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Севастополь ждет три миллиона гостей и готовит для туристов яркую программу

Общество
Севастополь ждет три миллиона гостей и готовит для туристов яркую программу
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

В Севастополе ожидают принять около 600 тысяч туристов летом. Учитывая стабильный ежегодный рост туристического потока на 15%, за год город ждет около трех миллионов гостей. Для туристов и местных жителей в правительстве запланировали множество развлекательных программ.

«Заявлено порядка 56 событийных мероприятий в этом году. Самыми масштабными станут Большой севастопольский бал, XFEST, байк-шоу, Крымский военно-исторический фестиваль. Мы планируем на XFEST принять порядка 20 тыс. туристов», — рассказала глава управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.

В городе планируется яркое лето: фестиваль оперы и балета «Херсонес», Международный большой детский фестиваль, детские спектакли Сергея Безрукова, а также арт-проект «Летний Севастополь». Кроме того, каждую субботу в Парке Победы и на Матросском бульваре будут звучать духовые оркестры.

Сейчас ведется активная работа в сфере туризма: руководству города нужно создать комфортную туристическую инфраструктуру и сформировать туриндустрию под девизом «Открой для себя Россию».

Севастополь рассчитывает за год принять три миллиона гостей
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Департамент городского хозяйства по поручению губернатора Михаила Развожаева провел проверку готовности городских пляжей — некоторые из них получили достаточно низкие баллы. Например, к пляжу «Омега», популярному среди местных жителей, больше всего замечаний, которые касаются в основном развития инфраструктуры. Его оценили в три балла по десятибалльной шкале и поручили в кратчайшие сроки исправить все недочеты. Также отрицательные показатели по «Ушаковой балке», «Мраморному» и «Городскому» пляжам.

«В рамках утвержденного правительством Севастополя регламента о благоустройстве пляжей, в случае хотя бы одного замечания к оператору пляжа договор с ним может быть расторгнут. По итогам контрольных мероприятий мы сделаем соответствующие выводы в виде претензий операторам, после чего будет или устранение всех замечаний, или расторжение договорных обязательств. Такую работу будем проводить в еженедельном режиме, после чего — принимать соответствующие решения», — отметил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

На встрече также отметили, что каждый туристический сезон воспринимается как экзамен, на котором городу предстоит доказать, что Севастополь — это территория гостеприимства.

Ранее ФАН рассказал, где можно найти один из лучших пляжей в Севастополе, а также о курьезном случае, произошедшем недалеко от города, где на одном из пляжей застрял внедорожник, который не должен был там находиться.

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