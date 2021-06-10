Крым решил обратиться в европейские суды из-за действий Украины

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина организовала полную блокаду полуострова, лишив жителей республики воды, продовольствия, электричества. Власти Крыма намерены обратиться в европейские суды, чтобы те признали действия украинского государства геноцидом крымчан.

Об этом заявил первый вице-спикер госсовета РК Ефим Фикс на заседании комиссии совета законодателей по вопросам интеграции Крыма в правовую систему России. Уже было сделано обращение в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела против организаторов блокад — в списке 12 человек, в том числе два бывших президента Украины. Собраны подтверждения факта материального ущерба.

«Мы сегодня работаем над этим. Это обращение в европейские судебные инстанции для определения вот этих действий, всех блокад, как геноцида в отношении граждан России, проживающих на территории Республики Крым», — сказал Фикс на заседании.

crimea.gov.ru / Государственный совет республики Крым

В 2019 году в госсовете РК была создана рабочая группа по подсчету неполученной выгоды, которую Украина не дала заработать республике за 23 года, пока полуостров находился под украинской юрисдикцией. По оценкам экспертов, потерянная выгода составила порядка 2,5 трлн рублей. Позже был подсчитан еще и ущерб, нанесенный Крыму Украиной с 2014 года. Только последствия водной блокады оценены в 1,5 трлн рублей.

Ранее ФАН сообщал, что Крым может обеспечить пресной водой «подземный Байкал», найденный еще во времена СССР. Для этого сейчас российские ученые и специалисты ведут работу, изучая возможности добычи ценного ресурса из-под дна Азовского моря.