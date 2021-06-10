Житель Крыма показал, как преобразился Джанкой в составе России

После 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией, многие города полуострова наконец-то начали развиваться, обустраиваться, поскольку в украинский период в них никто ничего не вкладывал. Сегодня даже в маленьких селах делают новые дороги, ремонтируют целые улицы, строят школы, детские сады и многое другое, передает ФАН.

Одним из показательных примеров является город Джанкой, который в переводе с крымско-татарского означает «милая деревня». Он расположен в северной части Республики Крым, и через него проходят все поезда, следующие из России на полуостров. Местный блогер опубликовал на своем YouTube-канале «Капитан Крым» видеоролик, в котором он рассказывает, как преобразился Джанкой за последние семь лет.

«Что меня в Джанкое порадовало — здесь много зелени. Все зеленое, много деревьев, очень аккуратно возле вокзала подстрижены растения, все очень аккуратненько, плиточка, покрашенные бордюры. Джанкой преображается», — рассказывает блогер.

Prt Scr youtube.com / Капитан Крым

Новые дороги, зеленые насаждения, фонтан, детские площадки и новые жилые комплексы — видно, что в последние годы над городом работают. Тем не менее он не утратил своей аутентичности, что отмечают жители и гости города.

«Спасибо за показ Джанкоя. Я в свое время училась в Джанкойской школе-интернате. Город изменился, но узнаваем. Вспоминаю с нежностью», — пишет Ника.

«Моя Родина, самый лучший город, лучшее образование, очень приятно, радостно, что город возрождается», — пишет Валентина из Харькова.

Prt Scr youtube.com / Капитан Крым

Тем не менее в Джанкое есть над чем работать, например парк, который показывает в видео блогер, до сих пор находится не в лучшем состоянии, несмотря на появившиеся там детские и спортивные площадки. Но джанкойцы смотрят в будущее с надеждой.

«Если бы так весь город сделали, было бы чудесно. <...> Маленький провинциальный городок с большой перспективой стать товарным, транспортным узлом Крыма», — резюмирует автор видео.

Ранее пограничники Крыма рассказали, как обстоят дела у границы с Украиной после закрытия КПВВ. Граница была закрыта украинской погранслужбой в одностороннем порядке 7 июня текущего года.