Купленную уже в российском Крыму недвижимость нашли у украинских депутатов

Украинские депутаты, несмотря на высокий уровень патриотизма, не стесняются обзаводиться недвижимостью за пределами страны. Причем не только за границей, но и в «оккупированном», как они постоянно выражаются, Крыму. Так, судя по свежим декларациям о доходах, у ряда депутатов в Харькове имеется домик у Черного моря, а у кого-то — даже целое административное здание.

Например, у жены народного депутата из «Блока Кернеса» Игоря Ариха имеется во владении помещение размером более 150 квадратных метров в Ялте. Здесь же квартира есть и у «брата Ариха по партии» — Владимира Тупицына: на него записана квартира в 25 квадратных метров.

А вот у депутата партии Владимира Зеленского «Слуга народа», Андрея Тимчука, есть даже административное здание. Его общая площадь составляет 478 квадратных метров. Согласно декларации, оно было куплено в 2018 году. Кстати, Тимчук не простой депутат: его супруга Айна Тимчук — глава Харьковской областной госадминистрации.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Встречаются и просто интересные факты в декларациях народных избранников. Так, например, жена директора департамента строительства Харькова и фигуранта многих антикоррупционных расследований Владимира Чумакова имеет недвижимость в Испании, а вот сам он, судя по декларации, вообще бездомный — недвижимости на Украине у него нет.

Вообще, украинские депутаты не стесняются в своих аппетитах: у одних есть огромная коллекция дорогих часов, у других — тысячи гектар своих земель, кое-кто имеет по несколько своих предприятий и фабрик, а кто-то — даже подъездную железнодорожную колею длиной в несколько километров.

Специалист по подбору и покупке недвижимости в Крыму Алексей, который попросил не указывать его фамилию, подтверждает, что периодически имеет дело с покупателями с Украины, и рассказывает ФАН, как те пытаются приобрести квартиры на полуострове после 2014 года.

«Чаще всего сталкивался с тем, что оформляют на кого-то из родственников, кто получил российский паспорт. К примеру, пару месяцев назад мужчина с Украины купил двухкомнатную квартиру в Симферополе. У него документы украинские, и он не хотел заморачиваться, поэтому оформил жилье на свою маму, которая в 2015 году получила российское гражданство. Не скажу, что в моей практике такое сплошь и рядом, но действительно случаи бывают», — сказал Алексей.

А какой смысл удивляться, что нардепы покупают недвижимость в Крыму, если ею спокойно владеет и сам президент Украины. Ранее ФАН показывал, как выглядит дом, где имеет квартиру чета Зеленских, и оценивал, сколько такие апартаменты стоят на рынке. Глава Украины и его супруга исправно оплачивают коммунальные услуги в своих апартаментах, расположенных прямо напротив Ливадийского дворца.

А недавно в Ялте произошел курьезный случай. Судья из Херсонской области приехала в Ялту проверить свой дом в центре города, но ввязалась в конфликт со своими родственниками, не поделив квадратные метры, и в разгар спора получила по лицу.