Удивительный стрит-арт объект появился в Ялте

Ялта, 10 июня. Портреты людей объединяют с местной растительностью и получают невероятные арт-объекты. Ялтинский художник Владислав Подопригора вместе с коллегами превратил стену и подземный переход у санатория «Узбекистан» в две удивительные картины.

Так, портреты женщины и мальчика были интегрированы в разросшиеся по стене растения. За несколько дней работы у художников вышла смесь ландшафтного дизайна и стрит-арта, рассказали в администрации Ялты.

«Идеи подсмотрели у зарубежных коллег, и выяснилось, что ничего подобного в Крыму не делали», — говорит руководитель студии Владислав Подопригора.

При этом глава Ялты Янина Павленко призвала уличных художников не пытаться тайно, под покровом ночи, уродовать город ― за это предусмотрены штрафы. Отметим, что это весьма актуальное напоминание: ранее вандалы атаковали Центр культуры в Ялте, изрисовав его непонятными каракулями, которые только испортили внешний вид здания.

Отдел информационной политики Администрации города Ялта /

Примечательно, что в Ялте работы Подопригоры и его художественной студии очень популярны: ко Дню Победы пару лет назад они украсили переход у площади Советской изображением Героев Великой Отечественной войны, во дворе ялтинского университета красуется яркий закат, а на стене культурного центра города в честь 70-летия Победы появился мальчик с гвоздикой.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму продолжается новая «всесоюзная стройка». Местный прораб рассказал, есть ли рабочие на стройках и каких специалистов не хватает больше всего.