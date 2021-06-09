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Блинкен озвучил "худшие" последствия завершения "СП-2" для США
00:21
Общество
Правительство РФ поддержало запрет на выгул собак в пьяном виде
00:19
Общество
Россияне смогут получать соцвыплаты через госуслуги в автоматическом режиме
00:13
Общество
Европейский туроператор рассказал о спросе на вакцинный туризм в Россию
00:10
Армия
Балтийский флот получит новые сверхманевренные истребители Су-30СМ
00:00
Общество
«Всесоюзная стройка» продолжается: хватит ли рабочих Крыму для масштабных проектов
23:50
Политика
Псаки выяснит причины введения санкций США против российской космической отрасли
23:43
Политика
США создают «ударный отряд» против Китая
23:36
Политика
Байден продлил на год санкции против Минска
23:21
Политика
Депутат бундестага посоветовал Киеву перестать жаловаться Берлину на Москву
23:05
Происшествия
Три человека пострадали при разрыве гранаты в Харькове
23:00
Экономика
Экономист Митрахович объяснил, как «СП-2» может повлиять на стоимость газа в Европе
22:59
Общество
Офтальмолог Чиненова назвала заболевания, из-за которых меняется цвет белка глаз
22:57
Армия
ВМС США рискуют остаться без атомных подлодок из-за пандемии COVID-19
22:52
Африка
Атака боевиков на востоке ДРК унесла жизни более двадцати человек
22:45
Африка
Меры правительства Намибии по борьбе с браконьерством дали положительный эффект
22:42
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«Всесоюзная стройка» продолжается: хватит ли рабочих Крыму для масштабных проектов

Общество
«Всесоюзная стройка» продолжается: хватит ли рабочих Крыму для масштабных проектов
pixabay.com  / 

После воссоединения Крыма с Россией в республике развернулась новая «всесоюзная стройка» — именно так многие эксперты окрестили начало, по сути, восстановления и развития инфраструктуры полуострова после украинской разрухи. Действительно, сегодня Крым не узнать: появился современный терминал аэропорта Симферополь, Крымский мост, трасса «Таврида», новые больницы с передовым оборудованием, школы, садики и многое другое.

Только в рамках реализации Федеральной целевой программы развития к началу 2021 года в Крыму было построено почти 400 объектов. Правительство России продлило программу до 2025 года и увеличило финансирование до 1 триллиона 370 миллиардов рублей, при этом 770 миллиардов из этой суммы уже освоено. До конца 2025 года должны быть построены еще более 550 объектов, из которых около 490 уже возводятся, и это только в рамках ФЦП.

Кроме того, на Петербургском международном экономическом форуме был подписан ряд соглашений о строительстве крупных объектов: парка развлечений в Ялте, жилых домов в Саках и туристических в Оленевке, 11 домов по 16 этажей в Партените, а также кластера для горного спорта. Общая сумма инвестиций — более 56 миллиардов рублей.

Всесоюзная стройка продолжается: хватает ли рабочих Крыму, и сколько они зарабатывают
wikipedia.org  / Sergei Kazantsev / CC BY-SA 3.0

Однако все это требует не только больших финансовых вложений, но и огромного числа рабочих и специалистов. В разговоре с ФАН прораб одной из крымских строительных фирм Никита Андреев рассказал, кто занимается всеми этими объектами и какая в среднем зарплата у рабочего. По его словам, сил местных рабочих катастрофически не хватает, а с сегодняшними закрытыми границами в основном сюда приезжают работать люди из разных уголков страны вахтовым методом, много рабочих из Дагестана, есть даже ребята с Украины, из Донецка, причем иногда даже на одном объекте.

«Для многих людей это — отличный способ и побывать в Крыму, и заработать денег. Зарплата обычного разнорабочего составляет 1,2–1,5 тысячи рублей за смену. При этом предоставляется жилье и питание. Если специалист выше класса, например инженер, сварщик или маляр, то его зарплата может составлять в среднем 40–70 тысяч в месяц.

Естественно, тут все зависит от уровня самого специалиста, количества отработанных смен, объема выполненной работы, изначальных договоренностей. Укомплектованные и слаженные бригады зарабатывают хорошо, более 100 тысяч в месяц на человека. Если же брать молодого инженера производственно-технического отдела, то в Крыму он может рассчитывать на зарплату в 30–35 тысяч рублей», — отметил собеседник издания.

Всесоюзная стройка продолжается: хватает ли рабочих Крыму, и сколько они зарабатывают
Невские Новости  / 

Никита Андреев уверен, что строительством таких крупных объектов, как «Ялта Парк» и кластер для горного спорта, займутся компании из Москвы или Санкт-Петербурга, поскольку у Крыму нет таких мощностей.

Придется также приглашать еще больше рабочих с материковой части, потому что фактически все люди, которые в регионе занимаются строительством, уже задействованы в этой сфере. При этом, по его словам, сегодня иностранные компании в Крыму не работают, как и граждане Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана.

«Я знаю, что в других регионах достаточно много привлекается трудовых мигрантов, сегодня же такого нет, по крайне мере на крупных объектах точно. Возможно, на каких-то мелких объектах они и задействованы, но это больше исключение из правил, нежели закономерность. По собственному опыту хочу сказать, что рабочих рук в целом хватает, но мало специалистов, особенно толковых», — подчеркнул прораб.

Всесоюзная стройка продолжается: хватает ли рабочих Крыму, и сколько они зарабатывают
ФБА «Экономика сегодня» .  / Андрей Лящев

Вместе с тем Никита Андреев обратил внимание, что цена на большинство строительных материалов за последний год сильно увеличилась — только на арматуру почти в два раза, однако темпы строительства в Крыму не уменьшаются, несмотря ни на что. В связи с этим собеседник издания посоветовал приобретать недвижимость сейчас, пока цены на жилые объекты, которые будут сданы уже с учетом удорожания стройматериалов, не выросли на рынке.

Напомним, ранее в Крыму объяснили, как власти намерены сделать полуостров яхтенной столицей России. Оказывается, для этого нужны будут не только серьезные государственные вложения.

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Все новости / Общество / «Всесоюзная стройка» продолжается: хватит ли рабочих Крыму для масштабных проектов
россия крым строительство ялта
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