Пограничники Крыма указали, как обстоят дела у границы с Украиной после закрытия КПВВ

Накануне украинские власти закрыли контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка», который расположен напротив российского автомобильного пункта пропуска «Перекоп». Объясняются такие действия проведения ремонтных работ на КПВВ.

Напомним, что границу погранслужба Украины закрыла в одностороннем порядке 7 июня. Ремонт, предположительно, продлится до 21 июня.

«По независящим от Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым причинам лица, следующие в сторону Украины через данный пункт пропуска, проследовать не смогут», — сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ.

Поэтому, все, кто планируют выезжать из Крыма в ближайшие две недели, должны тщательно продумать свой путь. Люди могут воспользоваться либо пунктом «Армянск» (он же «Каланчак» со стороны Украины) или многосторонним автомобильным пунктом пропуска «Джанкой» (он же «Чонгар»). Также в погрануправлении подчеркнули, что сейчас очередей в обоих пунктах пропуска нет.

ФАН удалось пообщаться с сестрой гражданина Украины, который как раз выезжал от нее из Крыма в сторону своего родного города на территории соседней страны. Говорит, что проблем с пересечением самой границы у него не возникло, единственное ― он не знал заранее о закрытии «Чаплинки», а вместе с ней и «Перекопа», поэтому пришлось ехать в другой пункт пропуска.

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