Стивен Сигал может вскоре приехать в Крым

Крым, 9 июня. Голливудский актер Стивен Сигал может с огромной долей вероятности посетить Крым в рамках партийной работы с регионами. Об этом сегодня в Симферополе заявил Николай Стариков, один из лидеров партии «Справедливая Россия». Именно членом этой партии актер стал в конце мая. Тогда же он получил партийный билет.

Также вероятность приезда Сигала на полуостров оценил другой партийный лидер Захар Прилепин, пошутив о максимальной востребованности актера.

«В России тысячи городов, мы любим их все. В каждом из них нас спросят: «Ну что, Стивена Сигала к нам привезете?» Давайте порежем его на тысячу частей и раздадим, как мощи, по всем регионам. Крым — это приоритет по регионам, это наша гордость. Наша задача — чтобы он сиял, выглядел так, как мало чего выглядит на свете. И Стивен Сигал в этом плане может пригодиться. Но здесь нужна четкая и правильная проработка задачи для его приезда», — сказал Прилепин.

Присоединившись к партии, Сигал сразу активно начал работу в регионах. Так, он давно борется за чистоту Байкала и уже сформировал первый законопроект для россиян, ужесточающий наказание за совершение экологических преступлений.