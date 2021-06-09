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09 июня 12:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:37
Происшествия
Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса блогера Хованского
12:37
Спорт
Черчесов рассказал, каким результатом сборной России на Евро-2020 будет доволен
12:36
Общество
Эпидемиолог объяснил рост уровня заболеваемости COVID-19 в РФ
12:36
Армия
Начальники генштабов армий стран СНГ обсудят совместные учения систем ПВО
12:35
Экономика
Идею Минпромторга о развитии отечественной электроники оценили в АРПЭ
12:34
Армия
Крейсеры Северного флота вышли в Баренцево море на фоне учений Arctic Challenge
12:33
Происшествия
Жильцов многоэтажки на улице Коллонтай могут эвакуировать из-за пожара
12:32
Экономика
Стоимость нефти Brent приблизилась к двухлетнему максимуму
12:31
Политика
Госдума приняла закон о запрете сравнения СССР и нацистской Германии в годы войны
12:31
Происшествия
Задержанный блогер Хованский последний год жил затворником
12:29
Общество
Пирс Морган объяснил, почему принц Гарри и Меган Маркл назвали дочь в честь Елизаветы II
12:28
Шоу-бизнес
Знакомый Слепакова назвал причину развода комика с дочерью миллионера Аванесяна
12:26
Общество
ФАН собрал список крупных пожаров в медучреждениях в 2020–2021 годах
12:26
Спорт
Названа главная задача сборной России на Евро-2020
12:23
Происшествия
СК: Хованский исполнил песню с «публичными призывами к терроризму»
12:23
Общество
Закон об усилении госконтроля за оборотом оружия приняли в Госдуме
12:23
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве в угольном разрезе в Бурятии
12:21
Общество
Продюсер объяснил феномен популярности Моргенштерна на Украине
12:20
Происшествия
Расстрелявший двух приставов житель Адлера задержан
12:18
Общество
Новодвинская телекомпания «Норд-ТВ» начала сотрудничать с Медиагруппой «Патриот»
Все новости

Число заболевших коронавирусом выросло в курортных городах Крыма

Общество
Число заболевших коронавирусом выросло в курортных городах Крыма
Федеральное агентство новостей  /  Всеволод Радченко

Симферополь, 9 июня. В Крыму наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Общий уровень заражения на полуострове поднялся на 11,4% относительно прошлой недели. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков во время брифинга по ситуации с COVID-19, передает корреспондент ФАН.

«Отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в четырех регионах республики. Превышение среднереспубликанского показателя отмечается в Ялте, Алуште, Черноморском районе и Симферополе», — сообщил Крутиков.

За неделю зарегистрирован 741 случай — это выше среднего за последнее время. Больше всего заболевших фиксируют в курортных городах — Ялте, Алуште и Евпатории. Из них летальных исходов — 33, среди которых 91% заболевших обратились за помощью позже двух дней с момента заболевания. Для борьбы с коронавирусом развернуто более 2000 коек, госпитализировано 1696 пациентов, из них в тяжелом состоянии — 122 человека.

Крым получил более 288 тысяч доз вакцины против коронавируса. Привито уже порядка 250 тысяч человек (180 тысяч крымчан уже получили второй компонент). На территории полуострова уже работают 120 пунктов вакцинации для населения. 

Ранее британские ученые обнаружили опасные последствия коронавируса для иммунной системы. Как оказалось, аутоантитела могут появляться в крови вылечившегося от COVID-19 пациента и затем «нападать» на здоровые ткани в организме.

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крым евпатория ялта алушта коронавирус
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