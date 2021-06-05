Космонавты с орбиты МКС поздравили Симферополь с 237-й годовщиной основания

Симферополь — столица и сердце Крыма. Город, от которого расходятся дороги во все уголки полуострова. Город, радушно встречающий всех авиапутешественников. Политический, экономический и культурный центр республики. В этом году крымской столице исполняется 237 лет.

Город был основан на месте существовавшего ранее Неаполя Скифского. Кстати, его развалины сохранились до наших времен, и теперь это одна из достопримечательностей города. Найти их можно в районе Петровской балки, там же нередко проходят фестивали и ярмарки.

После вхождения Крыма в состав Российской империи и основания Таврической губернии было решено устроить губернский город Симферополь: это название с древнегреческого переводится как «город пользы» или «город-собиратель». Строительство началось в 1784 году под руководством князя Григория Потемкина.

Город не обошли стороной войны. Во время Гражданской войны здесь располагались ставки большевистских и белых правительств, а во время Великой Отечественной Симферополь был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками — его освободили 13 апреля 1944 года.

Сегодня Симферополь проходит очередной этап развития: в городе появляются новые парки, реконструируются уже существующие, проводятся реставрационные и строительные работы. Город и его жители с надеждой смотрят в будущее.

«Симферополю исполняется 237 лет! Несмотря на молодой возраст, у столицы Крыма интересная и богатая история, гордостью которой, без сомнения, являются боевые и трудовые подвиги горожан, а также их неизменно бережное и уважительное отношение к культурам всех проживающих здесь народов», — поздравил горожан глава города Валентин Демидов.

Свои поздравления выразили и космонавты, находящиеся на Международной космической станции.

По случаю празднования Дня города ФАН подготовил подборку самых интересных праздничных мероприятий, приуроченных к этой дате.

Например, на территории МБУК «Детский парк» 5 июня пройдет более десяти праздничных мероприятий, среди которых выставки декоративно-прикладного творчества, фотовыставки и выставки рисунков, мастер-классы, конкурс рисунков на асфальте, а также концерты, соревнования и розыгрыши призов.

Концертные программы ожидаются также в Гагаринском парке, Екатерининском саду, Ботаническом саду и сквере Тренева. А в городских библиотеках, музыкальных и художественных школах пройдут виртуальные экскурсии, выставки, праздничные акции и концерты. В спортивных школах пройдут турниры, показательные выступления и мастер-классы.

Кроме того, в Гагаринском и Детском парках будут установлены фотозоны. Вечером, 5 июня, ожидается праздничный салют. Но на этом празднование не закончится: многие выставки можно будет посетить еще до конца месяца.

Более детально ознакомиться с программой мероприятий можно здесь.

Ранее ФАН рассказывал, когда в Симферополе и Ялте возобновится круглосуточная подача воды без перерывов на ночь.