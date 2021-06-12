Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 07:31
07:28
Наука
Соединения меди и железа обнаружили в мозгах пациентов с болезнью Альцгеймера
07:25
Общество
Спортсменов Ленобласти премируют за высокие достижения
07:23
Политика
Блинкен поздравил россиян с Днем России и указал на важность стабильных отношений
07:21
Армия
Сирийские школьники поздравили российских военных в Тартусе с Днем России
07:18
Общество
Голодный кит проглотил дайвера из США и выплюнул обратно в океан
07:00
Политика
Голого короля играет свита: США готовят проигрышную повестку встречи Байдена и Путина
06:58
Общество
Мясников назвал кровавые слезы одним из признаков рака
06:57
Политика
Путин: умерший в США бывший министр печати Лесин был хорошим человеком
06:39
Общество
Водителей из Ленобласти и Петербурга предупредили об активности лосей
06:37
Общество
Россияне ускорили возврат долгов коллекторам
Все новости

Горожане переживают о судьбе дельфинов в Севастополе, которые могут остаться без дома

Общество
Горожане переживают о судьбе дельфинов в Севастополе, которые могут остаться без дома
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

Дельфинарий в центре Севастополя будет демонтирован. Такое решение принял Севастопольский городской суд, удовлетворив иск природоохранной прокуратуры. Выяснилось, что деятельность там осуществляется без разрешительных документов, а в бухту незаконно сбрасывается отработанная вода.

Но если дельфинарий закроют, куда будут направлены млекопитающие? Как выяснил ФАН, при необходимости, севастопольских дельфинов готовы принять сразу в нескольких крымских дельфинариях. Однако еще ни в один из них официального запроса о помощи из дельфинария в Артбухте не поступало.

«Севастопольский городской суд обязал ООО «Страна Дельфиния» и ООО «Дельфиния» и иных лиц, осуществляющих совместную деятельность, прекратить эксплуатацию бассейнов, сброс сточных вод в акваторию Черного моря в районе набережной Корнилова, 2, при эксплуатации дельфинария до предоставления водного объекта в пользование, а также освободить гидротехническое сооружение набережной путем демонтажа забора, насосов и оборудования для фильтрации, зала для зрителей и иных хозяйственно-бытовых построек в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу», — сказано на официальном сайте Севастопольского городского суда.

В Севастополе уже начали говорить о том, что вместо дельфинария на этом месте будет построен открытый городской бассейн, который работал здесь еще в советские времена. Но вот куда из Артбухты может переехать дельфинарий, пока неизвестно, запросов на временное или постоянное размещение животных в другие дельфинарии пока не поступало.

«К нам с таким вопросом никто не обращался, однако место для гостей из Севастополя у нас всегда найдется», — прокомментировали ФАН в Алуштинском дельфинарии.

Дельфинов принять готовы, но запроса нет. В Крымских дельфинариях протянули руку помощи Севастополю
Федеральное агентство новостей  / Наталья Алешина

Конечно, если к нам обратятся, мы примем дельфинов на передержку, животные не должны страдать от ошибок людей», — прокомментировали ФАН в частном дельфинарии в севастопольском Парке Победы.

Там уже выступает белуха Василиса, которую из дельфинария в Артбухте продали еще в 2016 году из-за невозможности прокормить оставшихся животных и персонал. Тогда впервые за историю своего существования дельфинарий закрылся, а представления прекратились.

«Тогда, как я помню, дельфинарий делили несколько собственников. У них это вышло плохо, и в итоге долгое время там все было закрыто. Нужно сказать, что страдали и животные, и местные жители, и туристы. Мы активно помогали, хотели, чтобы дельфинарий скорее открылся, писали письма, обращения, в правительство и прокуратуру, и везде. В ответ хотели одного, чтобы жителям Севастополя была скидка на вход. Она была, но очень недолго», — рассказал ФАН севастополец Ефим Косенко.

Горожане переживают о судьбе дельфинов в Севастополе, которые могут остаться без дома
Федеральное агентство новостей  / Наталья Алешина

Мужчина был одним из тех, кто отбивал дельфинарий в Севастополе от атаки рейдеров еще в украинские времена, в 2013 году. По воспоминаниям Ефима Косенко, тогда город словно тряхнуло. Утром 26 апреля вход в дельфинарий перекрыли, работников заломали и выкинули за порог, не дав даже забрать вещи, а внутри начался уже почти погром.

«Неизвестные вдруг вламываются через окна, берут наших севастопольцев за грудки и пытаются их за борт бросить. Мы сразу побежали туда, там уже журналисты, шум, толкотня. Нет слов, мы возмущены были до предела. От такой наглости, понимаете. Как это чужаки здесь будут свой огород городить? Мы взялись все дружно и вытолкали их просто. Потом взяли дельфинарий под дружинную охрану, никого не подпускали, ну они морем и уплыли», — вспомнил местный житель.

Он добавил, что не понимает, почему до сих пор владельцы дельфинария не привели документы в порядок. При этом севастопольский дельфинарий в Артбухте распространил заявление, в котором опроверг информацию о своем закрытии и работе без разрешительных документов. Сегодня представления там продолжаются.

Ранее ФАН рассказывал, что в этом году в Севастополе ожидают несколько миллионов туристов, около 600 тысяч из них приедут летом. Для гостей города в Севастополе подготовили яркую программу мероприятий.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Горожане переживают о судьбе дельфинов в Севастополе, которые могут остаться без дома
Комментировать
Эксклюзив
Голого короля играет свита: США готовят проигрышную повестку встречи Байдена и Путина
Голого короля играет свита: США готовят проигрышную повестку встречи Байдена и Путина
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 312007 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 62645 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 51926 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 50691 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 42634 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Рейтинг@Mail.ru