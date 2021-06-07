Мы немножко тонем: непогода затопила федеральную трассу «Таврида» в Крыму

Керчь, 7 июня. В Крыму уже вторую неделю держится стабильно мокрая погода — в районе Керчи даже затопило часть трассы «Таврида». Синоптики заявляют, что подобная погода с незначительными изменениями продержится еще как минимум до 10 июня.

«Вплавь по «Тавриде». «Таврида» в районе Керчи немного поплыла». «Друзья, «Таврида»! А мы немножко тонем», — делятся водители.

Пресс-служба филиала ФКУ «Упрдор «Тамань» заявила, что на дороге А-291 из-за вызванного дождем подтопления затруднено движение на 500-метровом участке. В данный момент принимаются меры по отводу воды.

«Поступило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму. В ближайшие один-два часа и до конца суток 7 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 17–22 метра в секунду», — сообщают в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму.

Кроме части «Тавриды», затопило и саму Керчь. Пользователи соцсетей бьют тревогу, сетуя на городскую администрацию и отсутствие ливневок.

«Ливневки в городе не предусмотрены! Все закатали в асфальт! И так сойдет, администрация города Керчи?» — пишет Дмитрий.

Спасатели напоминают, что выходы в море и горы — опасны для жизни. Кроме того, высока вероятность подтопления территорий, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушения транспортного сообщения, а также повреждения или гибели сельскохозяйственных культур.

Ранее ФАН сообщал, что Крым, помимо ливней, «затопило» тополиным пухом. Во многих городах полуострова парки и скверы покрылись белой пеленой из семян деревьев, пугая аллергиков.