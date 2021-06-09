Власти Крыма нашли причину, почему провалилась дорога под Симферополем

Симферополь, 9 июня. Провал дорожного полотна, произошедший накануне на Евпаторийском шоссе в Симферополе, прокомментировал вице-премьер Крыма Евгений Кабанов. По его словам, причиной провала части асфальтового покрытия стало повреждение водопровода при строительстве коллектора глубокого заложения.

«Обрушение грунта было связано со строительством нашего большого объекта — симферопольского подземного коллектора. Была задета водопроводная труба. Площадь [поврежденного] участка — 40 кв. метров на одной из полос Евпаторийского шоссе», — сообщил Кабанов.

По его словам, к вечеру 9 июня движение будет восстановлено, так как работы по устранению последствий обрушения грунта практически завершены.

Вместе с тем Кабанов сообщил, что на 2023 год запланирован капитальный ремонт дороги, ведущей к границе с Украиной, она проходит через Красноперекопск и Армянск.

«На сегодняшний день дорога Симферополь — Красноперекопск — Армянск кадастрируется. До конца текущего года мы передадим ее в федеральную собственность. В 2022 году Росавтодор заложит деньги на капитальный ремонт. Думаю, стройка начнется не раньше 2023 года», — сообщил Кабанов.

Ориентировочная стоимость ремонта дороги Симферополь — Армянск протяженностью более 100 км составит 6,5 млрд рублей.

Ранее ФАН рассказывал, что новая дорога в Крыму пройдет вдоль танкового полигона ради спасения домов от сноса. Именно такой вариант допускает, что при строительстве объездной трассы от Симферополя до Алушты большинство домов останутся нетронутыми.