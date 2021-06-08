Жителей крупных городов Крыма напугали, что они останутся без тепла этой зимой

В Симферополе предприниматели обклеили столбы, лавочки и здания листовками, сообщающими о том, что с 1 января 2022 года в городе перестанет работать Симферопольская ТЭЦ и сотни тысяч жителей Симферополя и Керчи останутся без теплоснабжения. Частная же компания предлагает крымчанам заранее позаботиться о комфорте и приобрести у них необходимое оборудование.

Неудивительно, что новость очень быстро облетела социальные сети и сильно обеспокоила местное население. Сообщалось, что без отопления зимой могут остаться жители поселков Грэсовский, Молодежное, Комсомольское, Аэрофлотский, части Москольца и нового микрорайона Крымская роза в Симферополе, а также жители микрорайонов Аршинцево, Верхний Солнечный и части поселка Марат в Керчи. Как сообщают специалисты, это 22 тысячи квартир и 200 социальных объектов.

Напомним, что модернизировать Симферопольскую ТЭЦ власти полуострова собираются уже четыре года. В прошлом году госконтракт стоимостью в 6,5 миллиарда рублей выиграла московская компания «Химпромстрой», но к работам она так и не приступила.

«Никто не закроет Симферопольскую ТЭЦ, все жители города будут с теплом, никто его зимой отключать не будет. Это слухи.Что же касается модернизации, то договор действительно был заключен после проведения конкурсных торгов, но сейчас еще идут согласования с правительством и когда начнется сама модернизация, пока не известно. Ни Симферопольская, ни Камыш-Бурунская ТЭЦ не будут остановлены», — сообщили корреспонденту ФАН в пресс-службе АО «Крымтэц».

Кроме того, на предприятии подчеркнули, что слухи об остановке ТЭЦ основаны на том, что с 1 января 2022 года для крымских ТЭЦ перестает действовать режим вынужденной генерации, который был введен затем, чтобы местная электроэнергетика быстрее адаптировалась к работе в соответствии с правилами российской энергосистемы.

По данным специалистов, на замену оборудования Симферопольской ТЭЦ должно уйти не более полутора лет, и это не должно негативно сказаться на функционировании теплоэлектроцентрали.

Ранее ФАН сообщал, что у берегов Крыма могло получить пробоину судно «Смольный». В Росморречфлоте прокомментировали эту информацию и пояснили, что там происходит на самом деле.