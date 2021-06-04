«Мы искали в поле, а они уже ехали в автобусе»: из детсада в Крыму сбежали двое детей





Днем, 3 июня, из детского сада №10 в Алуште сбежали двое малышей. Взявшись за руки, они ушли с площадки и через дырку в заборе выбрались с территории. Пока их искали на граничащем с садом виноградном поле, дети отправились на автобусную остановку. Их нашли только вечером, в районе Поповской балки, более чем в двух километрах от детского сада.

Как стало известно ФАН, воспитатель хватилась детей уже в группе, когда начала пересчитывать их в раздевалке после прогулки. Сразу бросились смотреть видеозапись, которая показала, что малыши совершили побег самостоятельно.

«Интересно заглянуть в мысли этих мальчишек и понять, почему они это сделали. Моему сыну тоже пять лет, но ему вряд ли взбрело в голову такое! Хотя, кто знает… Насмотревшись современных мультфильмов, игр с битвами, приключениями, они на многое могут решиться. Главное, чтобы заканчивалось все так же хорошо», — говорит мама мальчика из старшей группы.

Была версия, что дети потерялись на виноградном поле. Полиция подключила волонтеров — плантацию помогали обыскивать гулявшие неподалеку подростки.

«Пока мы прочесывали соседний с садиком виноградник, полиции пришло сообщение, что видели детей на автовокзале. Не понимаю, как им было не страшно, таким маленьким, сесть в автобус, уехать далеко… Мы их искали в поле, а они уже ехали в автобусе», — удивляется один из школьников, помогавший искать «потеряшек».

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

В детском саду говорят, что с мальчишками был третий ребенок, постарше, который ждал их возле порванной сетки в заборе. Из-за него маленьким беглецам и удалось уйти так далеко.

«Когда кинули клич по городу о пропаже детей, в соцсетях стали писать комментарии, что видели их то в одном районе города, то в другом. Они даже покупали продукты в магазине, чтобы перекусить! Удивительно, что никто не остановил мальчишек, не начал выяснять, почему они без родителей», — рассуждает одна из воспитателей детского сада.

Сейчас малыши в безопасности. Полиция выясняет подробности происшествия в детском саду и берет показания у порядком понервничавших родителей.

Ранее ФАН рассказывал, что по мнению советского и российского психолога Александра Асмолова, общение между подростками в социальных сетях уже давно стало серьезной альтернативой общению с родителями. В частности, выяснилось, что почти половина детей в возрасте от 14 до 18 лет не делится переживаниями с родителями.