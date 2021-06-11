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В центре Симферополя открылись сразу три тематические уличные фотовыставки

Общество
В центре Симферополя открылись сразу три тематические уличные фотовыставки
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

В центре Симферополя ко Дню России открылось сразу несколько уникальных уличных выставок. Каждая из них посвящена своей теме и приковывает внимание своей аудитории, но вместе они создают праздничное настроение.

Первая из них — «Герои России, какими их не видел никто» — посвящена героям Великой Отечественной войны. Она включает в себя 23 фотопортрета и столько же историй о непростых судьбах изображенных на фото людей. К тому же, если отсканировать QR-код под каждой фотографией, можно посмотреть видеоинтервью.

«Люди мира, станьте зорче вдвое! Берегите мир! Если все будут зоркими, внимательными, мир будет жить долго», — призывает со стенда 99-летняя связистка Нина Куприянова, ветеран ВОВ.

В центре Симферополя открылось сразу три выставки
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

Эта выставка — всероссийский проект, над которым работала команда благотворительного фонда «Память поколений». Съемки велись в шести городах. В Симферополе выставка проходит уже в пятый раз, в этом году она посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны.

«Повели бы мы себя так же, как наши герои, если бы оказались в далеких 40-х годах? Мы никогда этого не узнаем — именно за это и боролись наши ветераны: за нашу с вами возможность никогда не узнать горе войны», — повествует заглавный баннер с прологом.

В центре Симферополя открылось сразу три выставки
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

На пересечении улиц Пушкинская и Карла Маркса установлена аутентичная инсталляция в виде сот, оплетенных цветами. В нее также органично вписываются фотографии города разных времен — от советских до наших дней. Объект быстро стал популярной фотозоной, и сейчас многие симферопольцы и гости города фотографируются на его фоне.

На сотах также закреплен своего рода слоган города: «Симферополь — город пользы». Интересно, что история возникновения этой фразы достаточно богата — некоторые полагают, что она родилась в переписке между императрицей Екатериной II и французским философом Вольтером:

«Мой девиз представляет та пчелка, которая, перелетая с цветка на цветок, собирает себе мед, чтобы снести его в свой улей, и надпись над моим девизом: Utile (Полезное)».

Эта версия имеет место быть, так как само название «Симферополь» может восприниматься как ода Евгения Булгариса императрице, в ответ на которую та подарила городу свой личный тотем — пчелку. Позже к этим фактам апеллировал Потемкин, говоря об основании крымской столицы.

В центре Симферополя открылось сразу три выставки
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

Кроме этого, в центре проходит выставка-конкурс детских творческих работ «Мир русской сказки», она проводится в рамках фестиваля «Великое русское слово». Ее идея — в сохранении русского языка, сбережении русских национальных традиций, воспитании патриотизма и уважения к культурному наследию русского народа. Она проводится с 2007 года, и за это время художественные произведения крымских детей не раз представлялись за пределами республики.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что крымские эксперты не одобряют нынешнюю бессистемную работу по озеленению города. Во многом это связано с тем, что меры по озеленению города принимаются без учета экологических факторов, на улучшение которых и направляются силы.

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Все новости / Общество / В центре Симферополя открылись сразу три тематические уличные фотовыставки
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