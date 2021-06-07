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07 июня 19:36
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19:34
Происшествия
Упавшее дерево повредило шесть машин в Москве
19:33
Политика
Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
19:31
Общество
Беглов связал подъем заболеваемости COVID-19 с цикличностью вирусной активности
19:31
Происшествия
Пьяные мужчина и женщина подрались на глазах у петербуржцев в парке Есенина
19:28
Шоу-бизнес
Стали известны подробности ухода Казьминой от первого мужа
19:25
Общество
Злободневный анекдот Норкина про еврейскую свадьбу довел зрителей до слез
19:25
Экономика
Названы продукты-лидеры по росту цен в России за май
19:25
Происшествия
Свекр чуть не убил невестку за позднее возвращение с прогулки под Калининградом
19:24
Политика
Интервью Протасевича поможет полякам убрать Тихановскую с политической арены
19:22
Происшествия
Пивоварову грозит еще один крупный штраф
19:22
Происшествия
Олегу Навальному продлили меру пресечения по «санитарному делу»
19:19
Общество
В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020
19:18
Общество
Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города
19:16
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала «много интересного» о Nexta
19:13
Политика
МИД Армении сообщил об отставке всех замминистра иностранных дел
19:13
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
19:08
Политика
Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор
19:07
Шоу-бизнес
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
19:06
Происшествия
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Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города

Общество
Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

Севастополь, 7 июня. Сдавать незабываемый урок «змейки» из автошколы придется водителям в центре Севастополя. Стихийную парковку разграничили сигнальными столбиками. Водителям, чтобы попасть на паром на Северную сторону из Артбухты, волей-неволей приходится выполнять сложные маневры.

Как удалось выяснить корреспонденту ФАН, об этом городские службы попросили сами севастопольцы.

«Раньше здесь была ужасная стихийная парковка, которая бывает только в южных городах у самого моря. Плюс еще подъезжающие авто, ожидающие парома на Северную сторону. Было так, что неместный турист приедет, авто поставит и все — на паром заехать уже невозможно», — рассказал ФАН житель Севастополя Михаил Иванченко.

Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города
Федеральное агентство новостей  / Наталья Алешина

Он добавил, что на это безобразие жители города пожаловались губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, попросив каким-то образом организовать здесь накопительную парковку для ожидающих парома водителей. Их просьбы были услышаны. Правда, сами водители пока столкнулись с трудностями.

«Мне потребовалось время, чтобы понять, как сюда заехать, сообразить вообще, зачем это. Я на Северной живу и часто стою здесь в пробках. Такое исполнение, может, не самое изящное, но однозначно лучше, чем было», — сообщил ФАН водитель Станислав.

Пока на накопительной парковке не хватает дорожной разметки и указателей, их Севавтодор нанесет в ближайшее время.

Ранее ФАН рассказывал, что с трудностями в передвижении в некоторых районах города сталкиваются жители и гости Ялты. Так, теперь, чтобы пройти пешком из Ливадии в Ялту, людям придется преодолеть маршрут, закрытый со всех сторон заборами.

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севастополь автомобили паром
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