Эксперты Крыма сокрушаются из-за неправильного и бесцельного озеленения Симферополя

Масштабная застройка города может повлиять на его экосистему. Так считают эксперты, которые обсудили этот вопрос в ходе пресс-конференции «Точка баланса: современная инфраструктура и сохранение природы Крыма». Также были рассмотрены такие вопросы, как компенсация нанесенного природе ущерба при строительстве объектов инфраструктуры, роль озеленения и вред от автомобилей.
«Для чего мы осуществляем озеленение? Чтобы было красиво? Наверное, большинство считает так. Но ведь у нас, в Симферополе, в южном городе, с его традициями, с общекрымскими традициями, в тех ужасных условиях, в которых мы сейчас пребываем с точки зрения вододефицита, — у нас растения выполняют огромное количество важнейших функций, которые почему-то всегда остаются за скобками», — сообщил доцент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского, кандидат биологических наук Станислав Вишневский.
Он подчеркнул, что озеленение в новых скверах города часто производится без учета тех или иных полезных свойств конкретных растений: во внимание не берутся такие факторы, как создание тени, очистка воздуха, задержка пыли, переработка выхлопных газов, перекачка грунтовых вод и прочие. В таких случаях озеленение проводится бесцельно.
«Когда есть цель, когда есть четкая система, когда мы понимаем, что мы создаем это не для того, чтобы завтра пришла комиссия с главой республики, посмотрела и поставила галочку, а для того, чтобы через 20, 30, 50 лет эти насаждения и эти объекты выполняли свои городские функции, — вот тогда это то что нужно», — объяснил Вишневский систему, по которой должно производиться озеленение.
Его поддержал архитектор, председатель Симферопольской городской организации Союза архитекторов Республики Крым Кирилл Бабеев, обратив внимание на то, что сейчас Симферополь комфортен благодаря тому озеленению, которое было реализовано в советский период. Также он напомнил, что реконструкция дорог, которых сейчас очень много по городу, подразумевает также и благоустройство пешеходных зон.
«Сегодня дороги реализуются, мягко говоря, на очень низком уровне, потому что во всех проектах, которые я видел, абсолютно не предусматривается высадка растений. Мы видим много примеров улиц, где полностью выкашиваются все растения и деревья, много лет создававшие тень и комфорт — то, к чему стремится современный город», — отметил архитектор на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
Это приводит к тому, что город перестает быть комфортным для пешеходов. Таким образом, как считает Бабеев, программа БКД (безопасные качественные дороги) мало того, что иногда уродует город, так еще и обостряет проблему озеленения и негативным образом сказывается на экологии города.
Еще одной проблемой является расширение дорог, ради которого также уничтожаются зеленые насаждения и урезаются тротуары. В администрации Симферополя есть проект, предусматривающий закрытие центра города для проезда частных автотранспортных средств, однако, как считает заместитель главы администрации города Симферополя Сергей Черных, говорить о нем пока рано. По его мнению, это станет возможным лишь тогда, когда люди сознательно станут выбирать общественный транспорт, а не личный автомобиль.
Ранее ФАН рассказывал, что Крым выводят на новый уровень транспортного обеспечения: появляется все больше станций зарядки электромобилей и уже открылся первый электрокаршеринг. Этот транспорт наносит в разы меньше вреда экологии.