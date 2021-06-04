Команда КВН из Донецка взяла первое место на Кубке КВН Симферополя

Команда КВН «Все путем» из Донецка заняла первое место на Кубке КВН Симферополя. Ребята приехали в Крым впервые. Корреспондент ФАН узнал, какие впечатления они получили от путешествия и игры.

Свое выступление команда начала с шутки про то, что раньше жители Донецка и Крыма были «нашими», потом крымчане стали «их», а граждане Донецка остались «нашими». «Потом мы, вроде, перестали быть «нашими», но «вашими» не стали, так и остались «ни наши, ни ваши». Монолог вызвал бурную реакцию зала.

«У Крыма не прямо как у нас ситуация, но тоже есть что-то общее — люди были украинцами, теперь стали россиянами. То есть шутки, которые у нас или в России очень хорошо работают, тут могут не вызвать такой реакции, потому что «подождите, у нас примерно то же самое было, но только с более хорошим исходом». Приходится искать золотую середину», — делятся переживаниями игроки и авторы команды Дмитрий Костюков и Никита Валянский.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Шутят и про Крымский мост, и про границу России и ДНР.

«Мы шутим про общую политическую картину, люди об этом знают, и все это понимают. Это шутки, которые может сказать только наша команда, потому что она не будет работать от других. Ну, и мы не сильно большой упор на эти шутки делаем — с их помощью мы больше стараемся обосновать географию, показать, откуда мы, а дальше уже универсальный юмор», — подчеркивает Дмитрий.

Ребята рассказывают, что они приехали по приглашению редактора «Крымки». Была большая вероятность того, что осуществить это не получится, но Крымская Лига пошла им навстречу, оказала поддержку и помощь, в том числе с проживанием и взносом.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Они отмечают, что получили бесценный опыт, посещая редактуры, где редакторский состав дает интересные и ценные советы в вопросах шуток или постановок.

«Вплоть до того, какое слово лучше убрать и как махнуть рукой. Мы очень хотели здесь поиграть конкретно из-за редакторского состава, в который входит Владимир Костур, редактирующий в том числе Премьер-Лигу. Просто, потому что по душе», — рассказывают КВНщики.

«Переживаем немножко, но уже мы давно играем, примерно семь лет. Поэтому, как обычно, есть маленький мандраж, но совсем маленький», — делится Никита.

Ребята отмечают, что в Крыму их встретили тепло. И это было видно по реакции зала — зрители от души смеялись и аплодировали, а после игр фотографировались с новыми любимцами.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

По итогам ¼ в Ялте, команда «Все путем» из города Донецка разделила первое место с командой «Леон киллер» из Екатеринбурга, набрав по 10,8 балла. А в Симферополе, набрав 14,7 балла, взяла «Большой Кубок КВН Симферополя» и получила бонусы и ноутбук.

Федеральное агентство новостей поздравляет победителей, а своим читателям напоминает, что это лето в Крыму будет очень ярким — на полуострове запланировало множество фестивалей, о самых ожидаемых из которых мы недавно рассказывали.