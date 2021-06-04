«При Украине такого не было»: Крым показал серьезный рост инвестпривлекательности

На одной из секций Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было объявлено, что Республика Крым заняла 11-е место среди регионов в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Это говорит о том, что власти полуострова проделали большую работу и продвинулись далеко вперед в этом направлении.

Известно, что в 2019 году республика занимала 61-е место в этом рейтинге, а в 2020 — 41-е. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что такой серьезный рывок регион смог сделать благодаря слаженной работе правительства и местного бизнес-сообщества. Также на это повлиял коронавирус, который сделал полуостров центром российского туризма.

«Я никогда результатами своими доволен не бываю, я никогда не удовлетворен. Но это, наверное, двигатель, драйвер такой. Опускать руки, складывать их и садиться, ожидая победных результатов, такого никогда не будет. На самом деле, в первую очередь это заслуга всех крымчан, крымского бизнес-сообщества, конечно. Спасибо всем, коллеги, крымчане, за понимание, терпение. Очень много сложных этапов мы прошли, но благодаря такому единодушию и поддержке нам удавалось все принимать и быстро адаптировать. Это, конечно, внимание лично нашего главы государства, нашего президента, к вопросам Крыма, поддержка правительства, законодательных органов власти на федеральном уровне, нормативное регулирование изменилось на федеральном уровне», — заявил Сергей Аксенов на ПМЭФ.

politexpert.net / Аврора Зорина

«Конечно, это успех как исполнительной, так и всей системы власти в Крыму. За эти годы много сделано для привлечения инвесторов в регион. Ажиотаж возле крымского стенда говорит о том, что интерес к нашей республике очень высокий», — добавил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

В комментарии ФАН крымский общественник Игорь Мальцев отметил, что после 2014 года Крым начал стремительно развиваться, стали реализовываться крупные проекты, в том числе инвестиционные, которых при Украине никогда не было. Все это повлияло на рост доходов и уровень населения, поэтому с каждым годом в республике строится все больше и больше жилой недвижимости, развивается туристическая и промышленные сферы, несмотря на то, что соседняя страна до сих пор пытается ставить подножки бывшим согражданам.

«Конечно, западные санкции и водная блокада со стороны Украины тормозят некоторые процессы, ведь из-за нехватки воды нельзя в полной мере развивать сельское хозяйство, рыбное и многое другое. Однако это компенсируется работой правительства и тем фактом, что Крым и Севастополь являются свободной экономической зоной, а для крупного бизнеса есть свои преференции», — отметил собеседник издания.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Также не стоит забывать, продолжил он, что в республике скоро введут такое понятие, как особые административные районы. Они помогут крупным инвесторам вкладывать свои деньги в различные проекты: инфраструктурные, строительные, туристические, и при этом не бояться оказаться под западными санкциями, поскольку информация о таких бизнесменах будет, по сути, засекречена.

Крымчанин уверен, что это даст еще один толчок развитию Крыму, после чего республика будет входить в национальный рейтинг инвестиционной привлекательности уже как минимум в десятку, если не в тройку регионов. При этом он добавил, что переход всего за несколько лет с 61-го места на 11-е является одним из лучших показателей того, как стремительно развивается Республика Крым, и сколько внимания ему уделяют власти, в том числе федеральные.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что команда КВН из Донецка взяла первое место на Кубке КВН Симферополя. Люди были в восторге от выступления ребят из республики.