Четыре легковушки и грузовик столкнулись на трассе под Симферополем

Симферополь, 4 июня. Утром под Симферополем столкнулись четыре легковых автомобиля и грузовик. Инцидент произошел на автодороге по пути из Алушты в сторону Симферополя, как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, в условиях дождливой погоды не справился с управлением. В результате он допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем-рефрижератором, а также еще тремя транспортными средствами — автомобилями ВАЗ, Skoda и Volkswagen», — озвучили данные в МВД.

Пресс-служба МВД по Республике Крым /

В результате аварии травмы получили несколько человек — как водителей, так и пассажиров. Однако критических травм не получил никто. Все пострадавшие направлены в медицинские учреждения. Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции.

Ранее ФАН рассказывал о серьезном инциденте, произошедшем в Армавире. Там во время игры с оружием трехлетний ребенок получил пулю в голову. Оружие, как выяснилось, принадлежало одному из приятелей родителей ребенка.