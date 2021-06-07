Крымские города засыпало «июньским снегом»

Вместе с приходом лета города Крыма окутало белой пеленой тополиного пуха. Парки во многих городах республики сейчас усеяны семенами этого дерева, из-за чего складывается ощущение, что вновь наступила зима, несмотря на жаркую погоду. Особенно активно ведут себя тополя в Симферополе и Армянске.

Корреспондент ФАН побывал у сквера возле Дворца культуры профсоюзов в Симферополе. Вся земля в парке действительно усыпана семенами тополя, дети бегают по земле, пытаясь смастерить из пуха «снежные шарики».

«В Крым снова вернулась зима», — пишет в Сети Наталья Абросимова, комментируя происходящее в городе. «Хоть это и происходит каждый год, но я не перестаю удивляться тому, как пух украшает Симферополь», — отмечает Анастасия Панфилова.

Однако есть и те, кто страдает от пыльцы, которая содержится в семенах тополя — у некоторых людей она вызывает аллергическую реакцию. В разговоре с ФАН иммунолог-аллерголог Марина Халилова отметила, что в воздухе морских курортов и в горах концентрация пыльцы ниже, поэтому аллергики могут легче переносить сезон цветения деревьев.

По ее словам, начало аллергии на пыльцу тополя похоже на то, как организм ведет себя во время простуды: глаза и слизистая носа начинают зудеть, что может сопровождаться насморком, першением в горле и слезотечением.

«Если вы гуляете и понимаете, что с вами что-то не так, и есть первые признаки аллергии на тополиный пух, покиньте место, где есть раздражитель, и выпейте антигистаминное средство, иначе может начаться бронхоспазм. В случае приступа удушья обратитесь за помощью к прохожим, возможно, у кого-то найдется быстродействующий ингалятор, чтобы можно было снять спазм. При необходимости нужно вызвать скорую помощь и стараться дышать только носом, находясь в сидячем или стоячем положении», — заявила собеседница издания.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Артемина

Вместе с тем врач порекомендовала иметь с собой всегда антигистаминное средство, поскольку никто не застрахован от неожиданной аллергической реакции на что-либо. Кроме того, она посоветовала после первого случая всегда обращаться к специалистам и проходить обследование. Если этого не сделать, то, например, в случае с цветением тополя у человека потом может развиться бронхиальная астма.

Как сообщили ФАН в пресс-службе администрации Симферополя, в городе, чтобы хоть как-то избавиться от тополиного пуха, коммунальщики занимаются сносом старых аварийных тополей.

Напомним, ранее жители Крыма рассказали, где им жилось лучше — на Украине или в России. Как оказалось, до 2014 года у крымчан была совсем другая жизнь, не похожая на сегодняшнюю. Она рассказали, как искали работу и постоянно наблюдали бомжей на центральных улицах городов.