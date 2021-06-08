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08 июня 21:27
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новостей
21:25
ЦАР
Норвежские аналитики назвали отношения России и ЦАР прочными и долгосрочными
21:24
Общество
От сверхдоходов — 15%: эксперт объяснил, как платить повышенный налог для богатых в России в 2021 году
21:21
ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
21:19
Политика
«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена
21:16
Латинская Америка
Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике
21:13
ЦАР
Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари
21:12
Шоу-бизнес
Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива
21:10
Общество
Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям
21:05
ЦАР
Центральноафриканские СМИ оценили итоги визита премьер-министра республики на ПМЭФ
21:03
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20:57
Политика
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20:57
Политика
Экс-канцлер Австрии призвал к пересмотру взаимоотношений с Россией
20:54
Политика
Володин осудил власти Украины за исключение русских из числа коренных народов
20:51
Политика
Глава Венецианской комиссии раскритиковал ряд принятых Украиной законов
20:51
Экономика
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Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»

Общество
Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»
Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»  / 

Симферополь, 8 июня. Аккурат к 55-летию съемок «Кавказской пленницы» Леонида Гайдая в Симферополе снесли забор бывшего завода им. 1 мая, «сыгравший» в фильме роль ограждения психбольницы, из которой сбежал Шурик, а после прыгнул в удачно подвернувшийся грузовик. Съемки проходили 8 июня в 1966 году.

Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»
Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»  / 

Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

Фильм стал культовым, и он до сих пор любим многими поколениями россиян. Его герои изображены на граффити-картине, нарисованной в 2019 году неподалеку от демонтированного забора, — ее пока не тронули. Это событие вызвало бурную реакцию общественности — многие высказывают сожаления по этому поводу.

«Снесли не только забор, а историю кинематографа», — высказывается Василий.

«Тоже увидела это безобразие, жаль, теперь только в кино остался и в памяти… Хоть картину с героями фильма не тронули», — пишет Джулия.

Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

Однако не все пользователи социальных сетей поддерживают данную позицию — есть и те, кто считает, что пора смотреть в будущее и не огладываться, а также отмечает, что забор не входил в список объектов культурного наследия.

«Забор не был объектом культурного наследия, потому и снесли, там будет жилой комплекс, на территории закрытого завода сейчас инвестпроект реализуется, да и не весь снесли, часть, я думаю, оставят для истории», — пишет Владимир.

«Сейчас бы хранить все доисторические облезлые заборы, у которых снимались какие-то там комедии», — высказывается Алексей.

Сейчас на месте знаменитого забора установили временное ограждение из профнастила, за которым строительная техника расчищает территорию. Отметим, что съемки знаменитой кинокартины проходили и в других уголках Крыма, в том числе в Бахчисарае, с главными достопримечательностями которого ФАН недавно ознакомил своих читателей.

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крым симферополь застройка кинематограф достопримечательности
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