Неизвестные в Алуште срубили деревья и стали застраивать землю у моря

Как и по всему Крыму, в Алуште перед началом сезона не переставали греметь экскаваторы и жужжать сварка — строительный ажиотаж наблюдался в каждом регионе полуострова. 1 июня все стройки должны были остановиться, однако в зеленых зонах, приближенных к морю в Алуште, стройка не прекратилась. Местные жители забили тревогу и администрация вмешалась в ситуацию. Подробности — в материале ФАН.

На днях в соцсетях появилось красноречивое видео со строительной техникой, роющей котлован посреди зеленых насаждений. Микрорайон «Дельфин», тихая восточная набережная, которую туристы и местные жители любят за чистое море, отсутствие ажиотажа и доступную парковку. От города ее отделяют поросшие лесом склоны, на которых одна за другой появляются новые гостиницы.

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

В первую очередь, алуштинцев взволновала вырубка деревьев и ведение работ на оползневых участках, что может привести к уничтожению природного ландшафта. В начале недели на месте строительства побывала глава администрации Алушты Галина Огнева с главным архитектором города Александром Струбалиным. Тут уже успели вырасти металлические конструкции без фундамента.

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

Здания пока отсутствуют. По словам архитектора, администрация заберет участок с помощью прокуратуры и вернет его муниципалитету. Строительные работы приостановлены по 30 сентября.

«Эти участки были переданы еще при Украине и находятся в частной собственности — 1,7 га и 2 га. Муниципалитет отношения к этому не имеет, собственник делил их на мелкие участки самостоятельно, — объясняет ФАН Александр Струбалин. — По распоряжению главы республики до 10 июня будет подан иск в суд для изъятия данного участка в пользу муниципалитета. Все строительные работы будут запрещены».

Что касается вырубки деревьев, то собственники говорят, якобы покупали участки уже без насаждений. Сейчас этот вопрос выясняет министерство экологии. История стара как мир: сельсовет передал гражданину землю сельхозназначения, а он поменял ее целевое назначение под жилищное строительство.

«Все, кто отобрал землю у города еще при Украине, понимая, что ущемляют интересы города-курорта и отдыхающих, сейчас вовсю стремятся завершить стройку, чтобы поставить власти перед свершившимся фактом», — говорит житель Алушты Николай.

«Дельфин» — далеко не единственное место, где ведется строительство. Еще выше, подальше от моря, прямо в сосновой роще также ведут активные работы, уже отсыпают дороги. По словам собственников, за пять лет цена на эту землю взлетела в десять раз. Помимо частных домов здесь планируют строить 3-, 8- и 12-тажные дома.

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

Ближе к городу идет строительство 9-этажки на 228 квартир — курортный комплекс «Лучистое». На сайте указаны данные о близости пляжа — 300 метров, однако в администрации города уверили, что от моря он находится достаточно далеко и не входит в 500-метровую зону. Квартиры в элитном доме практически все раскуплены.

Цена земли и недвижимости в Крыму растет с каждым днем, однако спрос на нее не падает и даже увеличивается. По словам руководителя одной из севастопольских строительных компаний, за последний год на полуострове раскупили участки, которые не хотели брать и за 300 тысяч рублей. Теперь их покупают за полтора миллиона и сразу строят дом.

Ранее ФАН рассказывал, что власти Крыма планируют передать Якутии два туристических объекта, чтобы их восстановили, а затем жители северной республики могли отдыхать на юге страны круглый год. Кроме того, часть южных объектов уже получили Ингушетия и Башкирия.