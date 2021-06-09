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Исходный код Cyberpunk 2077 опубликован в Сети
17:11
Происшествия
Видео расстрела двух приставов в Адлере попало в Сеть
17:11
Политика
Байден резво преодолел трап самолета на пути в Европу
17:10
Общество
Более миллиона самозанятых россиян смогут оформить ипотечные каникулы
17:10
Технологии
Ratchet & Clank: Rift Apart получит два режима производительности
17:09
Политика
Депутат Железняк раскритиковал слова Блинкена о готовности Украины вступить в НАТО
17:08
Общество
Снижение максимальной скорости на дорогах РФ не поддержали в ГИБДД
17:07
Общество
Андрей Тимонов рассказал о новом атомном реакторе «БРЕСТ-ОД-300» в Северске
17:05
Происшествия
В промзоне Петербурга полыхают цеха
17:05
Общество
Умерла известная чешская актриса Либуше Шафранкова
17:03
Общество
Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
17:03
Общество
Московские спасатели помогли попавшим в ливневую канализацию утятам
17:02
Армия
Россия и Турция высоко оценили работу центра по контролю за прекращением огня в НКР
17:01
Происшествия
Поэта Бородина нашли мертвым в Москве
17:00
Общество
Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022
17:00
Происшествия
Катафалк с трупом попал в ДТП на Рублевском шоссе
16:59
Политика
Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»
16:56
Шоу-бизнес
Лев Лещенко сравнил современный отечественный шоу-бизнес с кунсткамерой
16:52
Экономика
Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов
16:50
Технологии
Продажи Asus Zenfone 8 стартовали в России
Все новости

Власти Крыма нашли причину, почему провалилась дорога под Симферополем

Общество
Власти Крыма нашли причину, почему провалилась дорога под Симферополем
Pr Scr vk.com  /  Жесть Крым • Симферополь • Севастополь

Симферополь, 9 июня. Провал дорожного полотна, произошедший накануне на Евпаторийском шоссе в Симферополе, прокомментировал вице-премьер Крыма Евгений Кабанов. По его словам, причиной провала части асфальтового покрытия стало повреждение водопровода при строительстве коллектора глубокого заложения.

«Обрушение грунта было связано со строительством нашего большого объекта — симферопольского подземного коллектора. Была задета водопроводная труба. Площадь [поврежденного] участка — 40 кв. метров на одной из полос Евпаторийского шоссе», — сообщил Кабанов.

По его словам, к вечеру 9 июня движение будет восстановлено, так как работы по устранению последствий обрушения грунта практически завершены.

Вместе с тем Кабанов сообщил, что на 2023 год запланирован капитальный ремонт дороги, ведущей к границе с Украиной, она проходит через Красноперекопск и Армянск.

«На сегодняшний день дорога Симферополь — Красноперекопск — Армянск кадастрируется. До конца текущего года мы передадим ее в федеральную собственность. В 2022 году Росавтодор заложит деньги на капитальный ремонт. Думаю, стройка начнется не раньше 2023 года», — сообщил Кабанов.

Ориентировочная стоимость ремонта дороги Симферополь — Армянск протяженностью более 100 км составит 6,5 млрд рублей.

Ранее ФАН рассказывал, что новая дорога в Крыму пройдет вдоль танкового полигона ради спасения домов от сноса. Именно такой вариант допускает, что при строительстве объездной трассы от Симферополя до Алушты большинство домов останутся нетронутыми.

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Все новости / Общество / Власти Крыма нашли причину, почему провалилась дорога под Симферополем
крым симферополь дорога
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