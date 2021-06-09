Боксер из Крыма завоевал возможность поехать на Олимпиаду в Токио

Симферопольский боксер, мастер спорта международного класса, чемпион мира 2019 года Глеб Бакши выступит на Олимпийских играх в Токио. Лицензию он завоевал по итогам европейского олимпийского квалификационного турнира, который завершился в Париже. Подробнее о соревнованиях и стремлениях крымского спортсмена к победе — в материале ФАН.

Решающим для крымчанина стал поединок против белоруса Виталия Бондаренко, участника чемпионатов Европы и мира. Победа именно в этом поединке позволяла Бакши обеспечить себе место на Олимпиаде. О своих стремлениях и о своей мечте выступить на самых престижных соревнованиях планеты Бакши не раз говорил после того, как в 2019 году стал чемпионом мира.

«Лучше Олимпиады, наверное, ничего не может быть в этой жизни для спортсмена. Чемпион мира — это, конечно, хорошо, но мечта всей моей жизни — побывать на Олимпиаде», — уже тогда говорил Глеб.

Сила желания и стремления к цели оказалась в прямо пропорциональной сценарию боя против Бондаренко. С первых же секунд Бакши обрушил на соперника град точных и сильных ударов, не дав тому ни единого шанса, чтобы хоть как-то повлиять на развитие событий на ринге. За полминуты до конца первого раунда секунданты белоруса были вынуждены выбросить на ринг полотенце, что в боксе означает добровольную капитуляцию.

«Парижская квалификация — это самый важный старт за последние полтора года. Я усердно готовился, настраивался показать хороший результат. Виталий Бондаренко — один из самых опытных боксеров Европы в моем весе. Он отлично проявил себя на чемпионате мира в Екатеринбурге. Но я показал хороший бокс, благодаря чему я остался доволен и своим выступлением и, конечно, результатом», — сказал после боя Глеб Бакши.

Пресс-служба Минспорта Крыма /

Олимпийские игры в столице Японии пройдут с 23 июля по 8 августа. Состояться они должны были прошлым летом, но в связи со всем известными событиями «Олимпиада 2020» была перенесена на лето 2021 года. За время пандемии, когда все соревнования были отменены, Глеб Бакши принял участие лишь в нескольких стартах. Осенью 2020 года он выступил на международном турнире в Хорватии, где стал серебряным призером. Затем была победа в Польше в рамках матчевой встречи местной сборной с командой России и победа на международном турнире в Санкт-Петербурге. И вот теперь — долгожданная Олимпиада.

«Два года после чемпионата мира — это большой срок. Но цель у меня лично и у всего тренерского штаба только одна — золотая медаль. Я понимаю, что в Токио спортсмены будут настраиваться на меня как на чемпиона мира, с дополнительной мотивацией. Но этот титул обязывает подтверждать класс в каждом поединке», — отметил Глеб Бакши.

Большинство соревнований во всем мире сегодня проходят без зрителей. Вероятно, именно так будет и в Токио. В связи с этим Глеб Бакши во время нашей беседы дополнительно обратился ко всем болельщикам сборной России подчеркнув, что спортсмены «ощущают поддержку даже в условиях «пузыря», когда трибуны пусты». Спортсмен верит, что они смогут подарить зрителям положительные эмоции по результатам Олимпиады даже в таком формате.

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