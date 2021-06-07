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новостей
21:06
Экономика
Зеленский пообещал каждому ребенку Украины выплаты от разработки недр
21:05
Экономика
Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
21:04
Шоу-бизнес
Директор Давы раскрыла секрет работы рэпера с Киркоровым
21:03
Политика
Онищенко назвал цену «вакцинных туров» для иностранцев
21:02
Происшествия
Юрист объяснила ситуацию с иском в адрес Собчак
21:01
Шоу-бизнес
Возлюбленная солиста Little Big Ильи Прусикина удивила фанатов смелыми фото
21:00
Происшествия
Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге
21:00
Украина
Домик счастья для Зеленского: стало известно, зачем Украина стремится в НАТО
20:59
Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
20:58
Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
20:56
Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
20:56
Политика
Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»
20:55
Общество
Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж
20:55
Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
20:54
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
20:53
Происшествия
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников
20:53
Спорт
Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии
20:52
Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
20:51
Происшествия
Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров
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Общество
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Крым в составе Украины на форме украинских игроков не впечатлил крымских спортсменов

Общество
Крым в составе Украины на форме украинских игроков не впечатлил крымских спортсменов
facebook.com  /  Андрей Павелко

Севастополь, 7 июня. Севастопольских футболистов не впечатлил Крым в составе Украины на майках сборной соседней страны. Напомним, глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил форму, разработанную для участия сборной в Чемпионате Европы-2020. На ней виден контур страны с полуостровом в ее составе.

Корреспондент ФАН узнал, что думают об этом в спортивном сообществе Севастополя. Как рассказал глава Федерации футбола Севастополя Александр Красильников, в стране-соседке ищут скандал, и принимать ли форму в таком виде, должны решать структуры УЕФА и ФИФА.

«На форме украинских футболистов могут нарисовать что угодно, хоть Гондурас, это ничего не меняет, Крым — российский», — высказался Александр Красильников.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не увидели в форме украинцев ничего предосудительного, там отметили, что она соответствует применимым правилам в отношении экипировки.

«Спорт должен быть вне политики. Чемпионат Европы должен быть большим праздником, который вообще на мгновение размоет все границы. Наконец-то спортсмены выйдут на поле после перерыва и сыграют на полную мощь», — прокомментировал ФАН президент Севастопольской детско-юношеской футбольной лиги Севастополя Евгений Репенков.

Разработкой дизайна новой формы занималась испанская фирма Joma. Она уже разрабатывала концепцию формы сборной Украины в 2019 году. Пока форму невозможно купить, она еще не поступила в продажу.

«Обратите внимание, что на официальном сайте Joma экипировка показана без контуров карты Украины вместе с Крымом и лозунга «Героям Слава!». А зачем ее комментировать? Рисуют, что хотят. Их право. Это не спортивная, это политическая история. Крым от их «живописи» свой статус не поменяет. А если бы на форме была Украина без Крыма — это означало бы, что украинское правительство признало Крым российским. А дальше уже совсем не про спорт, а совсем про политику», — добавила для ФАН спортивный фотокорреспондент Севастополя Юлия Болоцкая.

К слову, ситуацию никак не комментируют игроки футбольных сборных как в Крыму, так и Киеве. Также весьма спокойно прокомментировал ситуации и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Форма футболистов с очертаниями Крыма не подстегнет напряженность, спорт есть спорт, не надо разжигать ненависть», — сказал Песков.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года на территории нескольких стран. Сборная Украины попала в одну группу с Австрией, Нидерландами и Северной Македонией. Поэтому 13 июня сборная Украины в новой форме проведет матч с Нидерландами, 17-го — с Северной Македонией, а 21-го — с Австрией. Первая встреча состоится в Амстердаме, две следующие — в Бухаресте.

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Все новости / Общество / Крым в составе Украины на форме украинских игроков не впечатлил крымских спортсменов
футбол украина крым евро-2020
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