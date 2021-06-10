Платные парковки в Севастополе спровоцировали транспортный коллапс на улицах города

В Севастополе на парковках в центре города освободились места. Теперь стоянка платная, но вот понять, как правильно расплатиться, удается не всем. Такие паркоматы появились в центре Севастополя еще в 2018 году, но тогда горожане и гости города не могли расплатиться наличными, это было признано нарушением, и идею взимать с людей деньги отложили.

В начале июня 2021 года платные парковки снова запустили: сейчас они есть в двух зонах — в центре города и в Балаклаве. Однако понять, как и где расплатиться, даже интуитивно, сложно.

На длинной улице Большая Морская паркомат расположен где-то посередине, и первое, что нужно сделать, чтобы оплатить парковку, — ввести номер места, на котором оставлена машина. Если человек его не знает, то придется топать в начало улицы, чтобы уточнить данные.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

«Спрашиваешь людей, как оплату внести, если нет у меня карты с собой, никто ничего не знает, пожимают плечами и начинают советовать машину переставить или просто «забить». У меня при всем желании не получилось оплатить стоянку, я не понимаю, где смотреть номер парковочного места, он нигде там не нанесен», — рассказала ФАН автомобилистка, которой так и не удалось заплатить за парковку.

За инструкцией по оплате ФАН обратился в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя. Там сообщили, что в городе организовано 22 паркомата, обслуживающих порядка 1000 парковочных мест.

Оплачивать парковку можно пятью способами:

— наличными через терминалы PayBerry;

— банковской картой через паркоматы;

— в личном кабинете на сайте sevparking.ru;

— СМС на номер 7878;

— через мобильное приложение RuРarking.

«Первые две недели система работает в тестовом режиме. Это позволит нам наладить систему оплаты. В случае возникновения сложностей, консультацию можно получить по телефону горячей линии +7 978 254 19 80», — обозначили для ФАН в пресс-службе департамента.

Там также отметили, что в Балаклаве введена территориальная парковочная зона №1,а в центре Севастополя — территориальная парковочная зона №2. Но при этом парковку в Балаклаве можно оплатить и в Севастополе, и наоборот. Нужно лишь правильно ввести свой парковочный номер, однако не все знают, где его найти.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Оказывается, этот номер обозначен в начале каждой парковочной зоны на столбе. Пока не для всех эти разъяснения и инструкции на паркоматах являются доступными и исчерпывающими: жители Севастополя уже начали жаловаться, что их дворы, соседствующие с центром города, постоянно забиты паркующимися автомобилистами.

Водители либо не поняли, как платить, либо не хотят «раскошеливаться» на 35 рублей в час. Именно столько стоит оставить машину на центральных улицах. В Балаклаве 60 минут парковки стоят дороже — 50 рублей. Платное время — с 8:00 до 20:00, в оставшееся время суток стоянка в платной зоне бесплатна.

«Но есть же альтернатива — общественный транспорт или пешком пройтись. Если же хочется с комфортом и кондиционером на своей машине, да прямо в двери, то придется платить. Бесплатный лимит — очень интересная мысль, но мы же по определению не желаем платить, все должно нам доставаться бесплатно (фильмы, музыку, книги качаем в ужаснейшем качестве); чтобы не получить штраф, заклеиваем/закрываем номера от камер; и всюду хотим въехать прям близенько к нужной двери. Платные парковки — это просто вариант пополнения бюджета, равно как и налоги», — прокомментировала ФАН местная жительница Ольга Вострикова.

Пока за парковку в центре не штрафуют. В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя добавили, что для граждан, живущих в центре Севастополя и Балаклавы, предусмотрены специальные «резидентские» разрешения. Их можно получить через сайт «Госуслуг» или в самом департаменте. Альтернативные бесплатные места парковки предлагают на площадке рядом со штабом ЧФ на городской горке или площади Нахимова.

Возможно, уже через несколько лет проблема парковок и пробок и вовсе покинет Севастополь. Ученые города разрабатывают свою концепцию аэротакси, которое сможет преодолевать расстояние в 200 километров за час.