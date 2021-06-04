Команда КВН из Подмосковья поделилась впечатлениями от Крыма и крымского зрителя

Команда КВН «Батя против» из Подмосковья (Коломна) выступает в Крыму уже во второй раз. Девчонки неизменно радуют зрителя и жюри качественным юмором, их яркие выступления запоминаются, а некоторые гости даже приходят на игру только ради них. Корреспондент ФАН узнал у команды, в чем их секрет, чем отличается крымский зритель и какие эмоции вызывают их номера.

У девушек из команды есть свои, уже полюбившиеся крымскому зрителю образы. Например, Татьяна — глава молодежного парламента, застрявшая в 2000-х. Она помнит сериал «Кадетство», болеет за пару Тимати и Алексы на «Фабрике звезд — 4», читает рэп, приветствует эмо и готов, а также пытается очаровать члена жюри Сергея Селимова, предлагая вместе станцевать... тектоник!

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

«КВН для нас — это праздник. Мы выезжаем из своего серого Подмосковья в солнечный, яркий Крым. Поэтому от игр ждем кайфа! Победа, конечно, тоже была бы приятна, но если нет, мы не обидимся. Мы играем в КВН ради кайфа», — делятся девчонки.

«Коломна — исторический центр России. Поэтому у нас пандемии не было... У нас была чума! — шутят участницы на сцене. — КВН нам дает творческую самореализацию, невероятные эмоции, которых нигде больше не получишь. Ну и, разумеется, КВН — он как синтез очень многих видов творчества, он очень развивает человека».

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Девушки в восторге от полуострова, людей, природы и крымского зрителя: говорят, что в чем-то он даже отзывчивее публики в их родном городе.

«Это что-то невероятное! Зритель очень поддерживает команды не только свои, но на таком же уровне он поддерживает и иногородние команды. Это здорово. Не везде есть такой зал», — подчеркивают участницы.

И крымчане отвечают им взаимностью — искренне смеются, от души аплодируют, а после игр подходят сфотографироваться и лично поблагодарить за эмоции. А некоторые даже приходят на КВН специально ради выступления девчонок.

«Они классные! Я была на игре в апреле, и от выступления команды «Батя против» пришла в восторг! Тут же нашла их в соцсетях и теперь слежу за творчеством. И сегодняшнее выступление — просто бомба! Я не поняла, он действительно сделал ей предложение? Если так, пусть будут счастливы. Всего за две игры девчонки мне уже как родные, хотя мы даже не знакомы», — делится впечатлениями Алиса.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

А вообще КВН в Крыму любят и ждут. Популярная игра собирает полные залы и за 25 лет на полуострове уже приобрела горячих поклонников, которые не пропускают концерты, но КВН продолжает расти и развиваться, покорять сердца молодых поколений и новых зрителей.

«Я на игре второй раз, особо с КВН никогда не был связан, но мне дали такую возможность, мне понравилось. Я думаю, это далеко не последний мой приход на мероприятие. Очень интересный юмор у команд — иногда тонкий, иногда с намеками, но достаточно интересный. Не жалко потраченного времени», — рассказывает Святослав.

Ранее ФАН рассказывал, что команда «Все путем» из Донецка заняла первое место на Кубке КВН Симферополя. Ребята смогли покорить зрителей и жюри своим юмором и заняли призовое место в игре.