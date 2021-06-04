Крым решили сделать всесезонным курортом за счет создания кластера для горного спорта

В Республике Крым появится еще один современный туристический объект, который позволит конкурировать полуострову с другими зимними курортами. Речь идет о новой канатной дороге и кластере для горного спорта.

Соответствующее соглашение заключили вице-президент Фонда поддержки и развития физической культуры и спорта Андрей Брабец и глава Крыма Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме. Известно, что канатная дорога будет проходить от одного из районов Ялты до Ай-Петри, а ее протяженность составит более трех километров.

Объект включит в себя рекреационные зоны, а также места для пребывания и отдыха. Стоимость проекта близится к 12 млрд рублей, обещают создать порядка 400 рабочих мест. Сергей Аксенов заявил, что администрация курортной столицы Крыма окажется полное содействие в реализации проекта. Очевидно, что теперь Крым сможет стать действительно круглогодичным курортом.

Стоит отметить, что недавно властями Крыма озвучивалась еще одна идея о создании канатной дороги, только тут речь шла о маршруте протяженностью 53 километра. Канатка могла бы протянуться от Симферополя до Ялты через живописные районы.

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Также отметим, что на ПМЭФ было подписано еще одно важное соглашение о строительстве в Ялте собственного парка по типу «Сочи Парка», который, по оценке экспертов, будет привлекать не менее миллиона туристов в год. Как сообщила сегодня глава курортной столицы Крыма Янина Павленко, там будут находиться аттракционы мирового уровня, магазины, кафе, рестораны и гостиничный комплекс. Общая площадь —100 тысяч квадратных метров.

Но точные параметры будут известны после проектно-изыскательских работ и разработки технико-экономического обоснования. Данный проект планируют реализовать в течение пяти лет, сумма инвестиций — около 16 млрд рублей. Павленко уверена, что «Ялта Парк» станет настоящей туристической жемчужиной Крыма и России.

«Это будет что-то вроде «Сочи Парка» или «Диснейленда», но размещенного не на плоскости, а вписанного в наш уникальный рельеф. В федеральный, республиканский и муниципальный бюджеты будет поступать свыше 400 миллионов рублей налогов. В итоге мы сможем вкладывать еще больше средств в развитие нашего города», — сообщила мэр Ялты.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что почти два миллиона человек отдохнули в Крыму с начала 2021 года. Это дает возможность говорить о том, что республике все же удастся побить старый рекорд и принять более восьми миллионов туристов до конца этого года.