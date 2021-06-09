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Экс-советница Рейгана сказала, чего на самом деле хотят американцы в отношениях с РФ

Политика
Экс-советница Рейгана сказала, чего на самом деле хотят американцы в отношениях с РФ
Федеральное агентство новостей  / 

Американцы хотят, чтобы Россия и США наладили отношения и сотрудничали. Об этом во время заседания на Ливадийском форуме в Ялте сказала бывшая сотрудница Госдепартамента, экс-советница американского президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси, передает корреспондент ФАН.

По словам Масси, она всю жизнь работала ради того, чтобы отношения между США и Россией были лучше.

«Я была во всех штатах, кроме Аляски и Гавайев: американцы очень хотят, чтобы отношения между нами улучшились. Везде есть не очень хорошие люди в политике. Если бы наши отношения стали хоть немного лучше, мы бы вместе могли помогать миру», — подчеркнула Масси.

Она добавила, что американцы — такие же нормальные люди, как и русские, поэтому они тоже хотят мира и спокойствия. Поэтому особенно важно наладить сотрудничество между странами, взаимопомощь и взаимодополнение. 

Экс-советница Рейгана раскрыла, чего на самом деле хотят США в отношениях с Россией
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве в рамках совместного саммита. Ранее бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу отметил, что США нужно пойти на сделку с Россией, потому что конфронтация негативно повлияет на мир и его безопасность.

При этом Масси считает, что предстоящая встреча президентов двух стран вряд ли существенно изменит картину нынешних взаимоотношений РФ и США. Однако проведение такой встречи само по себе уже имеет высокую ценность. 

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Экс-советница Рейгана сказала, чего на самом деле хотят американцы в отношениях с РФ
Экс-советница Рейгана сказала, чего на самом деле хотят американцы в отношениях с РФ
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