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Крым снова поплыл: жители показали видео, как ливень затопил один из городов

Происшествия
Крым снова поплыл: жители показали видео, как ливень затопил один из городов
Pr Scr telegram.org  /  Инцидент Крым и Севастополь

Симферополь, 9 июня. Сегодня на часть районов Республики Крым обрушились сильные ливни, которые привели к затоплению улиц в разных городах. Жители полуострова начали делиться в Сети видеороликами о том, какая у них сейчас ситуация, в том числе на дорогах. Как пишут в комментариях к видео местные жители, в Белогорске появилось собственное море.

Действительно, автомобили вынуждены сейчас не ездить, а плыть по дорогам. Пока неизвестно, почему дороги превратились в «венецианские каналы». Люди считают, что это из-за забитых ливневок, другие предполагают, что причина тому — расположение некоторых улиц в низине города, поэтому сюда и стекается много воды.

«Некоторые люди, я видела, даже купаются в нашем «белогорском море». Радуются лету и незапланированному отпуску. Но я бы не советовала это делать — все-таки опасного мусора там сейчас очень много», — написала Наталья Свидовская.

«Лето нас пока не сильно радует, как и погода в Крыму. Зато, наверное, август, сентябрь и октябрь будут жесть какими жаркими», — считает Лариса Мухина.

«Видимо, пора идти на рыбалку. Мне кажется, завтра можно будет найти много чего интересного после такого дождя, так что следите за своими вещами», — добавил Сергей Пенько.

За день до этого МЧС Республики Крым информировало население в SMS-рассылке, что 8 и 9 июня на территории полуострова будут сильные ливни, грозы, град и ветер, который может достигать 17-22 м/с. Местным жителям и туристам рекомендовали не выходить в море и горы, поскольку это опасно для жизни.

Ранее ФАН сообщал, что власти Крыма нашли причину, почему провалилась дорога под Симферополем. Появление незапланированной ямы привело к тому, что в крымской столице начали образовываться пробки.

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крым потоп дождь
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