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04 июня 20:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:02
Общество
Скульптор дал неожиданное объяснение «уродскому» памятнику Галине Волчек
20:02
Политика
Facebook рассказал о сроке блокировки страницы Трампа в соцсети
20:02
Спорт
Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре отменено в 2021 году
20:00
Общество
Михаил Цивин обратился в суд с иском о защите чести и достоинства
19:59
Шоу-бизнес
Дима Билан раскрыл подробности съемок эротических сцен для клипа
19:58
Шоу-бизнес
Корчевников вспомнил трогательную встречу с бывшей возлюбленной
19:57
Спорт
Яну Сизикову отпустили из-под стражи на время следствия
19:57
Общество
Онищенко рассказал, при каких условиях возможна платная вакцинация иностранцев в РФ
19:56
Армия
Публицист Анпилогов: в США нашли способ заработать на «русских» НЛО
19:55
Происшествия
Бастрыкин поручил освободить полицейского, убившего выстрелом нарушителя в Новосибирске
19:55
ЦАР
Глава СОМБ высмеял рецензию RFI на художественный фильм «Турист» о событиях в ЦАР
19:54
Спорт
Каменских считает неправильную тактику причиной проигрыша российских хоккеистов
19:52
Политика
Венгрия поманила Украину обменом «интеграциями»
19:52
Армия
Свыше 180 новобранцев призваны в спортивные роты ЦСКА
19:47
Общество
В подмосковном «Лагере настоящих героев» прошло открытие пятой смены для школьников
19:43
Политика
Зюганов предложил необычную замену новогодним праздникам
19:42
Общество
Журналисты заподозрили оператора «Навальный Live» в интимной связи с Соболь
19:38
Шоу-бизнес
Звезда «Пищеблока» Даниил Вершинин рассказал о трудностях на съемках сериала
19:37
ФАН-ТВ
Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2021. События дня
19:36
Общество
Соловьев и Серуканов пристыдили журналиста «Эха Москвы» за восхищение Гудковым
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Четыре легковушки и грузовик столкнулись на трассе под Симферополем

Происшествия
Четыре легковушки и грузовик столкнулись на трассе под Симферополем
Пресс-служба МВД по Республике Крым  / 

Симферополь, 4 июня. Утром под Симферополем столкнулись четыре легковых автомобиля и грузовик. Инцидент произошел на автодороге по пути из Алушты в сторону Симферополя, как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, в условиях дождливой погоды не справился с управлением. В результате он допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем-рефрижератором, а также еще тремя транспортными средствами — автомобилями ВАЗ, Skoda и Volkswagen», — озвучили данные в МВД.

Четыре легковушки и грузовик столкнулись на трассе под Симферополем
Пресс-служба МВД по Республике Крым  / 
В результате аварии травмы получили несколько человек — как водителей, так и пассажиров. Однако критических травм не получил никто. Все пострадавшие направлены в медицинские учреждения. Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции.

Ранее ФАН рассказывал о серьезном инциденте, произошедшем в Армавире. Там во время игры с оружием трехлетний ребенок получил пулю в голову. Оружие, как выяснилось, принадлежало одному из приятелей родителей ребенка.

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дтп крым
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