Число заболевших коронавирусом выросло в курортных городах Крыма

Симферополь, 9 июня. В Крыму наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Общий уровень заражения на полуострове поднялся на 11,4% относительно прошлой недели. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков во время брифинга по ситуации с COVID-19, передает корреспондент ФАН.

«Отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в четырех регионах республики. Превышение среднереспубликанского показателя отмечается в Ялте, Алуште, Черноморском районе и Симферополе», — сообщил Крутиков.

За неделю зарегистрирован 741 случай — это выше среднего за последнее время. Больше всего заболевших фиксируют в курортных городах — Ялте, Алуште и Евпатории. Из них летальных исходов — 33, среди которых 91% заболевших обратились за помощью позже двух дней с момента заболевания. Для борьбы с коронавирусом развернуто более 2000 коек, госпитализировано 1696 пациентов, из них в тяжелом состоянии — 122 человека.

Крым получил более 288 тысяч доз вакцины против коронавируса. Привито уже порядка 250 тысяч человек (180 тысяч крымчан уже получили второй компонент). На территории полуострова уже работают 120 пунктов вакцинации для населения.

Ранее британские ученые обнаружили опасные последствия коронавируса для иммунной системы. Как оказалось, аутоантитела могут появляться в крови вылечившегося от COVID-19 пациента и затем «нападать» на здоровые ткани в организме.