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08 июня 01:37
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новостей
01:30
Происшествия
Полыхавший в центре Петербурга пожар в жилой квартире ликвидировали
01:28
Общество
Названы выплаты, которые ждут россиян летом
01:15
Происшествия
Пожар полыхает в жилом доме в центре Петербурга
01:15
Общество
Четырех спасенных тюленей выпустили в Финский залив после тяжелой реабилитации
01:00
Политика
Федоров назвал оккупантами солдат НАТО, устроивших пьяный дебош в поезде
00:55
Происшествия
Три медика и пациентка пострадали в ДТП с участием «скорой» в Самаре
00:53
Политика
Блинкен составит компанию Байдену на переговорах с Путиным в Женеве
00:43
Общество
«Почта России» планирует запустить бренд для продажи продуктов
00:41
Экономика
Росстат: республики Северного Кавказа оказались в топе «безработных» регионов РФ
00:37
Политика
Сербия отказалась вводить санкции против России ради вступления в Евросоюз
00:34
Политика
Сербия назвала условие отказа от COVID-паспортов
00:32
Экономика
Отказ ФНБ от доллара может обогатить инвесторов в золото
00:32
Происшествия
Водитель специально сбил мусульманскую семью в Канаде
00:30
Общество
Почему мы отмечаем Всемирный день океанов
00:23
Политика
Глава парламента Сербии пожелал Путину и Байдену успеха в июньской встрече
00:19
Наука
Парижские ученые указали на способность возбудителя коклюша вызывать целлюлит
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Обозревателя NI заинтересовала новая российская снайперская винтовка
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Преступление и наказание по-крымски: как в Ялте борются с чиновниками-коррупционерами

Общество
Преступление и наказание по-крымски: как в Ялте борются с чиновниками-коррупционерами
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Ялта славится не только своими замечательными видами на горы и море, но и высокими ценами на номера в отелях и съемное жилье в курортный сезон. Но туристический город — маленький, мест для строительства новых зданий практически не осталось. Дело в том, что за последние 10–15 лет город изменился практически до неузнаваемости из-за новых высоток и хаотичного строительства, в том числе там, где по закону это запрещено.

И не последнюю роль в этом играют те, кто априори должен защищать и охранять город от безразборной и неконтролируемой застройки. Так, на прошлой неделе силовики ФСБ провели операцию по задержанию бывшей главы департамента архитектуры и строительства, а ныне помощницы мэра Ялты, за земельные махинации.

Речь идет о махинациях с муниципальной землей, а точнее с лесами — на охраняемой территории, предположительно, были выделены участки для незаконного строительства. Наталья Дитрих с конца 2019 года руководила департаментом архитектуры и градостроительства администрации Ялты, но в апреле 2021 года она покинула пост и стала помощницей мэра города Янины Павленко. После задержания Ялтинский городской суд принял решение заключить под стражу на два месяца помощницу мэра города.

Преступление и наказание по-крымски: как в Ялте борются с чиновниками-коррупционерами
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Отметим, что только с начала этого года в Ялте были задержаны несколько чиновников, которые тем или иным способом были задействованы в коррупционных схемах, связанных с недвижимостью и землей. Так, например, в марте Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника Ялтинского управления Госкомрегистра за регистрацию права собственности ИП на земельный участок площадью 2000 кв. м. и расположенные на нем нежилые объекты площадью порядка 1000 кв. м.

В январе городской суд Ялты арестовал старшего участкового уполномоченного отдела полиции, который присвоил себе квартиру ветерана Великой Отечественной войны. Кроме того, в марте сотрудниками УФСБ был задержан следователь алупкинского отдела управления МВД, который обещал местной жительнице за денежное вознаграждение посодействовать в получении права на две квартиры в Ялте — на выморочное имущество.

Преступление и наказание по-крымски: как в Ялте борются с чиновниками-коррупционерами
pixabay.com  / 

На самом деле, таких примеров много, поскольку, жилье и земля в Ялте действительно дорогие, и получить кусочек у моря хотят многие, в том числе иностранцы. В комментарии ФАН местный житель Дмитрий Новиков, который обеспокоен застройкой города, рассказал, что курортная столица всегда боролась против хаотичного строительства, однако обычные люди часто оказывались проигравшей стороной.

«Конечно, нельзя сравнивать то, что было при Украине и сейчас, поскольку тогда, как говорится, без взятки в кабинет можно было вообще не заходить. После воссоединения мы видим, что чиновников и казнокрадов наконец-то начали сажать, однако я подозреваю, что проблему в корне это не решит, человеческий фактор никто не отменял.

К сожалению, эта проблема никуда не исчезла даже после 2014 года. Странно, что главам администраций и высокопоставленным чиновникам приходится всем управлять в ручном режиме и только после того, как что-то вызвало общественный резонанс. Таких примеров, опять же, к всеобщему нашему сожалению, достаточно. Мы, жители Крыма, надеемся, что ситуация все же изменится в этом вопросе в лучшую сторону, и что пресекать незаконную деятельность будут до совершения преступления, а не после», — отметил Дмитрий Новиков.

Ранее старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Республики Крым Максим Савенков отметил, что среди чиновников чаще всего выявляются нарушения в части противодействия коррупции, а также несоблюдения запретов и ограничений. Всего за прошлый год выявлено 250 подобных нарушений, что стало известно из ежегодной декларационной кампании.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Крым решили сделать всесезонным курортом за счет создания кластера для горного спорта. Для этого на территории одного из районов Ялты будет построен современный туристический объект.

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Все новости / Общество / Преступление и наказание по-крымски: как в Ялте борются с чиновниками-коррупционерами
коррупция крым ялта выделение земель
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