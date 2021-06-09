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Херсонец в Крыму рассказал о страданиях жителей Украины

Общество
Херсонец в Крыму рассказал о страданиях жителей Украины
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Ялта, 9 июня. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, который заочно на пожизненное заключение осужден на Украине, выступил на пленарном заседании Ливадийского клуба в Республике Крым.

Он отметил, что киевское правительство угнетает собственный народ, который необходимо спасать, потому что «это наши соотечественники». Кроме того, по его словам, люди этого ждут и они запуганы, передает корреспондент ФАН.

«Я знаю, что такое Херсон. Для меня это родина, я там вырос в детском доме и знаю ту боль, которую там сейчас чувствуют. Они пострадали больше, чем Крым. Вам сегодня пришел на помощь настоящий брат — Россия. Вы тоже мучились, но и там мучаются соотечественники, которые сегодня смотрят в нашу сторону и говорят: «Таврида должна быть, Херсон, Крым, мы должны быть вместе, у нас не должно быть границ, мы — славянский народ, одно целое», — сказал экс-депутат ВР.

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Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

По его словам, в Крыму должен быть организован центр для работы непосредственно с соотечественниками, которые живут на Украине. Он отметил, что без помощи они не справятся, как сегодня Донбасс не справляется без России.

«Города мертвых восстают, а города живых — умирают. Это, конечно, страшно, мы должны заняться серьезной пропагандой, как это делают за рубежом. Ничего они нам (заокеанские коллеги. — Прим. ФАН) хорошего не сделают, сладкое говорят, но ядом стелют и хотят принести смерть и грусть. Мы должны объединиться. Наша земля пролита кровью, она плачет, мы должны ее спасти», — заявил Журавко.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Алексей Журавко предложил построить в Крыму реабилитационный центр для жителей Донбасса. Он считает, что в этом процессе может принять участие и Белоруссия.

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россия украина крым
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