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новостей
15:22
Происшествия
Информация о нападении на детей в Волжском не подтвердилась
15:21
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Челябинске продолжает расти
15:21
Происшествия
Балкон жилого дома обрушился на юге Москвы
15:21
Происшествия
Военные летчики подключились к ликвидации пожаров в Забайкальском крае
15:21
Спорт
Чемпионка Инга Ивакина рассказала об опасности пляжного алтимата
15:20
Общество
Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм искусственного интеллекта
15:20
Происшествия
Выбросившая дочь из окна самарчанка стала фигуранткой уголовного дела
15:19
Общество
Госдума приняла законопроект об изменениях в национальном календаре вакцинации
15:19
Политика
Германия призвала Европу и США согласовать политику в отношении Москвы, Пекина и Минска
15:17
Политика
МИД ФРГ оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
15:16
Экономика
Устроить «тарифный майдан» предложили обозленным на Киев украинцам
15:15
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Гондурасе
15:14
Происшествия
К тушению природных пожаров в Якутии привлекли вертолеты
15:14
Происшествия
Екатеринбуржцу запросили год колонии-поселения за нападение на силовика
15:14
Экономика
Россияне начали активно скупать частные дома на курортах страны
15:12
Экономика
Поставки российского газа в Европу через Польшу могут заметно сократиться
15:12
Армия
Шойгу: более 50 кораблей ВМФ РФ смогут базироваться в Каспийске
15:12
Ближний Восток
Большинство турок разочарованы демократией в своей стране — соцопрос
15:08
Происшествия
Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 
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Пограничники Крыма указали, как обстоят дела у границы с Украиной после закрытия КПВВ

Общество
Пограничники Крыма указали, как обстоят дела у границы с Украиной после закрытия КПВВ
mvs.gov.ua  /  Портал МВС

Накануне украинские власти закрыли контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка», который расположен напротив российского автомобильного пункта пропуска «Перекоп». Объясняются такие действия проведения ремонтных работ на КПВВ.

Напомним, что границу погранслужба Украины закрыла в одностороннем порядке 7 июня. Ремонт, предположительно, продлится до 21 июня.

«По независящим от Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым причинам лица, следующие в сторону Украины через данный пункт пропуска, проследовать не смогут», — сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ.

Поэтому, все, кто планируют выезжать из Крыма в ближайшие две недели, должны тщательно продумать свой путь. Люди могут воспользоваться либо пунктом «Армянск» (он же «Каланчак» со стороны Украины) или многосторонним автомобильным пунктом пропуска «Джанкой» (он же «Чонгар»). Также в погрануправлении подчеркнули, что сейчас очередей в обоих пунктах пропуска нет.

ФАН удалось пообщаться с сестрой гражданина Украины, который как раз выезжал от нее из Крыма в сторону своего родного города на территории соседней страны. Говорит, что проблем с пересечением самой границы у него не возникло, единственное ― он не знал заранее о закрытии «Чаплинки», а вместе с ней и «Перекопа», поэтому пришлось ехать в другой пункт пропуска.

Ранее ФАН сообщал, что чиновники-коррупционеры за последние десятки лет успели распродать большую часть ценных земель в Ялте. Однако всех их ждет серьезное наказание.

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Все новости / Общество / Пограничники Крыма указали, как обстоят дела у границы с Украиной после закрытия КПВВ
крым граница
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