Просочившуюся сквозь дамбу на Украине воду не собираются использовать в Крыму. Об этом заявил председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов, отметив, что вода совершенно непригодна для использования.

Недавно в украинских СМИ появилась информация о том, что в Херсонской области из дамбы на 91-м километре Северо-Крымского канала, построенной в 2014 году для обеспечения водной блокады Крыма, начала просачиваться вода. И неудивительно: так называемая дамба была сооружена на скорую руку местными фермерами из всего, что было под рукой. В 2015 году начали работы над полноценным заграждением, но за шесть лет так и не закончили.

Интересно, что съемочная группа одного из украинских телеканалов пообщалась с гражданами, живущими вдоль канала, и выяснила, что они в большинстве своем не поддерживают эту инициативу правительства.

«Ну что поддерживать? Там же тоже наши люди. Вот у меня там сын живет. Это то же самое, что я ему взял и перекрыл воду. <...> Надо воду дать. Людей без воды оставлять нельзя», — высказываются местные жители.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

В Крыму же отвергают возможность использования днепровской воды, отмечая, что благодаря реализации плана Правительства РФ на полуострове уже почти нет проблем, даже удалось смягчить или полностью снять ограничения по подаче воды в некоторых населенных пунктах.

«Нам вода их не нужна, потому что она совершенно грязная, необработанная. Там давно не следят ни за какими нормами. Мы категорически против такой воды, мы не будем ее себе брать», — сообщает Константинов.

Он подчеркнул, что информация о прорыве дамбы — ложь. Сами крымчане поддерживают эту точку зрения в комментариях к этой новости и к другим постам о ситуации с прорывом дамбы.

«В Днепре уже не вода, а помои со всей Украины, пусть сами в ней купаются», — комментирует Владимир. «Травка зеленеет, солнышко блестит. Крым почти с водою. Вова Зе пищит», — пишет пользователь с ником Xiaomi Note 5 в Сети. «А что там за вода в канале? Даже если, предположим, убрать преграду? С учетом дряхлости украинской очистной инфраструктуры сточных вод в Днепр, это, пожалуй, не вода, а фекальные сливы. Нужна ли она Крыму без очистки на входе на полуостров? Тот еще вопрос», — реагирует Сергей Севастьянов на водный вопрос на полуострове. «Это чудесно! Сама природа сообщила, что она на защите России! И наплевала на происки Украины по лишению Крыма воды», — отмечает комментатор с ником Val Tch.

В Крыму к украинским СМИ относятся с юмором. Так, недавно крымчане высмеяли якобы честный репортаж о ситуации с водоснабжением полуострова, который оказался выдумкой проукраинских журналистов.