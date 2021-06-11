«Зрада» пришла на Украину: в США постепенно стали признавать Крым частью России

Украинские соцсети и СМИ сегодня кипят: американский интернет-магазин Amazon, по сути, признал российский статус Крыма. На площадке выставлены товары на продажу в виде золотых и серебряных подвесок в форме карты Украины, где нет полуострова Крым. Кстати, кроме Amazon подвеску продают и на сайте немецкого торгового концерна OTTO. Стоимость изделия варьируется от 249 до 295 евро в зависимости от формы и дизайна.

«Компания продает и золотые карты других государств. Например, Румынии, Польши, Швейцарии, Австралии. Однако, в отличие от Украины, очертания этих государств — полные», — сетуют украинские СМИ.

Pr Scr amazon.com /

«Немецкая компания ОТТО продает подвеску в форме карты Украины. Однако очертания государства неполные, поскольку фирма забыла об «оккупированном» Крыме», — пишут другие издания Украины.

Пока официальных комментариев по данному поводу от компании не было. Есть большая вероятность, что и не будет.

Особо «патриотичные» украинцы тоже взбудоражились из-за этой новости. В соцсетях кипят страсти и публикуется множество злобных комментариев. Некоторые предлагают бойкотировать заказы с сайта и говорят, что можно их заменить другими крупными сайтами по доставке товаров.

«Зрада пришла на Украину откуда не ждали. Бьются семь лет уже во всех сферах, что Крым их, и по судам бегают, и по всем инстанциям лезут, а толку ноль — только каждый месяц убеждаются, что западным друзьям на их территориальные предъявы все равно», — прокомментировала ФАН эту новость жительница Симферополя Наталья.

Ранее на Украине представили форму для сборной по футболу, в которой спортсмены выступят этим летом на Евро-2020. На вызвавшей уже немало споров форме изображен контур карты Украины вместе с Крымом, который уже семь лет является российской территорией. Также на форме написано «Слава Украине!» и «Героям слава!». Последнюю фразу УЕФА потребовал удалить, так как в сочетании со словами «Слава Украине!» ее можно считать милитаристской.