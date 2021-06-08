Жителей крупных городов Крыма напугали, что они останутся без тепла этой зимой

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08 июня 12:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:19
Армия
Белоруссия представит БТР отечественного производства на выставке в июне
12:19
Армия
Лукашенко объяснил необходимость перевооружить военных Белоруссии
12:18
Происшествия
Один человек пострадал при столкновении Mercedes с такси в Сочи
12:18
Происшествия
Суд не стал допрашивать хозяина квартиры, в которую незаконно проникла Соболь
12:17
Общество
Как Том Сойер: самарцы перекрасят забор ГРЭС на Волжском проспекте в «рыбную бирюзу»
12:14
Общество
Технику с нацистской символикой увидели на съемках новой части «Индианы Джонса»
12:14
Армия
Власти Пакистана отказались передавать военные базы под нужды США
12:12
Общество
СК возбудил дело о халатности из-за детей, проживающих в заброшенном доме в Сибири
12:12
Спорт
ММА может стать частью программы Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе
12:11
Происшествия
Пострадавшую при падении с батута девочку сняли с ИВЛ в Барнауле
12:09
Происшествия
Уровень воды в иркутской реке Ия поднялся до критической отметки
12:07
Происшествия
Суд в Минске не удовлетворил жалобу на арест россиянина Дудникова
12:03
Политика
Женевские власти изменили маршрут общественного транспорта из-за саммита РФ — США
12:01
Армия
Шойгу прибыл в войска ЮВО для инспекции новых пунктов базирования Каспийской флотилии
12:01
Общество
Эфир: Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев рассказывает о проблемах благотворителей
12:01
Украина
Некоторые продукты на Украине стоят дороже, чем во всем мире
12:00
Украина
Шведский дипломат остудил пыл Киева: США не верят во вступление Украины в НАТО
11:59
Происшествия
Движение на МКАД затруднено после ДТП с двумя грузовиками
11:58
Происшествия
Труп молодого человека выловили из Невы у стен Петропавловской крепости
11:57
Технологии
Роскосмос анонсировал следующий старт ракеты с космодрома Восточный
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Жителей крупных городов Крыма напугали, что они останутся без тепла этой зимой

Общество
Жителей крупных городов Крыма напугали, что они останутся без тепла этой зимой
pxhere.com  / 

В Симферополе предприниматели обклеили столбы, лавочки и здания листовками, сообщающими о том, что с 1 января 2022 года в городе перестанет работать Симферопольская ТЭЦ и сотни тысяч жителей Симферополя и Керчи останутся без теплоснабжения. Частная же компания предлагает крымчанам заранее позаботиться о комфорте и приобрести у них необходимое оборудование.

Неудивительно, что новость очень быстро облетела социальные сети и сильно обеспокоила местное население. Сообщалось, что без отопления зимой могут остаться жители поселков Грэсовский, Молодежное, Комсомольское, Аэрофлотский, части Москольца и нового микрорайона Крымская роза в Симферополе, а также жители микрорайонов Аршинцево, Верхний Солнечный и части поселка Марат в Керчи. Как сообщают специалисты, это 22 тысячи квартир и 200 социальных объектов.

Напомним, что модернизировать Симферопольскую ТЭЦ власти полуострова собираются уже четыре года. В прошлом году госконтракт стоимостью в 6,5 миллиарда рублей выиграла московская компания «Химпромстрой», но к работам она так и не приступила.

«Никто не закроет Симферопольскую ТЭЦ, все жители города будут с теплом, никто его зимой отключать не будет. Это слухи.Что же касается модернизации, то договор действительно был заключен после проведения конкурсных торгов, но сейчас еще идут согласования с правительством и когда начнется сама модернизация, пока не известно. Ни Симферопольская, ни Камыш-Бурунская ТЭЦ не будут остановлены», — сообщили корреспонденту ФАН в пресс-службе АО «Крымтэц».

Кроме того, на предприятии подчеркнули, что слухи об остановке ТЭЦ основаны на том, что с 1 января 2022 года для крымских ТЭЦ перестает действовать режим вынужденной генерации, который был введен затем, чтобы местная электроэнергетика быстрее адаптировалась к работе в соответствии с правилами российской энергосистемы. 

По данным специалистов, на замену оборудования Симферопольской ТЭЦ должно уйти не более полутора лет, и это не должно негативно сказаться на функционировании теплоэлектроцентрали.

Ранее ФАН сообщал, что у берегов Крыма могло получить пробоину судно «Смольный». В Росморречфлоте прокомментировали эту информацию и пояснили, что там происходит на самом деле.

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Все новости / Общество / Жителей крупных городов Крыма напугали, что они останутся без тепла этой зимой
крым электроэнергия тэс
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