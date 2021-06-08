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08 июня 18:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:22
Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины «КовиВак»
18:22
Политика
Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета
18:22
Происшествия
Силовики нагрянули с обысками в мэрию Воронежа
18:21
Политика
Политолог прокомментировал операцию «Кличко» по выявлению нелегалов в Чехии
18:20
Армия
МРК «Одинцово» провел ракетные стрельбы в акватории Балтики
18:20
Спорт
РФС подтвердил факт обращения в УЕФА по вопросу украинской формы на Евро-2020
18:19
Армия
Выпуск специалистов ОМОН после обучения в Центре Росгвардии состоялся в Ленобласти
18:19
Политика
Никого не волнует мнение Киева: Новичков об усталости Запада от украинских политиков
18:17
ФАН-ТВ
Путин поздравил социальных работников. События дня
18:16
Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
18:16
Политика
Момент удара по лицу Макрона запечатлели на видео
18:14
Общество
Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией
18:08
Экономика
Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке
18:04
Общество
Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
18:00
Политика
Депутат Рады пожаловался на цитаты Кравчука о Донбассе
18:00
Политика
Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
17:59
Происшествия
Петербуржец похитил у матери дорогостоящий макет корабля
17:56
Экономика
Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian
17:55
Общество
Плечо для государства: Зиновьев назвал преимущества благотворительных фондов
17:55
Общество
Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа
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Блогер на впечатляющем видео показал, где в Крыму найти Исландию

Общество
Блогер на впечатляющем видео показал, где в Крыму найти Исландию
Prt Scr youtube.com  /  Александр Михайленко

Крымский YouTube-блогер Александр Михайленко провел своих зрителей от Бугаза до Солнечной Долины необычными и местами опасными горными тропами. Все ради головокружительных видов Крыма, от которых даже через экран захватывает дух.

«Сейчас мы находимся на Бугазе. Это место еще прозвали «крымская Исландия» из-за домика на краю обрыва на берегу моря. Все смотрится очень живописно», — сообщил на видео автор.

Это место достаточно популярно у местных фотографов и блогеров именно из-за домика и окружающих его холмов. Многие мечтают пожить в таких условиях: почувствовать атмосферу уединения, тишины и покоя, некого одиночества.

Специально для таких туристов «домик рыбака» сдается в аренду. Однако не все коту масленица: разбитая дорога, платный вход (около 100-150 рублей с человека), много туристов и отсутствие торговых точек даже в разгар курортного сезона.

Михайленко продолжил путь и отправился к скалам, где запустил коптер. Позже блогер экстремально спустился к морю, где показал необычные горные дороги.

«Здесь по краю очень опасно идти, потому что такая рыхлая порода может осыпаться. Ни в коем случае не рискуйте так, если будете прогуливаться. Но посмотрите на эти виды! Просто нереально», — показал он.

Популярный блогер показал, где в Крыму найти Исландию
Prt Scr youtube.com  / Александр Михайленко

«Какая необычная структура гор. Все это годами образовывалось путем дождей и выветривания горных пород. Выглядит вживую нереально красиво. Просто посмотрите — где еще вы увидите вживую такой пейзаж?» — задает риторический вопрос Михайленко.

Во время пешей прогулки по горному Крыму блогер показал необычное растение — крымские каперсы, а также рассказал, что из них готовят местный деликатес.

Популярный блогер показал, где в Крыму найти Исландию
Prt Scr youtube.com  / Александр Михайленко

Зрители смогли полюбоваться необычным ковыльным полем. Блогер пошутил, что именно здесь, в этом пушистом белоснежном море, нужно проводить фотосессии. А на пляже он показал удивительно зрелище — нерест у крабов, а также краба с икрой.

В конце видео зрители познакомились с водохранилищем в Солнечной Долине, а также необычайно живописными горами, под которыми хранится местное вино. За время виртуальной экскурсии блогер прошел более 20 тысяч шагов по скалам, зыбким горным тропам под дождем. Все ради того, чтобы показать аудитории такой Крым, каким его не видели не только туристы, но даже и некоторые местные жители.

Не только Александр Михайленко прославляет солнечный полуостров. Недавно ФАН рассказывал о блогере, показавшем плюсы и минусы «крымских Мальдив», а также о впечатления гостей с материка от прогулки по Ай-Петри. 

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Все новости / Общество / Блогер на впечатляющем видео показал, где в Крыму найти Исландию
крым туризм туризм в крыму
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