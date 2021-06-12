Горожане переживают о судьбе дельфинов в Севастополе, которые могут остаться без дома

Дельфинарий в центре Севастополя будет демонтирован. Такое решение принял Севастопольский городской суд, удовлетворив иск природоохранной прокуратуры. Выяснилось, что деятельность там осуществляется без разрешительных документов, а в бухту незаконно сбрасывается отработанная вода.

Но если дельфинарий закроют, куда будут направлены млекопитающие? Как выяснил ФАН, при необходимости, севастопольских дельфинов готовы принять сразу в нескольких крымских дельфинариях. Однако еще ни в один из них официального запроса о помощи из дельфинария в Артбухте не поступало.

«Севастопольский городской суд обязал ООО «Страна Дельфиния» и ООО «Дельфиния» и иных лиц, осуществляющих совместную деятельность, прекратить эксплуатацию бассейнов, сброс сточных вод в акваторию Черного моря в районе набережной Корнилова, 2, при эксплуатации дельфинария до предоставления водного объекта в пользование, а также освободить гидротехническое сооружение набережной путем демонтажа забора, насосов и оборудования для фильтрации, зала для зрителей и иных хозяйственно-бытовых построек в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу», — сказано на официальном сайте Севастопольского городского суда.

В Севастополе уже начали говорить о том, что вместо дельфинария на этом месте будет построен открытый городской бассейн, который работал здесь еще в советские времена. Но вот куда из Артбухты может переехать дельфинарий, пока неизвестно, запросов на временное или постоянное размещение животных в другие дельфинарии пока не поступало.

«К нам с таким вопросом никто не обращался, однако место для гостей из Севастополя у нас всегда найдется», — прокомментировали ФАН в Алуштинском дельфинарии.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Конечно, если к нам обратятся, мы примем дельфинов на передержку, животные не должны страдать от ошибок людей», — прокомментировали ФАН в частном дельфинарии в севастопольском Парке Победы.

Там уже выступает белуха Василиса, которую из дельфинария в Артбухте продали еще в 2016 году из-за невозможности прокормить оставшихся животных и персонал. Тогда впервые за историю своего существования дельфинарий закрылся, а представления прекратились.

«Тогда, как я помню, дельфинарий делили несколько собственников. У них это вышло плохо, и в итоге долгое время там все было закрыто. Нужно сказать, что страдали и животные, и местные жители, и туристы. Мы активно помогали, хотели, чтобы дельфинарий скорее открылся, писали письма, обращения, в правительство и прокуратуру, и везде. В ответ хотели одного, чтобы жителям Севастополя была скидка на вход. Она была, но очень недолго», — рассказал ФАН севастополец Ефим Косенко.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Мужчина был одним из тех, кто отбивал дельфинарий в Севастополе от атаки рейдеров еще в украинские времена, в 2013 году. По воспоминаниям Ефима Косенко, тогда город словно тряхнуло. Утром 26 апреля вход в дельфинарий перекрыли, работников заломали и выкинули за порог, не дав даже забрать вещи, а внутри начался уже почти погром.

«Неизвестные вдруг вламываются через окна, берут наших севастопольцев за грудки и пытаются их за борт бросить. Мы сразу побежали туда, там уже журналисты, шум, толкотня. Нет слов, мы возмущены были до предела. От такой наглости, понимаете. Как это чужаки здесь будут свой огород городить? Мы взялись все дружно и вытолкали их просто. Потом взяли дельфинарий под дружинную охрану, никого не подпускали, ну они морем и уплыли», — вспомнил местный житель.

Он добавил, что не понимает, почему до сих пор владельцы дельфинария не привели документы в порядок. При этом севастопольский дельфинарий в Артбухте распространил заявление, в котором опроверг информацию о своем закрытии и работе без разрешительных документов. Сегодня представления там продолжаются.

Ранее ФАН рассказывал, что в этом году в Севастополе ожидают несколько миллионов туристов, около 600 тысяч из них приедут летом. Для гостей города в Севастополе подготовили яркую программу мероприятий.