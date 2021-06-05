Tesla-шоу, мастер-классы и концерты: в Симферополе отметили День города

Крымская столица отмечает День города. Сегодня Симферополю исполняется 237 лет. В честь праздника в городе проходят самые разнообразные тематические мероприятия: концерты, выставки, квесты, мастер-классы, спортивные соревнования, интерактивные игры и многое другое.

Основными площадками для активностей стали, конечно, парки города. Так, в Гагаринском парке в этот раз совместили празднование Дня города и Всемирного дня окружающей среды.

Федеральное агентство новостей / Артемина Екатерина

В честь этого там прошла выставка электромобилей, в рамках которой любой ребенок и взрослый мог не только сфотографироваться в кабине электрокара, но и даже устроить тест-драйв. Корреспондент ФАН тоже смог прокатиться внутри автомобиля «Тесла».

«В рамках Дня города у нас сегодня выставка электротранспорта, как микро — самокатов, моноколес, электровелосипедов —, так и больших серьезных автомобилей. Участники собрались из разных городов: Екатеринбурга, Краснодара, Москвы, Камчатки. В основном это частные автомобили, но есть и шеринговые, которые доступны любому человеку в Крыму», — рассказал ФАН программный директор «Точки кипения», заместитель руководителя Центра кластерного развития Республики Крым Александр Бакин.

Центром спортивных развлечений стала площадка возле Дома культуры профсоюзов. Там в течение дня были представлены различные программы, включая утреннюю зарядку с министром спорта Республики Крым Ольгой Торубаровой.

«Совместно с общественным советом Симферополя мы разработали спортивные площадки ко Дню города. На соседней площадке проходят соревнования по велоспорту, скейтингу. Здесь утром у нас была зарядка с министром спорта, а сейчас проводятся соревнования по стритболу. Завтра будет еще 12 игр и вечером награждение», — рассказала председатель студенческого спортивного клуба «Грифоны» Валерия Демченко.

Отметим, что завершится празднование вечерним фейерверком, который состоится в 22:00.

Ранее ФАН рассказывал, что Крым решили сделать всесезонным курортом за счет создания кластера для горного спорта. В частности, в Ялте планируют построить канатную дорогу и инфраструктуру для развития зимнего горного спорта.