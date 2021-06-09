Пушилин и Козенко наградили в Крыму дончан за развитие интеграционных связей

Симферополь, 9 июня. В Крыму состоялся XIV Международный фестиваль «Великое русское слово», а также пленарное заседание Ливадийского клуба на тему «Россия и Запад: конфликт цивилизаций и модели новой архитектуры мирового порядка».

В рамках мероприятия глава Донецкой народной республики Денис Пушилин и депутат Госдумы РФ, координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко наградили тех, кто внес весомый вклад в развитие интеграционных связей, передает корреспондент ФАН.

Кроме того, были подписаны очередные соглашения об установлении дружественных отношений между городами и районами города федерального значения Севастополя, Республики Крым с Донецкой и Луганской народными республиками. На церемонии присутствовали почетные гости: председатель Госсовета РК Владимир Константинов, сенатор РФ Сергей Цеков, депутат Госдумы Константин Затулин, главы ЛДНР и другие.

Ранее ФАН рассказывал, что в Крыму заявили о неизбежности второй Ялтинской конференции, которая может пройти в Ливадийском дворце. В нем проводили первую встречу с участием лидеров трех стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании.