Украинцы будут в шоке: турист показал на видео свое съемное жилье в Севастополе

Крым и Севастополь — излюбленные места отдыха для миллионов россиян, поэтому многие почти каждый год приезжают на полуостров, чтобы насладиться отпуском. Однако в Сети существует категория людей, которая пытается очернить крымский сервис, а также местных жителей, сдающих свое жилье в аренду.

Большинство людей сходятся во мнении, что все это — происки недоброжелателей, привыкших постоянно на что-то жаловаться, даже когда это неуместно. Один из туристов опубликовал в интернете ироничный видеоролик, где показал, какое он снял жилье в Севастополе за 3 тыс. рублей в сутки.

«Эти крымчане зажрались, они положили целую губку, налили жидкость для мытья посуды, насыпали кофе. Представляете, ванная чистая, жидкое мыло есть, все есть, кровати целые, новые. Я ехал сюда поругаться!» — иронично отмечает автор ролика.

Также в подписи к видео говорится: «Крымский сервис на высоте. Зачем же ехать в Турцию? Приезжайте в Крым!».

В комментариях люди не скупятся на юмор. Так, один из пользователей в шутливой форме пишет, что «море в Крыму очень мокрое», поэтому лучше отдыхать в другом месте.

«Спасибо автору, ты сделал мой день, жду продолжения», — написал Sergey Mirow.

«Прекращайте снимать подобный контент, а то украинцы будут в шоке от происходящего в Крыму», — отметила Наталья Абросимова.

Ранее житель Крыма показал, как преобразился Джанкой в составе России. Его многое удивило, потому что в украинские времена ничего подобного в городе не происходило.