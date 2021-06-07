Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города

Севастополь, 7 июня. Сдавать незабываемый урок «змейки» из автошколы придется водителям в центре Севастополя. Стихийную парковку разграничили сигнальными столбиками. Водителям, чтобы попасть на паром на Северную сторону из Артбухты, волей-неволей приходится выполнять сложные маневры.

Как удалось выяснить корреспонденту ФАН, об этом городские службы попросили сами севастопольцы.

«Раньше здесь была ужасная стихийная парковка, которая бывает только в южных городах у самого моря. Плюс еще подъезжающие авто, ожидающие парома на Северную сторону. Было так, что неместный турист приедет, авто поставит и все — на паром заехать уже невозможно», — рассказал ФАН житель Севастополя Михаил Иванченко.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Он добавил, что на это безобразие жители города пожаловались губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, попросив каким-то образом организовать здесь накопительную парковку для ожидающих парома водителей. Их просьбы были услышаны. Правда, сами водители пока столкнулись с трудностями.

«Мне потребовалось время, чтобы понять, как сюда заехать, сообразить вообще, зачем это. Я на Северной живу и часто стою здесь в пробках. Такое исполнение, может, не самое изящное, но однозначно лучше, чем было», — сообщил ФАН водитель Станислав.

Пока на накопительной парковке не хватает дорожной разметки и указателей, их Севавтодор нанесет в ближайшее время.

Ранее ФАН рассказывал, что с трудностями в передвижении в некоторых районах города сталкиваются жители и гости Ялты. Так, теперь, чтобы пройти пешком из Ливадии в Ялту, людям придется преодолеть маршрут, закрытый со всех сторон заборами.