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09 июня 15:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:40
Политика
На Украине одобрили проект стратегии внешнеполитической деятельности
15:39
Политика
В Британии рассказали о недовольстве Евросоюза политикой Байдена
15:38
Армия
Первая танковая армия ЗВО примет участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021»
15:36
Происшествия
Расстрелявший приставов житель Адлера пытался объяснить им «законность» своих построек
15:36
Армия
Шойгу оценил организацию учебного процесса в Тверской военной академии ВКО
15:36
Спорт
Гинер считает возможный выход из группы на Евро-2020 успехом для сборной России
15:33
Общество
Власти Женевы могут перевести граждан на удаленную работу в день саммита РФ и США
15:33
Ливия
Покушение на офицера полиции в Кикле и пикет в Дерне — что произошло в Ливии 7 и 8 июня
15:32
Общество
Данные о появлении якутского штамма COVID-19 опровергли в минздраве региона
15:30
Судан
Правительство Судана объявило об удвоении цен на топливо
15:30
Общество
Испанец покорил Сеть невероятными трюками с вращением в воздухе
15:28
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин винит себя в участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа
15:27
Общество
Якутские шаманы начали бороться с лесными пожарами с помощью обрядов
15:26
Экономика
Рост бумаг российских компаний зафиксирован на торгах в Лондоне
15:25
Общество
Мусю из библиотеки Петербурга признали лучшей служебной кошкой России
15:25
Происшествия
Адлерский стрелок проиграл оба суда сочинской администрации
15:22
Политика
В МИД Германии заявили о намерении поддерживать добрые отношения с Россией
15:21
Шоу-бизнес
Съемки в фильме «Бой с тенью» изменили жизнь актрисы Елены Пановой
15:19
Происшествия
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Слуцкий намекнул, какой пост может вскоре занять Поклонская

Общество
Слуцкий намекнул, какой пост может вскоре занять Поклонская
Фото из личного архива Натальи Поклонской  / 

Ялта, 9 июня. Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, отказавшаяся вновь избираться в депутаты Государственной думы, может попытать удачу во внешней политике. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международной политике Леонид Слуцкий после заседания Ливадийского клуба в Ялте, передает корреспондент ФАН.

«Мне кажется, она себя нашла на внешнеполитическом поприще. Она сейчас учит один из иностранных языков, вдумчиво, усидчиво, демонстрирует желание действительно стать профессионалом во внешней политике. А это дорогого стоит», — отметил Слуцкий.

По его словам, Наталья Поклонская — человек определенно не потерянный для российской политики и в будущем ее ждет профессиональная карьера. Подробнее о том, куда уйдет работать его заместитель, Слуцкий не сказал, объяснив это тем, что Поклонская на днях сама расскажет, где она будет дальше работать.

Напомним, ранее Поклонская заявила, что не будет участвовать в праймериз партии, от которой она избрана, и, соответственно, принимать участие в выборах в Госдуму, назначенных на сентябрь. Тем временем крымские политологи обозначили, где Поклонская может применить свои навыки.

Во время сегодняшнего заседания в Ливадии Леонид Слуцкий получил звание Почетного гражданина Республики Крым, которое является высшей государственной наградой РК. Там же глава Госсовета Крыма заявил о неизбежности второй Ялтинской конференции.

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Все новости / Общество / Слуцкий намекнул, какой пост может вскоре занять Поклонская
крым наталья поклонская
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