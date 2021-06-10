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В Севастополе построят современный Дворец культуры

Общество
В Севастополе построят современный Дворец культуры
instagram.com  /  @aleksei.iarusov

С тех пор как в 2014 году Крым и Севастополь воссоединились с Российской Федерацией, на полуострове начались активные изменения — города облагораживаются, объекты культурного наследия реставрируются, появляются новые парки, больницы, школы и другие не менее значимые объекты. В Севастополе, к примеру, планируется строительство нового современного Дворца культуры.

Расположится данный объект в месте базирования морской пехоты Черноморского флота — Казачьей бухте. Примечательно, что подобные государственные объекты не строились в городе-герое со времен Советского Союза, поэтому, как считает глава Гагаринского района Алексей Ярусов, этот современный центр может послужить толчком в развитии и Казачьей бухты, и всего Севастополя.

«Будущий культурно-досуговый центр охватывает большую территорию — порядка четырех гектаров. 60% из них будет озеленено и благоустроено. Проектом центра предусмотрено создание зрительного комплекса на 400 мест, сценической и кружковой зон, кафе, служебных и технических помещений», — сообщает Ярусов.

В Севастополе построят новый суперсовременный дворец культуры
instagram.com  / @aleksei.iarusov

Люди с ажиотажем встретили новость и поделились впечатлениями в комментариях.

«Если все будет сделано с умом, то действительно место для отдыха великолепное», — пишет Раиса.

«Таких крутых проектов не строили при Украине. Рада, что появляются такие достойные объекты. Еще очень хочется увидеть кластер на Хрустальном», — делится Ольга.

«Понятно, что необходим там культурно-досуговый центр», — комментирует Татьяна.

В Севастополе построят новый суперсовременный дворец культуры
instagram.com  / @aleksei.iarusov

Строительство нового Дворца культуры еще в мае 2016 года предрекал президент кинофорума «Золотой витязь» народный артист России Николай Бурляев.

«Я не сомневаюсь, помяните мое слово, лет через пять в Севастополе появится потрясающий Дворец культуры. Это будет духовный центр города, в котором севастопольские дети будут обучаться всем видам искусства», — говорил он.

Возможно, в этот срок проект не успеет реализоваться, но в том, что начало положено, сомневаться не приходится. Кроме этого, в данный момент в бухте почти завершено строительство новой общеобразовательной школы на 704 места, также начато строительство детского сада на 280 мест и поликлиники на 320 посещений в смену.

То, что благодаря российским властям за последние семь лет Севастополь и весь полуостров преобразился, отрицать невозможно. Более того, это подтверждает статистика. Ранее ФАН рассказывал, что поток туристов в славный город-герой ежегодно увеличивается на 15%.

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Все новости / Общество / В Севастополе построят современный Дворец культуры
крым севастополь строительство благоустройство
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