В Крыму продолжаются работы по поиску пресной воды, чтобы навсегда обеспечить жителей полуострова ценным ресурсом, часть которого ранее поступала с территории Украины через Северо-Крымский канал. Для этого сейчас, например, российские специалисты ведут в Азовском море геологическую разведку, передает ФАН.

Как ранее сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, пресная вода под дном моря точно есть, однако сейчас еще нет точной информации, какое именно количество пресной воды там может находиться, на какой глубине, отдаленности от берега. Все это будет известно только в конце июля. Кроме того, как сообщил глава Росгеологии Сергей Горьков, на данный момент идет третья стадия работ по поиску питьевой воды для РК: выполняется сейсмика, электроразведка на дне Азовского моря. По его словам, только после четвертой стадии работ будет понимание о размерах пресного водного запаса.

Эксперты пока не спешат оценивать возможные запасы пресной воды, которые могут находиться под дном Азовского моря, поскольку никаких исследовательских данных нет. Однако с учетом того, что ранее нефтяники, в том числе еще при Украине, неоднократно натыкались при бурении скважин на залежи подземных пресных вод, которые при этом еще и фонтанировали, большинство сходятся во мнении, что эти запасы огромные. Некоторые называют эту находку «подземным Байкалом».

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Изучением этого вопроса занимались еще в советские времена, в работах указывается, что вода там есть, причем в размере более 100 млрд кубометров. Чтобы полностью покрыть нужды Крыма в пресной воде, по предварительным данным, нужно будет отбирать порядка одного миллиарда кубометров в год.

Сейчас специалистам и ученым предстоит выяснить, на какую глубину лучше всего стоит бурить скважины, какого качества там вода, как доставлять затем воду конечным потребителям, поэтому никто не знает, когда по срокам удастся реализовать такой грандиозный проект.

Примечательно, что власти сейчас меньше стали говорить об опреснении морской воды. Видимо, добыча питьевой воды со дна Азовского моря является все же приоритетным направлением, тем более, как заявлял до этого Марат Хуснуллин, «локально все вопросы с водой в Крыму уже решили». Кроме того, продолжаются работы по ремонту изношенных водосетей, благодаря чему удалось существенно сократить водопотери, примерно на 10-15%.

Ранее ФАН рассказывал, что Украина может пересмотреть позицию по водной блокаде Республики Крым. Однако для этого Россия якобы должна пойти на «очень серьезные уступки».