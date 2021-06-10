Эксперты Крыма сокрушаются из-за неправильного и бесцельного озеленения Симферополя

Масштабная застройка города может повлиять на его экосистему. Так считают эксперты, которые обсудили этот вопрос в ходе пресс-конференции «Точка баланса: современная инфраструктура и сохранение природы Крыма». Также были рассмотрены такие вопросы, как компенсация нанесенного природе ущерба при строительстве объектов инфраструктуры, роль озеленения и вред от автомобилей.

«Для чего мы осуществляем озеленение? Чтобы было красиво? Наверное, большинство считает так. Но ведь у нас, в Симферополе, в южном городе, с его традициями, с общекрымскими традициями, в тех ужасных условиях, в которых мы сейчас пребываем с точки зрения вододефицита, — у нас растения выполняют огромное количество важнейших функций, которые почему-то всегда остаются за скобками», — сообщил доцент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского, кандидат биологических наук Станислав Вишневский.

Он подчеркнул, что озеленение в новых скверах города часто производится без учета тех или иных полезных свойств конкретных растений: во внимание не берутся такие факторы, как создание тени, очистка воздуха, задержка пыли, переработка выхлопных газов, перекачка грунтовых вод и прочие. В таких случаях озеленение проводится бесцельно.

«Когда есть цель, когда есть четкая система, когда мы понимаем, что мы создаем это не для того, чтобы завтра пришла комиссия с главой республики, посмотрела и поставила галочку, а для того, чтобы через 20, 30, 50 лет эти насаждения и эти объекты выполняли свои городские функции, — вот тогда это то что нужно», — объяснил Вишневский систему, по которой должно производиться озеленение.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Его поддержал архитектор, председатель Симферопольской городской организации Союза архитекторов Республики Крым Кирилл Бабеев, обратив внимание на то, что сейчас Симферополь комфортен благодаря тому озеленению, которое было реализовано в советский период. Также он напомнил, что реконструкция дорог, которых сейчас очень много по городу, подразумевает также и благоустройство пешеходных зон.

«Сегодня дороги реализуются, мягко говоря, на очень низком уровне, потому что во всех проектах, которые я видел, абсолютно не предусматривается высадка растений. Мы видим много примеров улиц, где полностью выкашиваются все растения и деревья, много лет создававшие тень и комфорт — то, к чему стремится современный город», — отметил архитектор на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Это приводит к тому, что город перестает быть комфортным для пешеходов. Таким образом, как считает Бабеев, программа БКД (безопасные качественные дороги) мало того, что иногда уродует город, так еще и обостряет проблему озеленения и негативным образом сказывается на экологии города.

Еще одной проблемой является расширение дорог, ради которого также уничтожаются зеленые насаждения и урезаются тротуары. В администрации Симферополя есть проект, предусматривающий закрытие центра города для проезда частных автотранспортных средств, однако, как считает заместитель главы администрации города Симферополя Сергей Черных, говорить о нем пока рано. По его мнению, это станет возможным лишь тогда, когда люди сознательно станут выбирать общественный транспорт, а не личный автомобиль.

Ранее ФАН рассказывал, что Крым выводят на новый уровень транспортного обеспечения: появляется все больше станций зарядки электромобилей и уже открылся первый электрокаршеринг. Этот транспорт наносит в разы меньше вреда экологии.