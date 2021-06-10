Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 06:52
Дженнифер Лопес решилась на переезд ради воссоединения с Беном Аффлеком
Минимум четыре легковушки выгорели во время пожара в центре Петербурга
Минтруд рассматривает возможность введения выходного дня 31 декабря
Американский врач разрешил есть фастфуд пару раз в неделю
Выборы губернатора Хабаровского края назначены на 19 сентября
Перемещение по Волоколамскому тоннелю в сторону Подмосковья возобновлено
Крупным торговым сетям могут запретить работу ночью и в выходные дни
Захарова пригрозила Евросоюзу американским «большим братом»
МИД РФ назвал условия исключения США из списка недружественных стран
Житель Крыма показал, как преобразился Джанкой в составе России
Все новости

Житель Крыма показал, как преобразился Джанкой в составе России

Общество
Житель Крыма показал, как преобразился Джанкой в составе России
Федеральное агентство новостей  /  Всеволод Радченко

После 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией, многие города полуострова наконец-то начали развиваться, обустраиваться, поскольку в украинский период в них никто ничего не вкладывал. Сегодня даже в маленьких селах делают новые дороги, ремонтируют целые улицы, строят школы, детские сады и многое другое, передает ФАН.

Одним из показательных примеров является город Джанкой, который в переводе с крымско-татарского означает «милая деревня». Он расположен в северной части Республики Крым, и через него проходят все поезда, следующие из России на полуостров. Местный блогер опубликовал на своем YouTube-канале «Капитан Крым» видеоролик, в котором он рассказывает, как преобразился Джанкой за последние семь лет.

«Что меня в Джанкое порадовало — здесь много зелени. Все зеленое, много деревьев, очень аккуратно возле вокзала подстрижены растения, все очень аккуратненько, плиточка, покрашенные бордюры. Джанкой преображается», — рассказывает блогер.

Житель Крыма показал, как изменился Джанкой в составе России
Prt Scr youtube.com  / Капитан Крым

Новые дороги, зеленые насаждения, фонтан, детские площадки и новые жилые комплексы — видно, что в последние годы над городом работают. Тем не менее он не утратил своей аутентичности, что отмечают жители и гости города.

«Спасибо за показ Джанкоя. Я в свое время училась в Джанкойской школе-интернате. Город изменился, но узнаваем. Вспоминаю с нежностью», — пишет Ника.

«Моя Родина, самый лучший город, лучшее образование, очень приятно, радостно, что город возрождается», — пишет Валентина из Харькова.

Житель Крыма показал, как изменился Джанкой в составе России
Prt Scr youtube.com  / Капитан Крым

Тем не менее в Джанкое есть над чем работать, например парк, который показывает в видео блогер, до сих пор находится не в лучшем состоянии, несмотря на появившиеся там детские и спортивные площадки. Но джанкойцы смотрят в будущее с надеждой.

«Если бы так весь город сделали, было бы чудесно. <...> Маленький провинциальный городок с большой перспективой стать товарным, транспортным узлом Крыма», — резюмирует автор видео.

Ранее пограничники Крыма рассказали, как обстоят дела у границы с Украиной после закрытия КПВВ. Граница была закрыта украинской погранслужбой в одностороннем порядке 7 июня текущего года.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Житель Крыма показал, как преобразился Джанкой в составе России
россия украина крым джанкой
Комментировать
Эксклюзив
Житель Крыма показал, как преобразился Джанкой в составе России
Житель Крыма показал, как преобразился Джанкой в составе России
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 164112 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 75570 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 73653 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 70005 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 45482 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Рейтинг@Mail.ru