Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»

Симферополь, 8 июня. Аккурат к 55-летию съемок «Кавказской пленницы» Леонида Гайдая в Симферополе снесли забор бывшего завода им. 1 мая, «сыгравший» в фильме роль ограждения психбольницы, из которой сбежал Шурик, а после прыгнул в удачно подвернувшийся грузовик. Съемки проходили 8 июня в 1966 году.

Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» /

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Фильм стал культовым, и он до сих пор любим многими поколениями россиян. Его герои изображены на граффити-картине, нарисованной в 2019 году неподалеку от демонтированного забора, — ее пока не тронули. Это событие вызвало бурную реакцию общественности — многие высказывают сожаления по этому поводу.

«Снесли не только забор, а историю кинематографа», — высказывается Василий.

«Тоже увидела это безобразие, жаль, теперь только в кино остался и в памяти… Хоть картину с героями фильма не тронули», — пишет Джулия.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Однако не все пользователи социальных сетей поддерживают данную позицию — есть и те, кто считает, что пора смотреть в будущее и не огладываться, а также отмечает, что забор не входил в список объектов культурного наследия.

«Забор не был объектом культурного наследия, потому и снесли, там будет жилой комплекс, на территории закрытого завода сейчас инвестпроект реализуется, да и не весь снесли, часть, я думаю, оставят для истории», — пишет Владимир.

«Сейчас бы хранить все доисторические облезлые заборы, у которых снимались какие-то там комедии», — высказывается Алексей.

Сейчас на месте знаменитого забора установили временное ограждение из профнастила, за которым строительная техника расчищает территорию. Отметим, что съемки знаменитой кинокартины проходили и в других уголках Крыма, в том числе в Бахчисарае, с главными достопримечательностями которого ФАН недавно ознакомил своих читателей.