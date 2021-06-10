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Удивительный стрит-арт объект появился в Ялте

  /   Обновлено: 10 июня 2021 19:51
Общество
Удивительный стрит-арт объект появился в Ялте
Отдел информационной политики Администрации города Ялта  / 

Ялта, 10 июня. Портреты людей объединяют с местной растительностью и получают невероятные арт-объекты. Ялтинский художник Владислав Подопригора вместе с коллегами превратил стену и подземный переход у санатория «Узбекистан» в две удивительные картины.

Так, портреты женщины и мальчика были интегрированы в разросшиеся по стене растения. За несколько дней работы у художников вышла смесь ландшафтного дизайна и стрит-арта, рассказали в администрации Ялты.

«Идеи подсмотрели у зарубежных коллег, и выяснилось, что ничего подобного в Крыму не делали», — говорит руководитель студии Владислав Подопригора.

При этом глава Ялты Янина Павленко призвала уличных художников не пытаться тайно, под покровом ночи, уродовать город ― за это предусмотрены штрафы. Отметим, что это весьма актуальное напоминание: ранее вандалы атаковали Центр культуры в Ялте, изрисовав его непонятными каракулями, которые только испортили внешний вид здания. 

В Ялте появился удивительный стрит-арт объект
Отдел информационной политики Администрации города Ялта  / 

Примечательно, что в Ялте работы Подопригоры и его художественной студии очень популярны: ко Дню Победы пару лет назад они украсили переход у площади Советской изображением Героев Великой Отечественной войны, во дворе ялтинского университета красуется яркий закат, а на стене культурного центра города в честь 70-летия Победы появился мальчик с гвоздикой.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму продолжается новая «всесоюзная стройка». Местный прораб рассказал, есть ли рабочие на стройках и каких специалистов не хватает больше всего.

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