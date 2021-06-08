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08 июня 15:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:22
Происшествия
Информация о нападении на детей в Волжском не подтвердилась
15:21
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Челябинске продолжает расти
15:21
Происшествия
Балкон жилого дома обрушился на юге Москвы
15:21
Происшествия
Военные летчики подключились к ликвидации пожаров в Забайкальском крае
15:21
Спорт
Чемпионка Инга Ивакина рассказала об опасности пляжного алтимата
15:20
Общество
Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм искусственного интеллекта
15:20
Происшествия
Выбросившая дочь из окна самарчанка стала фигуранткой уголовного дела
15:19
Общество
Госдума приняла законопроект об изменениях в национальном календаре вакцинации
15:19
Политика
Германия призвала Европу и США согласовать политику в отношении Москвы, Пекина и Минска
15:17
Политика
МИД ФРГ оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
15:16
Экономика
Устроить «тарифный майдан» предложили обозленным на Киев украинцам
15:15
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Гондурасе
15:14
Происшествия
К тушению природных пожаров в Якутии привлекли вертолеты
15:14
Происшествия
Екатеринбуржцу запросили год колонии-поселения за нападение на силовика
15:14
Экономика
Россияне начали активно скупать частные дома на курортах страны
15:12
Экономика
Поставки российского газа в Европу через Польшу могут заметно сократиться
15:12
Армия
Шойгу: более 50 кораблей ВМФ РФ смогут базироваться в Каспийске
15:12
Ближний Восток
Большинство турок разочарованы демократией в своей стране — соцопрос
15:08
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Общество
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В Крыму неожиданно отказались от воды, которая пришла по Северо-Крымскому каналу

Общество
В Крыму неожиданно отказались от воды, которая пришла по Северо-Крымскому каналу
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Просочившуюся сквозь дамбу на Украине воду не собираются использовать в Крыму. Об этом заявил председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов, отметив, что вода совершенно непригодна для использования.

Недавно в украинских СМИ появилась информация о том, что в Херсонской области из дамбы на 91-м километре Северо-Крымского канала, построенной в 2014 году для обеспечения водной блокады Крыма, начала просачиваться вода. И неудивительно: так называемая дамба была сооружена на скорую руку местными фермерами из всего, что было под рукой. В 2015 году начали работы над полноценным заграждением, но за шесть лет так и не закончили.

Интересно, что съемочная группа одного из украинских телеканалов пообщалась с гражданами, живущими вдоль канала, и выяснила, что они в большинстве своем не поддерживают эту инициативу правительства.

«Ну что поддерживать? Там же тоже наши люди. Вот у меня там сын живет. Это то же самое, что я ему взял и перекрыл воду. <...> Надо воду дать. Людей без воды оставлять нельзя», — высказываются местные жители.

В Крыму неожиданно отказались от воды, которая пришла по Северо-Крымскому каналу
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

В Крыму же отвергают возможность использования днепровской воды, отмечая, что благодаря реализации плана Правительства РФ на полуострове уже почти нет проблем, даже удалось смягчить или полностью снять ограничения по подаче воды в некоторых населенных пунктах.

«Нам вода их не нужна, потому что она совершенно грязная, необработанная. Там давно не следят ни за какими нормами. Мы категорически против такой воды, мы не будем ее себе брать», — сообщает Константинов.

Он подчеркнул, что информация о прорыве дамбы — ложь. Сами крымчане поддерживают эту точку зрения в комментариях к этой новости и к другим постам о ситуации с прорывом дамбы.

«В Днепре уже не вода, а помои со всей Украины, пусть сами в ней купаются», — комментирует Владимир.

«Травка зеленеет, солнышко блестит. Крым почти с водою. Вова Зе пищит», — пишет пользователь с ником Xiaomi Note 5 в Сети.

«А что там за вода в канале? Даже если, предположим, убрать преграду? С учетом дряхлости украинской очистной инфраструктуры сточных вод в Днепр, это, пожалуй, не вода, а фекальные сливы. Нужна ли она Крыму без очистки на входе на полуостров? Тот еще вопрос», — реагирует Сергей Севастьянов на водный вопрос на полуострове.

«Это чудесно! Сама природа сообщила, что она на защите России! И наплевала на происки Украины по лишению Крыма воды», — отмечает комментатор с ником Val Tch.

В Крыму к украинским СМИ относятся с юмором. Так, недавно крымчане высмеяли якобы честный репортаж о ситуации с водоснабжением полуострова, который оказался выдумкой проукраинских журналистов.

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Все новости / Общество / В Крыму неожиданно отказались от воды, которая пришла по Северо-Крымскому каналу
украина крым северо-крымский канал водоснабжение крыма
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