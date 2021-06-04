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23:00
Политика
Путин: Россия и Китай имеют много общих интересов
23:00
Экономика
Аналитики пообещали высокие цены на нефть до конца 2021 года
22:52
Общество
Путин назвал направленный на борьбу с пандемией объем ВВП
22:51
Политика
Путин заявил об изменчивости позиции Японии по вопросу Курил
22:48
Политика
Путин заявил о главном принципе партнерства стран
22:28
Политика
Рогозин опроверг сведения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
22:26
Общество
Праздник русского языка и поэзии: как пройдет Пушкинский день в России в 2021 году
22:18
Политика
НАТО поднимет тему отношений с Москвой на предстоящем саммите
22:15
Политика
Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский развлекал украинских «воров в законе»
22:11
Общество
Худеем правильно и эффективно на интервальном голодании: советы эксперта
22:03
Экономика
Глава МЭР Решетников заявил о росте ВВП в России в апреле
22:00
ЦАР
Премьер-министр ЦАР поблагодарил РФ за помощь в обеспечении безопасности в республике
22:00
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21:48
Политика
Сенатор раскрыл, пригласит ли Россия представителей Украины на ЯМЭФ в Крыму
21:48
ЦАР
Премьер-министр ЦАР ожидает подписания соглашений с российскими компаниями после ПМЭФ
21:47
Общество
Отсутствие понтов и атмосфера доверия: популярный российский блогер о ПМЭФ-2021
21:47
Политика
Путин и Фернандес сообщили о старте производства «Спутника V» в Аргентине
21:45
Общество
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21:44
Общество
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21:42
ЦАР
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Крым решили сделать всесезонным курортом за счет создания кластера для горного спорта

Общество
Крым решили сделать всесезонным курортом за счет создания кластера для горного спорта
vk.com  /  Губаха - горнолыжный курорт.

В Республике Крым появится еще один современный туристический объект, который позволит конкурировать полуострову с другими зимними курортами. Речь идет о новой канатной дороге и кластере для горного спорта.

Соответствующее соглашение заключили вице-президент Фонда поддержки и развития физической культуры и спорта Андрей Брабец и глава Крыма Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме. Известно, что канатная дорога будет проходить от одного из районов Ялты до Ай-Петри, а ее протяженность составит более трех километров.

Объект включит в себя рекреационные зоны, а также места для пребывания и отдыха. Стоимость проекта близится к 12 млрд рублей, обещают создать порядка 400 рабочих мест. Сергей Аксенов заявил, что администрация курортной столицы Крыма окажется полное содействие в реализации проекта. Очевидно, что теперь Крым сможет стать действительно круглогодичным курортом.

Стоит отметить, что недавно властями Крыма озвучивалась еще одна идея о создании канатной дороги, только тут речь шла о маршруте протяженностью 53 километра. Канатка могла бы протянуться от Симферополя до Ялты через живописные районы.

Крым сможет стать круглогодичным курортом за счет кластера для горного спорта
wikimedia.org  / Dmitry A. Mottl / CC BY-SA 3.0

Также отметим, что на ПМЭФ было подписано еще одно важное соглашение о строительстве в Ялте собственного парка по типу «Сочи Парка», который, по оценке экспертов, будет привлекать не менее миллиона туристов в год. Как сообщила сегодня глава курортной столицы Крыма Янина Павленко, там будут находиться аттракционы мирового уровня, магазины, кафе, рестораны и гостиничный комплекс. Общая площадь —100 тысяч квадратных метров.

Но точные параметры будут известны после проектно-изыскательских работ и разработки технико-экономического обоснования. Данный проект планируют реализовать в течение пяти лет, сумма инвестиций — около 16 млрд рублей. Павленко уверена, что «Ялта Парк» станет настоящей туристической жемчужиной Крыма и России.

«Это будет что-то вроде «Сочи Парка» или «Диснейленда», но размещенного не на плоскости, а вписанного в наш уникальный рельеф. В федеральный, республиканский и муниципальный бюджеты будет поступать свыше 400 миллионов рублей налогов. В итоге мы сможем вкладывать еще больше средств в развитие нашего города», — сообщила мэр Ялты.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что почти два миллиона человек отдохнули в Крыму с начала 2021 года. Это дает возможность говорить о том, что республике все же удастся побить старый рекорд и принять более восьми миллионов туристов до конца этого года.

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Все новости / Общество / Крым решили сделать всесезонным курортом за счет создания кластера для горного спорта
россия крым ялта пмэф 2021
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