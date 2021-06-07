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новостей
21:06
Экономика
Зеленский пообещал каждому ребенку Украины выплаты от разработки недр
21:05
Экономика
Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
21:04
Шоу-бизнес
Директор Давы раскрыла секрет работы рэпера с Киркоровым
21:03
Политика
Онищенко назвал цену «вакцинных туров» для иностранцев
21:02
Происшествия
Юрист объяснила ситуацию с иском в адрес Собчак
21:01
Шоу-бизнес
Возлюбленная солиста Little Big Ильи Прусикина удивила фанатов смелыми фото
21:00
Происшествия
Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге
21:00
Украина
Домик счастья для Зеленского: стало известно, зачем Украина стремится в НАТО
20:59
Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
20:58
Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
20:56
Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
20:56
Политика
Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»
20:55
Общество
Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж
20:55
Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
20:54
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
20:53
Происшествия
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников
20:53
Спорт
Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии
20:52
Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
20:51
Происшествия
Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров
20:51
Общество
В Петербурге в Финский залив выпустили еще четверых спасенных тюленят
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Мы немножко тонем: непогода затопила федеральную трассу «Таврида» в Крыму

Происшествия
Мы немножко тонем: непогода затопила федеральную трассу «Таврида» в Крыму
Prt Scr instagram.com  /  Интер Сторис

Керчь, 7 июня. В Крыму уже вторую неделю держится стабильно мокрая погода в районе Керчи даже затопило часть трассы «Таврида». Синоптики заявляют, что подобная погода с незначительными изменениями продержится еще как минимум до 10 июня.

«Вплавь по «Тавриде». «Таврида» в районе Керчи немного поплыла». «Друзья, «Таврида»! А мы немножко тонем», делятся водители.

Пресс-служба филиала ФКУ «Упрдор «Тамань» заявила, что на дороге А-291 из-за вызванного дождем подтопления затруднено движение на 500-метровом участке. В данный момент принимаются меры по отводу воды.

«Поступило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму. В ближайшие один-два часа и до конца суток 7 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 17–22 метра в секунду», сообщают в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму.

Кроме части «Тавриды», затопило и саму Керчь. Пользователи соцсетей бьют тревогу, сетуя на городскую администрацию и отсутствие ливневок.

«Ливневки в городе не предусмотрены! Все закатали в асфальт! И так сойдет, администрация города Керчи?» пишет Дмитрий.

Спасатели напоминают, что выходы в море и горы — опасны для жизни. Кроме того, высока вероятность подтопления территорий, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушения транспортного сообщения, а также повреждения или гибели сельскохозяйственных культур.

Ранее ФАН сообщал, что Крым, помимо ливней, «затопило» тополиным пухом. Во многих городах полуострова парки и скверы покрылись белой пеленой из семян деревьев, пугая аллергиков.

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Все новости / Происшествия / Мы немножко тонем: непогода затопила федеральную трассу «Таврида» в Крыму
погода крым керчь мчс рф ливень
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