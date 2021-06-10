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Мощный ливень в Ялте привел к аварии на электросетях города

Общество
Мощный ливень в Ялте привел к аварии на электросетях города
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

С конца мая в Крыму практически через день идут проливные дожди. Эксперты говорят, что для полуострова это природное явление как никогда кстати, поскольку на протяжении последних нескольких лет количество осадков в республике выпадало всегда меньше нормы. Это критически отражалось на наполняемости водохранилищ, однако сейчас ситуация начала постепенно меняться.

Стоит отметить, что некоторые районы крымских городов во время ливней буквально затапливает, из-за чего автомобили не ездят, а почти плывут. Местные жители считают, что причина кроется в забитых мусором ливневках, из-за чего те не пропускают воду и образуется грязевой поток.

Сегодняшний день не стал исключением: в республике вновь прошел сильнейший ливень, который накрыл многие города, в том числе Южный берег Крыма. При этом в Ялте, несмотря на бурные потоки, почти везде вода уходила в ливневки. Так, например, во время ливня выглядела река Водопадная, передает корреспондент ФАН.

«Дождь был очень сильный, продолжался почти три часа. Часть районов города из-за непогоды была лишена электричества, но в течение 40 минут проблема была устранена. Как мы видим, воды в Крыму много, поэтому пусть украинцы даже не надеются, что республика будет что-то у них просить, тем более грязную днепровскую воду. Спасибо, не надо», — рассказал о ситуации в Ялте местный житель Дмитрий, вспомнив недавно прорванную дамбу. 

Также он отметил, что после дождя погода быстро нормализовалась, а улицы высохли под палящим крымским солнцем. После этого жители и гости курорта вернулись к привычным делам.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму открестились от украинской воды из Днепра из-за ее непригодности. Дело в том, что эта вода не подходит даже для полива, не говоря уже об употреблении ее человеком.

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крым ялта дожди
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