«Мы искали в поле, а они уже ехали в автобусе»: из детсада в Крыму сбежали двое детей

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 12:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:27
Политика
Песков высказался о «спонсировании» белорусского Telegram-канала Nexta
12:27
Политика
Песков высказался о настрое Киева на подмену Минских соглашений
12:27
Политика
Кремль: конкретики по встрече Путина и Зеленского нет
12:26
Политика
Эксперт по лжи проанализировал искренность Протасевича во время интервью
12:26
Политика
Песков подтвердил готовность Путина дать Байдену пояснения по Белоруссии
12:25
Общество
Предсказатель Сатья Баба предсказал «апокалиптичный» сценарий для Земли
12:25
Общество
Ушел из жизни первый президент компании "АвтоВАЗ" Владимир Каданников
12:24
Общество
Российскую вакцину «Спутник V» одобрят в ВОЗ в течение ближайших месяцев
12:24
Политика
Песков сообщил, что на саммите Путина и Байдена может подняться вопрос Украины
12:23
Общество
Соглашение о сотрудничестве между Петербургом и Приамурьем впервые подписали на ПМЭФ
12:21
Спорт
Президент Федерации тенниса России высказался о задержании спортсменки Сизиковой
12:21
Политика
Песков: Путин и Байден сами решат, сколько продлится их встреча в Женеве
12:21
Общество
МГУ и «Яндекс» объединились для модернизации сферы образования в России
12:21
Армия
Двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе
12:19
Экономика
Башкирия попала в пятерку самых привлекательных регионов для инвестиций
12:18
Политика
Песков подтвердил постепенное возвращение Путина к работе в офлайн
12:17
Экономика
Критику ЕС в отношении БелАЭС прокомментировали в Минэнерго Белоруссии
12:17
Происшествия
Пенсионерка выпала из окна квартиры в Петербурге
12:17
Политика
Путин запретил причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах
12:16
Спорт
Песков рассказал о реакции Путина на вылет сборной России из ЧМ по хоккею
Все новости
04 июня 12:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:27
Политика
Песков высказался о «спонсировании» белорусского Telegram-канала Nexta
12:27
Политика
Песков высказался о настрое Киева на подмену Минских соглашений
12:27
Политика
Кремль: конкретики по встрече Путина и Зеленского нет
12:26
Политика
Эксперт по лжи проанализировал искренность Протасевича во время интервью
12:26
Политика
Песков подтвердил готовность Путина дать Байдену пояснения по Белоруссии
12:25
Общество
Предсказатель Сатья Баба предсказал «апокалиптичный» сценарий для Земли
12:25
Общество
Ушел из жизни первый президент компании "АвтоВАЗ" Владимир Каданников
12:24
Общество
Российскую вакцину «Спутник V» одобрят в ВОЗ в течение ближайших месяцев
12:24
Политика
Песков сообщил, что на саммите Путина и Байдена может подняться вопрос Украины
12:23
Общество
Соглашение о сотрудничестве между Петербургом и Приамурьем впервые подписали на ПМЭФ
12:21
Спорт
Президент Федерации тенниса России высказался о задержании спортсменки Сизиковой
12:21
Политика
Песков: Путин и Байден сами решат, сколько продлится их встреча в Женеве
12:21
Общество
МГУ и «Яндекс» объединились для модернизации сферы образования в России
12:21
Армия
Двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе
12:19
Экономика
Башкирия попала в пятерку самых привлекательных регионов для инвестиций
12:18
Политика
Песков подтвердил постепенное возвращение Путина к работе в офлайн
12:17
Экономика
Критику ЕС в отношении БелАЭС прокомментировали в Минэнерго Белоруссии
12:17
Происшествия
Пенсионерка выпала из окна квартиры в Петербурге
12:17
Политика
Путин запретил причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах
12:16
Спорт
Песков рассказал о реакции Путина на вылет сборной России из ЧМ по хоккею
Все новости

«Мы искали в поле, а они уже ехали в автобусе»: из детсада в Крыму сбежали двое детей

Происшествия
«Мы искали в поле, а они уже ехали в автобусе»: из детсада в Крыму сбежали двое детей
freepik.com  /  senivpetro



Днем, 3 июня, из детского сада №10 в Алуште сбежали двое малышей. Взявшись за руки, они ушли с площадки и через дырку в заборе выбрались с территории. Пока их искали на граничащем с садом виноградном поле, дети отправились на автобусную остановку. Их нашли только вечером, в районе Поповской балки, более чем в двух километрах от детского сада.

Как стало известно ФАН, воспитатель хватилась детей уже в группе, когда начала пересчитывать их в раздевалке после прогулки. Сразу бросились смотреть видеозапись, которая показала, что малыши совершили побег самостоятельно.

«Интересно заглянуть в мысли этих мальчишек и понять, почему они это сделали. Моему сыну тоже пять лет, но ему вряд ли взбрело в голову такое! Хотя, кто знает… Насмотревшись современных мультфильмов, игр с битвами, приключениями, они на многое могут решиться. Главное, чтобы заканчивалось все так же хорошо», — говорит мама мальчика из старшей группы.

Была версия, что дети потерялись на виноградном поле. Полиция подключила волонтеров — плантацию помогали обыскивать гулявшие неподалеку подростки.

«Пока мы прочесывали соседний с садиком виноградник, полиции пришло сообщение, что видели детей на автовокзале. Не понимаю, как им было не страшно, таким маленьким, сесть в автобус, уехать далеко… Мы их искали в поле, а они уже ехали в автобусе», — удивляется один из школьников, помогавший искать «потеряшек».

Дыра в заборе, через которую выбрались дети
Федеральное агентство новостей  / Елена Алексеенкова

В детском саду говорят, что с мальчишками был третий ребенок, постарше, который ждал их возле порванной сетки в заборе. Из-за него маленьким беглецам и удалось уйти так далеко.

«Когда кинули клич по городу о пропаже детей, в соцсетях стали писать комментарии, что видели их то в одном районе города, то в другом. Они даже покупали продукты в магазине, чтобы перекусить! Удивительно, что никто не остановил мальчишек, не начал выяснять, почему они без родителей», — рассуждает одна из воспитателей детского сада.

Сейчас малыши в безопасности. Полиция выясняет подробности происшествия в детском саду и берет показания у порядком понервничавших родителей.

Ранее ФАН рассказывал, что по мнению советского и российского психолога Александра Асмолова, общение между подростками в социальных сетях уже давно стало серьезной альтернативой общению с родителями. В частности, выяснилось, что почти половина детей в возрасте от 14 до 18 лет не делится переживаниями с родителями.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / «Мы искали в поле, а они уже ехали в автобусе»: из детсада в Крыму сбежали двое детей
дети крым потерялись
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 52230 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 41803 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Экономика 33359 1 июня 2021
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
Экономика 30019 4 июня 2021
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Шоу-бизнес 29661 2 июня 2021
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Рейтинг@Mail.ru