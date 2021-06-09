Главы ДНР и ЛНР приехали в Крым обсудить новый мировой порядок

В рамках XIV международного фестиваля «Великое русское слово» проходит пленарное заседание Ливадийского клуба на тему «Россия и Запад: конфликт цивилизаций и модели новой архитектуры мирового порядка». Приветственное слово к присутствующим прозвучало от министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Тема вашего интеллектуального слета представляется весьма актуальной. Рассчитываю, что встреча пройдет в конструктивном ключе, внесет вклад в более полное освещение разворачивающихся на мировой арене сложных процессов. И, разумеется, будет способствовать дальнейшему развитию внешних связей Республики Крым», — сообщил глава МИД РФ.

Он отметил, что внешнеполитическое ведомство будет и впредь поддерживать мероприятия, направленные на продвижение объективной информации о Крыме, на развенчание различного рода мифов и стереотипов.

В мероприятии принимают участие руководители федеральных и республиканских органов власти, а также политологи, историки и ученые. Кроме того, на заседании присутствуют главы ЛНР и ДНР — Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Вопросы возвращения мира в Донбасс также поднимаются на встрече.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Председатель госсовета Республики Крым Владимир Константинов считает, что Ливадийский клуб — очень важная политологическая площадка, в рамках которой есть возможность обсудить все проблемы Русского мира. Он убежден, что можно говорить о неизбежности «второй ялтинской конференции».

Фестиваль «Великое русское слово» стартовал еще в украинский период и был очень важной площадкой для мобилизации всего крымского сообщества. Он проходит на полуострове с 7 по 12 июня. Кроме заседания Ливадийского клуба фестиваль включает различные мероприятия во всех уголках республики, в том числе выставку-ретроспективу детских творческих работ «Мир русской сказки» и истории фестиваля, детский фестиваль «Русский сувенир», кукольные спектакли, концерты и другое.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил жителей республики с Днем русского языка.