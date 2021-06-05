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05 июня 14:19
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14:18
Политика
Советник президента России назвал число участников ПМЭФ-2021
14:15
Технологии
Рогозин рассказал о рождении «русского Илона Маска»
14:13
Происшествия
ФАН публикует видео с места пожара в сталинке на проспекте Стачек
14:11
Происшествия
Полиция предъявила обвинение обманувшим ветерана ВОВ мошенникам
14:09
Политика
Интервью с Протасевичем заставило аналитика Шрайбмана покинуть Белоруссию
14:05
Общество
Белая медведица сплясала с пуховым платком в «Роевом ручье»
14:01
Общество
Космонавты с орбиты МКС поздравили Симферополь с 237-й годовщиной основания
13:56
Происшествия
Сотрудники МЧС задействуют вертолет Ми-8 для поисков мальчика в Свердловской области
13:51
ЦАР
«Мир нуждается в героях»: Стариков рассказал о значении фильма «Турист»
13:50
Политика
Политолог Золотарев объяснил желание Байдена встретиться с Путиным
13:50
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Певец Тима Белорусских признался, что стал отцом в 16 лет по неопытности
13:49
Экономика
Литве придется искать замену белорусским грузам
13:47
Шоу-бизнес
Фанаты назвали «цирковым номером» появление Бузовой на премии Муз-ТВ
13:47
Общество
От природы до окружающей среды: эколог объяснил, зачем восстанавливать экосистемы
13:47
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношения с сыном Потапа от первого брака
13:44
Общество
Парламентарии и аналитики в ходе ПМЭФ обсудили лекарственное обеспечение регионов РФ
13:44
Общество
Итоги ПМЭФ: Ростовская область ждет крупных инвесторов для реализации новых проектов
13:40
Общество
Глава Россельхознадзора прокомментировал ситуацию с импортом яиц в Россию
13:40
Происшествия
Прокуратура организовала проверку в связи с посадкой на мель парома в Сыктывкаре
13:38
Общество
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Космонавты с орбиты МКС поздравили Симферополь с 237-й годовщиной основания

Общество
Космонавты с орбиты МКС поздравили Симферополь с 237-й годовщиной основания
пресс-служба администрации Симферополя  / 

Симферополь — столица и сердце Крыма. Город, от которого расходятся дороги во все уголки полуострова. Город, радушно встречающий всех авиапутешественников. Политический, экономический и культурный центр республики. В этом году крымской столице исполняется 237 лет.

Город был основан на месте существовавшего ранее Неаполя Скифского. Кстати, его развалины сохранились до наших времен, и теперь это одна из достопримечательностей города. Найти их можно в районе Петровской балки, там же нередко проходят фестивали и ярмарки.

После вхождения Крыма в состав Российской империи и основания Таврической губернии было решено устроить губернский город Симферополь: это название с древнегреческого переводится как «город пользы» или «город-собиратель». Строительство началось в 1784 году под руководством князя Григория Потемкина.

Город не обошли стороной войны. Во время Гражданской войны здесь располагались ставки большевистских и белых правительств, а во время Великой Отечественной Симферополь был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками — его освободили 13 апреля 1944 года.

Сегодня Симферополь проходит очередной этап развития: в городе появляются новые парки, реконструируются уже существующие, проводятся реставрационные и строительные работы. Город и его жители с надеждой смотрят в будущее.

«Симферополю исполняется 237 лет! Несмотря на молодой возраст, у столицы Крыма интересная и богатая история, гордостью которой, без сомнения, являются боевые и трудовые подвиги горожан, а также их неизменно бережное и уважительное отношение к культурам всех проживающих здесь народов», — поздравил горожан глава города Валентин Демидов.

Свои поздравления выразили и космонавты, находящиеся на Международной космической станции.

По случаю празднования Дня города ФАН подготовил подборку самых интересных праздничных мероприятий, приуроченных к этой дате.

Например, на территории МБУК «Детский парк» 5 июня пройдет более десяти праздничных мероприятий, среди которых выставки декоративно-прикладного творчества, фотовыставки и выставки рисунков, мастер-классы, конкурс рисунков на асфальте, а также концерты, соревнования и розыгрыши призов.

Концертные программы ожидаются также в Гагаринском парке, Екатерининском саду, Ботаническом саду и сквере Тренева. А в городских библиотеках, музыкальных и художественных школах пройдут виртуальные экскурсии, выставки, праздничные акции и концерты. В спортивных школах пройдут турниры, показательные выступления и мастер-классы.

Кроме того, в Гагаринском и Детском парках будут установлены фотозоны. Вечером, 5 июня, ожидается праздничный салют. Но на этом празднование не закончится: многие выставки можно будет посетить еще до конца месяца.

Более детально ознакомиться с программой мероприятий можно здесь

Ранее ФАН рассказывал, когда в Симферополе и Ялте возобновится круглосуточная подача воды без перерывов на ночь.

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Все новости / Общество / Космонавты с орбиты МКС поздравили Симферополь с 237-й годовщиной основания
крым симферополь
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