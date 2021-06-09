Слуцкий намекнул, какой пост может вскоре занять Поклонская

Ялта, 9 июня. Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, отказавшаяся вновь избираться в депутаты Государственной думы, может попытать удачу во внешней политике. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международной политике Леонид Слуцкий после заседания Ливадийского клуба в Ялте, передает корреспондент ФАН.

«Мне кажется, она себя нашла на внешнеполитическом поприще. Она сейчас учит один из иностранных языков, вдумчиво, усидчиво, демонстрирует желание действительно стать профессионалом во внешней политике. А это дорогого стоит», — отметил Слуцкий.

По его словам, Наталья Поклонская — человек определенно не потерянный для российской политики и в будущем ее ждет профессиональная карьера. Подробнее о том, куда уйдет работать его заместитель, Слуцкий не сказал, объяснив это тем, что Поклонская на днях сама расскажет, где она будет дальше работать.

Напомним, ранее Поклонская заявила, что не будет участвовать в праймериз партии, от которой она избрана, и, соответственно, принимать участие в выборах в Госдуму, назначенных на сентябрь. Тем временем крымские политологи обозначили, где Поклонская может применить свои навыки.

Во время сегодняшнего заседания в Ливадии Леонид Слуцкий получил звание Почетного гражданина Республики Крым, которое является высшей государственной наградой РК. Там же глава Госсовета Крыма заявил о неизбежности второй Ялтинской конференции.