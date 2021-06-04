Команда КВН из Подмосковья поделилась впечатлениями от Крыма и крымского зрителя

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04 июня 21:35
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новостей
21:33
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:30
Общество
«При Украине такого не было»: Крым показал серьезный рост инвестпривлекательности
21:30
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». Королевская игра вслепую и ледовое «побоище» в Риге
21:29
Политика
Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем
21:29
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
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Команда КВН из Подмосковья поделилась впечатлениями от Крыма и крымского зрителя

Общество
Команда КВН из Подмосковья поделилась впечатлениями от Крыма и крымского зрителя
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Команда КВН «Батя против» из Подмосковья (Коломна) выступает в Крыму уже во второй раз. Девчонки неизменно радуют зрителя и жюри качественным юмором, их яркие выступления запоминаются, а некоторые гости даже приходят на игру только ради них. Корреспондент ФАН узнал у команды, в чем их секрет, чем отличается крымский зритель и какие эмоции вызывают их номера.

У девушек из команды есть свои, уже полюбившиеся крымскому зрителю образы. Например, Татьяна — глава молодежного парламента, застрявшая в 2000-х. Она помнит сериал «Кадетство», болеет за пару Тимати и Алексы на «Фабрике звезд — 4», читает рэп, приветствует эмо и готов, а также пытается очаровать члена жюри Сергея Селимова, предлагая вместе станцевать... тектоник!

Команда КВН из Подмосковья поделилась впечатлениями от Крыма и крымского зрителя
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

«КВН для нас — это праздник. Мы выезжаем из своего серого Подмосковья в солнечный, яркий Крым. Поэтому от игр ждем кайфа! Победа, конечно, тоже была бы приятна, но если нет, мы не обидимся. Мы играем в КВН ради кайфа», — делятся девчонки.

«Коломна — исторический центр России. Поэтому у нас пандемии не было... У нас была чума! — шутят участницы на сцене. — КВН нам дает творческую самореализацию, невероятные эмоции, которых нигде больше не получишь. Ну и, разумеется, КВН — он как синтез очень многих видов творчества, он очень развивает человека».

Команда КВН из Подмосковья поделилась впечатлениями от Крыма и крымского зрителя
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

Девушки в восторге от полуострова, людей, природы и крымского зрителя: говорят, что в чем-то он даже отзывчивее публики в их родном городе.

«Это что-то невероятное! Зритель очень поддерживает команды не только свои, но на таком же уровне он поддерживает и иногородние команды. Это здорово. Не везде есть такой зал», — подчеркивают участницы.

И крымчане отвечают им взаимностью — искренне смеются, от души аплодируют, а после игр подходят сфотографироваться и лично поблагодарить за эмоции. А некоторые даже приходят на КВН специально ради выступления девчонок.

«Они классные! Я была на игре в апреле, и от выступления команды «Батя против» пришла в восторг! Тут же нашла их в соцсетях и теперь слежу за творчеством. И сегодняшнее выступление — просто бомба! Я не поняла, он действительно сделал ей предложение? Если так, пусть будут счастливы. Всего за две игры девчонки мне уже как родные, хотя мы даже не знакомы», — делится впечатлениями Алиса.

Команда КВН из Подмосковья поделилась впечатлениями от Крыма и крымского зрителя
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

А вообще КВН в Крыму любят и ждут. Популярная игра собирает полные залы и за 25 лет на полуострове уже приобрела горячих поклонников, которые не пропускают концерты, но КВН продолжает расти и развиваться, покорять сердца молодых поколений и новых зрителей.

«Я на игре второй раз, особо с КВН никогда не был связан, но мне дали такую возможность, мне понравилось. Я думаю, это далеко не последний мой приход на мероприятие. Очень интересный юмор у команд — иногда тонкий, иногда с намеками, но достаточно интересный. Не жалко потраченного времени», — рассказывает Святослав.

Ранее ФАН рассказывал, что команда «Все путем» из Донецка заняла первое место на Кубке КВН Симферополя. Ребята смогли покорить зрителей и жюри своим юмором и заняли призовое место в игре.

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Все новости / Общество / Команда КВН из Подмосковья поделилась впечатлениями от Крыма и крымского зрителя
крым квн симферополь
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