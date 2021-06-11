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Работы крымского фотографа с озера Байкал показали в главном аэропорту Крыма

Общество
Работы крымского фотографа с озера Байкал показали в главном аэропорту Крыма
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

В Симферопольском аэропорту открыта выставка работ крымского фотографа Анастасии Герасимовой, посвященная тематике зимнего Байкала. Более подробно с работами мастера ознакомился корреспондент ФАН.

Фото с озера Байкал выставили в аэропорт Симферополя
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев
Два десятка работ размещены на мольбертах на втором этаже в самом конце зала ожидания. В объектив крымского фотографа попали мыс Огой, скала Шаманка, остров Ольхон и многие другие. Фотографии также передают колоритный быт местных жителей.

«Участвовать в фотопленэре было для меня очень волнительной и ответственной задачей, поскольку я единственная представляла Крым на этом фотоконкурсе. Очень рада, что мне удалось посетить Байкал, где я оказалась впервые. Выставка призвана передать красоту этого уникального региона. Всем советую хоть раз в жизни посетить Байкал и увидеть его колорит своими глазами», — рассказывает автор выставки фотограф Анастасия Герасимова.

Фото с озера Байкал выставили в аэропорт Симферополя
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

Озеро Байкал — крупнейший пресный водоем в мире. Его средняя глубина составляет 744 м, а максимальная — 1642 м. Длина озера равна 636 км, а ширина достигает 79 км. Объем водной массы оценивается в 23,6 тыс. км3, что составляет приблизительно 20% мировых запасов и более 85% российских запасов поверхностной пресной воды.

Ранее ФАН составил топ-10 самых красивых мест России, в которых должен побывать каждый: от долины гейзеров на Камчатке до Куршской косы в Калининградской области.

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крым выставка аэропорт байкал
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