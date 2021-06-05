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05 июня 20:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:22
Шоу-бизнес
Диана Арбенина назвала премию Муз-ТВ «парадом безвкусицы»
20:20
Экономика
Биржевые индексы США продемонстрировали рост на фоне данных по безработице
20:18
Ближний Восток
Палестинцы не ждут перемен после смены израильского премьер-министра
20:17
Шоу-бизнес
Елена Перминова показала, как кормит новорожденного сына грудью
20:17
Экономика
Роботы могут составить конкуренцию молодому поколению на рынке труда
20:16
Армия
Под Краснодаром состоялся второй этап конкурса расчетов РЭБ «Электронный рубеж-2021»
20:16
Экономика
Продление льготной ипотеки не приведет к росту цен на жилье в России
20:15
Политика
Форум «Дипломатия победы» состоится во второй половине 2021 года
20:15
Судан
Международный комитет 8 июня оценит ход выполнения мирного соглашения в Судане
20:14
Политика
Политолог Бышок раскрыл причины жесткой позиции Прибалтики в отношении Белоруссии
20:12
Армия
Масштабные военные учения НАТО «Весенний шторм» завершились в Эстонии
20:12
Политика
Макрон анонсировал создание во Франции «генеральных штатов правосудия»
20:11
Политика
Казахстан высказался против политизации Евразийского экономического союза
20:10
Армия
В США придумали способ радикального удешевления истребителя F-35
20:09
Происшествия
Лихач за рулем Lada насмерть сбил женщину на остановке в Нижневартовске
20:09
Шоу-бизнес
Тиме Белорусских посоветовали «больше не открывать рот» после интервью у Дудя
20:08
ЦАР
Жители ЦАР вышли к штабу ООН с требованием вывести миротворцев из страны
20:07
Происшествия
Самарец, виновный в падении льда с крыши на подростка, заплатит 7 тысяч рублей
20:06
Армия
В Пентагоне рассказали, когда ВВС США получат первые гиперзвуковые ракеты
20:06
Шоу-бизнес
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Tesla-шоу, мастер-классы и концерты: в Симферополе отметили День города

Общество
Tesla-шоу, мастер-классы и концерты: в Симферополе отметили День города
Федеральное агентство новостей  /  Артемина Екатерина

Крымская столица отмечает День города. Сегодня Симферополю исполняется 237 лет. В честь праздника в городе проходят самые разнообразные тематические мероприятия: концерты, выставки, квесты, мастер-классы, спортивные соревнования, интерактивные игры и многое другое.

Основными площадками для активностей стали, конечно, парки города. Так, в Гагаринском парке в этот раз совместили празднование Дня города и Всемирного дня окружающей среды.

Tesla-шоу, мастер-классы и концерты: в Симферополе отметили День города
Федеральное агентство новостей  / Артемина Екатерина

В честь этого там прошла выставка электромобилей, в рамках которой любой ребенок и взрослый мог не только сфотографироваться в кабине электрокара, но и даже устроить тест-драйв. Корреспондент ФАН тоже смог прокатиться внутри автомобиля «Тесла».

«В рамках Дня города у нас сегодня выставка электротранспорта, как микро — самокатов, моноколес, электровелосипедов —, так и больших серьезных автомобилей. Участники собрались из разных городов: Екатеринбурга, Краснодара, Москвы, Камчатки. В основном это частные автомобили, но есть и шеринговые, которые доступны любому человеку в Крыму», — рассказал ФАН программный директор «Точки кипения», заместитель руководителя Центра кластерного развития Республики Крым Александр Бакин.

Центром спортивных развлечений стала площадка возле Дома культуры профсоюзов. Там в течение дня были представлены различные программы, включая утреннюю зарядку с министром спорта Республики Крым Ольгой Торубаровой.

«Совместно с общественным советом Симферополя мы разработали спортивные площадки ко Дню города. На соседней площадке проходят соревнования по велоспорту, скейтингу. Здесь утром у нас была зарядка с министром спорта, а сейчас проводятся соревнования по стритболу. Завтра будет еще 12 игр и вечером награждение», — рассказала председатель студенческого спортивного клуба «Грифоны» Валерия Демченко.

Отметим, что завершится празднование вечерним фейерверком, который состоится в 22:00. 

Ранее ФАН рассказывал, что Крым решили сделать всесезонным курортом за счет создания кластера для горного спорта. В частности, в Ялте планируют построить канатную дорогу и инфраструктуру для развития зимнего горного спорта.

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Все новости / Общество / Tesla-шоу, мастер-классы и концерты: в Симферополе отметили День города
крым симферополь электрокар день города
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