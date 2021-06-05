В Крыму один больной кот помог решить транспортную проблему большого района

В середине мая жительница села Стерегущее Раздольненского района Крыма обнаружила в своем дворе больного кота. Организация помощи вислоухому пушистику в обследовании и лечении попутно вскрыла недостатки в работе общественного транспорта в муниципальном образовании. Чем обернулась история лечения кота и решения транспортных проблем в регионе, расскажет ФАН.

Обнаружив во дворе голодного больного кота жительница села Неля Курбакова (Шостик) обратилась через социальную сеть «ВКонтакте» за помощью к жителям района. В селе нет ветеринарной клиники, а транспортировка животного, обследование и лечение требуют средств. Пост прочитали много людей, некоторых он даже растрогал до слез, и в процессе обсуждения ситуации местные жители не только выражали сожаление по поводу больного животного, но и сетовали на недостатки транспортного сообщения в районе.

Поскольку Неля не просто жительница села Стерегущее, но еще и лидер общественной инициативы, то она решила изучить вопрос более детально. Для этих целей в группе «Подслушано в Раздольном» был размещен пост — опрос о состоянии пассажирских перевозок в регионе. Вопрос был всего один: «Обеспечен ли район пассажирскими перевозками в должной мере?». В результате выяснилось, что подавляющее большинство респондентов (88%) ответили на вопрос отрицательно.

Pr Scr vk.com / Подслушано в Раздольном | Раздольненский район

«Люди высказывали различные претензии к работе транспорта. Это и грубость некоторых водителей, неудовлетворительное техническое состояние автобусов, сомнения в должной организации выезда транспорта на линию, а также отсутствие пассажирского транспорта в некоторых селах совсем. Заодно выяснили, сколько таксистов работает в районе: 29 человек из числа опрошенных оказались всем довольны. Такой побочный эффект оказался», — пошутила общественница, рассказывая ФАН об отклике на волнующую тему.

Pr Scr vk.com / Подслушано в Раздольном | Раздольненский район

«Очень необходимы автобусные маршруты Евпатория — Рылеевка (через село Нива) и Раздольное — Рылеевка. В селах есть студенты, приходится нанимать каждую неделю машину, чтобы встретить и потом отправить на учебу детей. Сколько пытаемся решить этот вопрос, все безрезультатно», — написала пользователь Раиса Белова под опросом.

В обсуждении приняли участие и официальные ведомства — администрация Раздольненского района и министерство транспорта Республики Крым.

«Добрый день! Благодарим за поднятие столь важной темы. С целью реагирования на ваше обращение был осуществлен выезд к перевозчику, осуществляющему пассажирские перевозки по указанному вами маршруту. Предрейсовый медицинский осмотр — обязательное условие работы водителя в транспортной компании, соответствующие записи и путевые листы у перевозчика имеются. С уважением, Администрация Раздольненского района», — заверили сотрудники администрации в комментариях под постом.

Лидер общественной организации «Совет местного самоуправления «Территория здравого смысла» Неля Курбакова, изучив пожелания жителей, написала официальное обращение в адрес министерства транспорта (имеется в распоряжении редакции). Это и просьба возобновить работу рейсового автобуса по маршруту Раздольное — Евпатория через села Рылеевка и Нива, и организация пассажирских перевозок в направлении Джанкоя, Черноморского и Симферополя. Также люди попросили увеличить количество рейсов и остановок на имеющихся маршрутах и произвести замену отслуживших срок транспортных единиц. В короткий срок часть просьб решили положительно.

«Я не ожидала, что вопросы начнут решаться так быстро. Но это приятно», — сказала общественница.

Невские Новости / Петр Мелихов

Пресс-служба министерства транспорта, глава администрации Раздольненского района и жители района подтвердили ФАН факт запуска в работу маршрута Раздольное — Евпатория с 1 июня текущего года. Глава района Андрей Захаров, комментируя ситуацию с пассажирскими перевозками в районе и работе по обращениям жителей, рассказал о дополнительных мерах в этом направлении.

«Автотранспортное сообщение по просьбе жителей возобновлено, проведена работа с перевозчиком о правилах перевозки пассажиров. На сегодняшний день жалоб на перевозчика нам не поступало. Были просьбы жителей по увеличению количества остановок. Остановки добавлены, проводятся плановые ремонты дорог. Наш район обслуживает перевозчик ООО «Трасса». Маршрут пока на 100% не загружен, еще мало гостей и туристов», — сообщил Захаров.

Также глава добавил, что сотрудники администрации следят за публикациями в социальных сетях и стараются своевременно реагировать на просьбы и жалобы жителей района.

В данной ситуации именно неравнодушие граждан, инициативное социальное поведение и адекватный отклик руководителей разного ранга, удалось улучшить важную составляющую жизни — транспорт.

А, может, и котик не простой. Новая хозяйка назвала кота Туманом, так как утро его появления было туманным. Животное обследовали, назначили лечение. Теперь у него есть новый дом и заботливая хозяйка, а жители сел района смогут добраться в некоторые населенные пункты уже сегодня. Неля Курбакова и жители Раздольненского района с нетерпением ожидают улучшения работы пассажирских перевозок и по другим направлениям.