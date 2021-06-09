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09 июня 14:12
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новостей
14:11
Общество
Собянин заявил об открытии дополнительных больниц из-за ситуации с COVID-19 в Москве
14:10
Общество
Мясников объяснил, почему не стоит паниковать из-за коронавируса
14:10
Шоу-бизнес
Татьяна Волосожар рассекретила необычное имя новорожденного сына от Максима Транькова
14:09
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy вновь предстанет перед судом
14:09
Общество
Десятки мутировавших штаммов коронавируса выявили в Ростовской области
14:08
Общество
Собянин исключил введение локдауна в Москве
14:08
Общество
Глава Кумторкалинского района Дагестана ушел в отставку
14:07
Общество
Карантин по бешенству введен в Самарской области
14:07
Происшествия
Житель Адлера назвал причину расстрела приставов
14:05
Происшествия
Строительная компания тайно вывозила останки красноармейцев на свалку в ЛО
14:03
Экономика
Модельная линейка BMW пополнилась обновленными кроссоверами
14:03
Политика
Возросшие амбиции Китая и обеих Корей заставили Японию забыть о Курилах
14:00
Общество
Эфир: Стоит ли волноваться из-за радиационного скандала в Кузьмолово
13:57
Общество
Стивен Сигал может вскоре приехать в Крым
13:57
Спорт
Пиотровский назвал ожидаемое число иностранных зрителей на мачтах Евро в Петербурге
13:57
Общество
Контроль за соблюдением требований по COVID-19 в Москве будет усилен
13:56
Происшествия
Стройка на участке с захоронениями в Ленобласти велась наемными рабочими
13:55
Политика
Янукович останется в санкционных списках ЕС до марта 2022 года
13:55
Общество
Игорь Лебедев рассказал, что грозит депутату Власову за сотрудничество с Хованским
13:53
Армия
Свыше 3 млрд рублей получат предприятия ОПК Тверской области по госконтрактам МО РФ
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Главы ДНР и ЛНР приехали в Крым обсудить новый мировой порядок

Политика
Главы ДНР и ЛНР приехали в Крым обсудить новый мировой порядок
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

В рамках XIV международного фестиваля «Великое русское слово» проходит пленарное заседание Ливадийского клуба на тему «Россия и Запад: конфликт цивилизаций и модели новой архитектуры мирового порядка». Приветственное слово к присутствующим прозвучало от министра иностранных дел России Сергея Лаврова

«Тема вашего интеллектуального слета представляется весьма актуальной. Рассчитываю, что встреча пройдет в конструктивном ключе, внесет вклад в более полное освещение разворачивающихся на мировой арене сложных процессов. И, разумеется, будет способствовать дальнейшему развитию внешних связей Республики Крым», — сообщил глава МИД РФ.

Он отметил, что внешнеполитическое ведомство будет и впредь поддерживать мероприятия, направленные на продвижение объективной информации о Крыме, на развенчание различного рода мифов и стереотипов.

В мероприятии принимают участие руководители федеральных и республиканских органов власти, а также политологи, историки и ученые. Кроме того, на заседании присутствуют главы ЛНР и ДНР — Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Вопросы возвращения мира в Донбасс также поднимаются на встрече.

В Крыму проходит интеллектуальный слет на тему взаимоотношений России и Запада
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Председатель госсовета Республики Крым Владимир Константинов считает, что Ливадийский клуб — очень важная политологическая площадка, в рамках которой есть возможность обсудить все проблемы Русского мира. Он убежден, что можно говорить о неизбежности «второй ялтинской конференции».

Фестиваль «Великое русское слово» стартовал еще в украинский период и был очень важной площадкой для мобилизации всего крымского сообщества. Он проходит на полуострове с 7 по 12 июня. Кроме заседания Ливадийского клуба фестиваль включает различные мероприятия во всех уголках республики, в том числе выставку-ретроспективу детских творческих работ «Мир русской сказки» и истории фестиваля, детский фестиваль «Русский сувенир», кукольные спектакли, концерты и другое.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил жителей республики с Днем русского языка.

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Все новости / Политика / Главы ДНР и ЛНР приехали в Крым обсудить новый мировой порядок
пушилин днр лнр крым русский язык пасечник фестиваль
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