Пляж в Феодосии обнесли огромным забором, перекрыв всем проход к морю

Феодосия, 8 июня. Крым славится не только своими замечательными курортами, но и частыми земельными спорами, особенно если это касается территории у моря, где всегда есть туристы. Так, жители Феодосии пожаловались в Сети на тот факт, что берег в районе Песчаной балки огородили забором. Для многих это стало неожиданностью, поскольку раньше на этом месте фактически ничего не было, поэтому это место часто выбирали для дикого отдыха.

Как выяснил корреспондент ФАН, ограждать забором берег в районе Песчаной балки начал арендатор территории. Это произошло после того, как администрация города Феодосии обратились в суд с иском о расторжении договора аренды из-за невыполнения арендатором взятых на себя обязательств и невыплаты арендной платы — порядка 3 миллионов рублей за весь период.

Известно, что арендаторы получили 25 гектаров земли в Феодосии еще в 2006 году под рекреационную деятельность, но они не выполнили обязательства — не начали строительство, после чего в 2016 году они его переоформили. Администрация города подала иск в суд о взыскании задолженности и расторжении договора-аренды земельного участка.

Пресс-служба администрации Феодосии /

«Они оградили этот земельный участок, при этом нарушив пункт договора о том, что должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к пляжу и береговой линии. Поэтому администрацией города подготовлен дополнительный пакет документов для подачи в суд о принятии обеспечительных мер, то есть чтобы на период проведения судебного разбирательства по первому иску, который подан о расторжении, они не могли проводить никакие земельные работы», — сообщили ФАН в пресс-службе администрации Феодосии.

В самом судебном иске содержится два пункта, первый — взыскать задолженность по арендной плате, второй — расторгнуть договор аренды. Феодосийцы надеются, что недобросовестный арендатор прекратит заниматься самодеятельностью, делая вид, что он осваивает территорию, и даст возможность местным жителям и гостям курорта спокойно отдыхать на побережье Черного моря. Федеральное агентство новостей будет следить за развитием событий.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что туристов на Кубани могут принудительно «обобрать» еще на пару тысяч рублей. Речь идет о курортном сборе, благодаря которому уже удалось провести реконструкцию и благоустройство некоторых набережных.