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В Донбассе выросло поколение людей, которое слово «Украина» не воспримет никогда

Политика
В Донбассе выросло поколение людей, которое слово «Украина» не воспримет никогда
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

На пленарном заседании Ливадийского клуба на тему «Россия и Запад: конфликт цивилизаций и модели новой архитектуры мирового порядка», проходящем в рамках XIV международного фестиваля «Великое русское слово», председатель госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что Донбасс является лакмусовой бумажкой, по которой судят о действиях России.

«Мы можем сколько угодно говорить, сколько угодно призывать, но нужны конкретные дела. Мы были с делегацией Крыма там, в республике, посмотрели на настроение, на глаза этих людей — там выросло поколение молодежи, которое слово «Украина» не воспринимает и не воспримет никогда. Нужно точно понимать это и двигаться в этом направлении. Донбасс сегодня — это открытая рана Русского мира, лакмусовая бумажка, по которой будут судить о всех наших действиях», — заявил Константинов.

Донбасс — лакмусовая бумажка, по которой судят о действиях России
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Он отметил, что жители ДНР прошли семь лет военных действий, сохранив преданность России и преданность идеалам Русского мира. Поэтому он считает, что необходимо сохранить пять миллионов дончан в составе Русского мира. 

Ранее бывший депутат Рады Владимир Олейник заявил, что Донецкая и Луганская народные республики никогда не вернутся в страну, по улицам которой разгуливают националисты, прославляющие дивизию СС «Галичина». Однако, по его мнению, есть один-единственный способ помирить Украину и Донбасс

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днр донбасс крым
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