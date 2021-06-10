Жители Феодосии возмутились перекрывшим доступ к морю забором

Жители Феодосии показали, как на побережье города появился забор, перекрывший 25 га пляжа и проход к морю для местных жителей и туристов. Видео вызвало бурную волну негодования и споры, в чью же пользу разрешится ситуация.

«Я на этом пляже под Феодосией на Песчаной балке вместе с семьей более десяти лет подряд все лето провожу, в том числе с ночевками. Это что такое? Это забор для людей или от людей?» — пишет автор видео.

Видео было размещено в социальных сетях и вызвало ажиотаж среди комментаторов: одни винят местные власти, другие — автора, кто-то советует проделать в заборе дырку и продолжать пользоваться пляжем, как раньше. А есть и те, кто приводит другие примеры незаконных попыток «отломить» кусочек моря на полуострове.

«В Алуште точно такая же ситуация. И запрещали, и прокуратура была, удалось отбить лишь дорогу вдоль берега (пока что), а так лес выкосили, ландшафт снесли напрочь. Это беда», — пишет Егор.

«В Турцию люди едут отдыхать «в цивилизацию», «в сервис, где все включено». Вроде бы стали делать в Крыму цивилизацию, опять плохо. Определитесь, люди, что вам надо? Отдыхать в палатках и кричать, что тут вам не Турция?» — пишет Елена.

Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко также прокомментировал ситуацию, сообщив, что с арендатором данного земельного участка была проведена разъяснительная работа.

«Ему было выдано предписание на демонтаж незаконно возведенного ограждения, с ним проводились неоднократные беседы, по итогам которых арендатор с сегодняшнего дня приступит к демонтажу ограждения», — пообещал глава города.

Подробнее о ситуации в Феодосии ранее уже рассказывал ФАН. Выяснилось, что забор появился вскоре после того, как администрация города подала в суд иск о расторжении договора аренды из-за невыполнения арендатором взятых на себя обязательств и невыплаты арендной платы — порядка 3 млн рублей за весь период.