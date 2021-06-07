Крымские города засыпало «июньским снегом»

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 июня 17:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:27
Шоу-бизнес
Даву заподозрили в смене ориентации после разрыва с Бузовой
17:27
Происшествия
Убитым в общежитии Орловского института МВД оказался студент из Афганистана
17:26
Политика
В Евросовете заявили о низком уровне отношений России и Евросоюза
17:25
Общество
Реальный бюджет ФБК с 2016 года мог составить около 4 миллиардов рублей
17:23
Политика
Китай ответил на слова Путина о превращении США в СССР
17:23
Политика
Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию в Белоруссии
17:22
Общество
Ямальские волонтеры ликвидировали несанкционированную свалку в лесном массиве
17:21
Шоу-бизнес
Леонид Агутин получил награду на кинофестивале в Ницце
17:20
Политика
Байден и Зеленский могут провести телефонные переговоры 7 июня
17:18
Политика
Россия рассматривает упрощенный вариант въезда трудовых мигрантов в страну
17:17
ЦАР
Это работа вдолгую: Джаралла о внешнеполитическом эффекте фильма «Турист»
17:17
Происшествия
Раненный из ружья в голову водитель врезался в скорую помощь в Приморье
17:11
Происшествия
Курсанта убили в общежитии Орловского института МВД
17:11
Наука
Океанолог назвал возможное место обитания кракена
17:10
Экономика
Tesla не будет выпускать электрический седан Model S Plaid Plus
17:10
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
17:10
Спорт
Сборная Финляндии приехала в Петербург для участия в Евро-2020
17:09
Происшествия
Охранник в подмосковном магазине вынес из него товаров на полмиллиона рублей
17:08
Общество
Дворцовая площадь сможет одновременно вместить 6,5 тысячи зрителей матчей Евро-2020
17:07
Общество
Остановки Калининграда вымостят старинной немецкой брусчаткой
Все новости
07 июня 17:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:27
Шоу-бизнес
Даву заподозрили в смене ориентации после разрыва с Бузовой
17:27
Происшествия
Убитым в общежитии Орловского института МВД оказался студент из Афганистана
17:26
Политика
В Евросовете заявили о низком уровне отношений России и Евросоюза
17:25
Общество
Реальный бюджет ФБК с 2016 года мог составить около 4 миллиардов рублей
17:23
Политика
Китай ответил на слова Путина о превращении США в СССР
17:23
Политика
Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию в Белоруссии
17:22
Общество
Ямальские волонтеры ликвидировали несанкционированную свалку в лесном массиве
17:21
Шоу-бизнес
Леонид Агутин получил награду на кинофестивале в Ницце
17:20
Политика
Байден и Зеленский могут провести телефонные переговоры 7 июня
17:18
Политика
Россия рассматривает упрощенный вариант въезда трудовых мигрантов в страну
17:17
ЦАР
Это работа вдолгую: Джаралла о внешнеполитическом эффекте фильма «Турист»
17:17
Происшествия
Раненный из ружья в голову водитель врезался в скорую помощь в Приморье
17:11
Происшествия
Курсанта убили в общежитии Орловского института МВД
17:11
Наука
Океанолог назвал возможное место обитания кракена
17:10
Экономика
Tesla не будет выпускать электрический седан Model S Plaid Plus
17:10
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
17:10
Спорт
Сборная Финляндии приехала в Петербург для участия в Евро-2020
17:09
Происшествия
Охранник в подмосковном магазине вынес из него товаров на полмиллиона рублей
17:08
Общество
Дворцовая площадь сможет одновременно вместить 6,5 тысячи зрителей матчей Евро-2020
17:07
Общество
Остановки Калининграда вымостят старинной немецкой брусчаткой
Все новости

Крымские города засыпало «июньским снегом»

Общество
Крымские города засыпало «июньским снегом»
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Артемина

Вместе с приходом лета города Крыма окутало белой пеленой тополиного пуха. Парки во многих городах республики сейчас усеяны семенами этого дерева, из-за чего складывается ощущение, что вновь наступила зима, несмотря на жаркую погоду. Особенно активно ведут себя тополя в Симферополе и Армянске.

Корреспондент ФАН побывал у сквера возле Дворца культуры профсоюзов в Симферополе. Вся земля в парке действительно усыпана семенами тополя, дети бегают по земле, пытаясь смастерить из пуха «снежные шарики».

«В Крым снова вернулась зима», — пишет в Сети Наталья Абросимова, комментируя происходящее в городе.

«Хоть это и происходит каждый год, но я не перестаю удивляться тому, как пух украшает Симферополь», — отмечает Анастасия Панфилова.

Однако есть и те, кто страдает от пыльцы, которая содержится в семенах тополя — у некоторых людей она вызывает аллергическую реакцию. В разговоре с ФАН иммунолог-аллерголог Марина Халилова отметила, что в воздухе морских курортов и в горах концентрация пыльцы ниже, поэтому аллергики могут легче переносить сезон цветения деревьев.

По ее словам, начало аллергии на пыльцу тополя похоже на то, как организм ведет себя во время простуды: глаза и слизистая носа начинают зудеть, что может сопровождаться насморком, першением в горле и слезотечением.

«Если вы гуляете и понимаете, что с вами что-то не так, и есть первые признаки аллергии на тополиный пух, покиньте место, где есть раздражитель, и выпейте антигистаминное средство, иначе может начаться бронхоспазм. В случае приступа удушья обратитесь за помощью к прохожим, возможно, у кого-то найдется быстродействующий ингалятор, чтобы можно было снять спазм. При необходимости нужно вызвать скорую помощь и стараться дышать только носом, находясь в сидячем или стоячем положении», — заявила собеседница издания.

Иммунолог рассказала, что делать при аллергической реакции на тополиный пух в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Артемина

Вместе с тем врач порекомендовала иметь с собой всегда антигистаминное средство, поскольку никто не застрахован от неожиданной аллергической реакции на что-либо. Кроме того, она посоветовала после первого случая всегда обращаться к специалистам и проходить обследование. Если этого не сделать, то, например, в случае с цветением тополя у человека потом может развиться бронхиальная астма.

Как сообщили ФАН в пресс-службе администрации Симферополя, в городе, чтобы хоть как-то избавиться от тополиного пуха, коммунальщики занимаются сносом старых аварийных тополей.

Напомним, ранее жители Крыма рассказали, где им жилось лучше — на Украине или в России. Как оказалось, до 2014 года у крымчан была совсем другая жизнь, не похожая на сегодняшнюю. Она рассказали, как искали работу и постоянно наблюдали бомжей на центральных улицах городов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Крымские города засыпало «июньским снегом»
крым аллергия тополиный пух
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 83232 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 54066 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича
Политика 37326 4 июня 2021
Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 33389 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Политика 30787 5 июня 2021
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Рейтинг@Mail.ru