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04 июня 17:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:00
Политика
Путин выразил надежду на окончание ситуации с санкциями
17:00
Политика
Эксперт Марков объяснил, как Лукашенко заслужил уважение Протасевича
16:59
Экономика
Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена
16:59
Общество
Путин заявил, что в России не будет принудительной вакцинации населения от COVID-19
16:58
Общество
Компанию «Почта России» ждут серьезные преобразования
16:57
Общество
Работница Пенсионного фонда в Дагестане за взятки оформила пенсии 32 гражданам
16:56
Политика
Путин сожалеет, что многие россияне игнорируют противоэпидемические меры
16:56
Шоу-бизнес
Буланова назвала Шнурова «профессиональным пиарщиком»
16:56
Общество
Поэтесса Заренкова рассказала, какие стихи написала про коронавирус
16:55
Общество
Канцлер Австрии уверен в положительном решении ЕМА по «Спутнику V»
16:53
Наука
Внутреннее ядро Земли может оказаться кривым
16:53
Политика
Путин назвал темы обсуждения на предстоящем саммите с Байденом
16:51
Общество
Путин заявил, что конкуренты дискредитируют российские вакцины в борьбе за деньгами
16:51
Происшествия
В Калининграде водителя электросамоката арестовали на трое суток
16:51
Общество
Первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу построят на Дальнем Востоке
16:51
Общество
ЕС ввел официальный запрет на полеты в своем воздушном пространстве для Белоруссии
16:47
Экономика
Путин сообщил о профиците российского бюджета в 2021 году
16:46
Спорт
Теннисистка Сизикова назвала клеветой выдвигаемые против нее обвинения
16:46
Общество
Депутат ЗакСа Чебыкин оценил идею о бесплатной охране школ в России
16:45
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 2019 года превысила 72 доллара за баррель
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Команда КВН из Донецка взяла первое место на Кубке КВН Симферополя

Общество
Команда КВН из Донецка взяла первое место на Кубке КВН Симферополя
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Команда КВН «Все путем» из Донецка заняла первое место на Кубке КВН Симферополя. Ребята приехали в Крым впервые. Корреспондент ФАН узнал, какие впечатления они получили от путешествия и игры.

Свое выступление команда начала с шутки про то, что раньше жители Донецка и Крыма были «нашими», потом крымчане стали «их», а граждане Донецка остались «нашими». «Потом мы, вроде, перестали быть «нашими», но «вашими» не стали, так и остались «ни наши, ни ваши». Монолог вызвал бурную реакцию зала.

«У Крыма не прямо как у нас ситуация, но тоже есть что-то общее люди были украинцами, теперь стали россиянами. То есть шутки, которые у нас или в России очень хорошо работают, тут могут не вызвать такой реакции, потому что «подождите, у нас примерно то же самое было, но только с более хорошим исходом». Приходится искать золотую середину», делятся переживаниями игроки и авторы команды Дмитрий Костюков и Никита Валянский.

Команда КВН из Донецка взяла первое место на Кубке КВН Симферополя
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

Шутят и про Крымский мост, и про границу России и ДНР. 

«Мы шутим про общую политическую картину, люди об этом знают, и все это понимают. Это шутки, которые может сказать только наша команда, потому что она не будет работать от других. Ну, и мы не сильно большой упор на эти шутки делаем с их помощью мы больше стараемся обосновать географию, показать, откуда мы, а дальше уже универсальный юмор», подчеркивает Дмитрий.

Ребята рассказывают, что они приехали по приглашению редактора «Крымки». Была большая вероятность того, что осуществить это не получится, но Крымская Лига пошла им навстречу, оказала поддержку и помощь, в том числе с проживанием и взносом.

Команда КВН из Донецка взяла первое место на Кубке КВН Симферополя
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

Они отмечают, что получили бесценный опыт, посещая редактуры, где редакторский состав дает интересные и ценные советы в вопросах шуток или постановок.

«Вплоть до того, какое слово лучше убрать и как махнуть рукой. Мы очень хотели здесь поиграть конкретно из-за редакторского состава, в который входит Владимир Костур, редактирующий в том числе Премьер-Лигу. Просто, потому что по душе», рассказывают КВНщики.

«Переживаем немножко, но уже мы давно играем, примерно семь лет. Поэтому, как обычно, есть маленький мандраж, но совсем маленький», делится Никита.

Ребята отмечают, что в Крыму их встретили тепло. И это было видно по реакции зала зрители от души смеялись и аплодировали, а после игр фотографировались с новыми любимцами.

Команда КВН из Донецка взяла первое место на Кубке КВН Симферополя
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

По итогам ¼ в Ялте, команда «Все путем» из города Донецка разделила первое место с командой «Леон киллер» из Екатеринбурга, набрав по 10,8 балла. А в Симферополе, набрав 14,7 балла, взяла «Большой Кубок КВН Симферополя» и получила бонусы и ноутбук.

Федеральное агентство новостей поздравляет победителей, а своим читателям напоминает, что это лето в Крыму будет очень ярким на полуострове запланировало множество фестивалей, о самых ожидаемых из которых мы недавно рассказывали.

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Все новости / Общество / Команда КВН из Донецка взяла первое место на Кубке КВН Симферополя
днр донецк крым квн
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