Зачем Крым передаст Республике Саха два туристических объекта на полуострове

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 июня 21:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:11
Общество
«Без доброго пива нет души разлива»: история и традиции празднования Дня пивовара в России
21:08
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала повзрослевшую крестную дочь
21:07
Армия
Литовкин обозначил дату первых успешных пусков гиперзвуковых ракет в США
21:06
Политика
Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»
21:06
Общество
Деньги в море: в Крыму объяснили, как сделают полуостров яхтенной столицей России
21:05
Политика
Бывший главред Nexta Протасевич назвал давлением критику в адрес Лукашенко
21:02
Политика
Аналитик Рожин: фильм ФЗНЦ о ситуации в Ливии показывает, насколько уязвим мир
21:00
Шоу-бизнес
Барецкий обвинил Тимати в организации судебного процесса против Моргенштерна
20:59
Происшествия
Тетю экс-депутата Гудкова отпустили без меры пресечения
20:57
Общество
Срок приема заявок на конкурс «Профсоюзный Авангард» подходит к концу
20:57
Общество
Роман Протасевич назвал цель митингов в Белоруссии
20:56
Общество
Ученый Викулов объяснил, почему не стоит ждать третью волну коронавируса
20:52
ЦАР
Премьер-министр ЦАР заявил о возвращении мирной жизни в город Бриа
20:52
Общество
Глава Марий Эл рассказал о планах по модернизации транспортной инфраструктуры
20:52
Ближний Восток
В Израиле сообщили о подписании контракта на поставку БПЛА в Азию
20:50
Происшествия
Сотрудника управления по охране окружающей среды осудили в Адыгее
20:50
Общество
Протасевич: литовские налогоплательщики содержат Тихановскую из своего кармана
20:48
Общество
Во Владивостоке планируют облагородить исторический центр города
20:47
Общество
Полные залы и скандальные темы: как проходит второй день ПМЭФ-2021
20:47
ЦАР
Военный обозреватель заявил о желании Франции обострить отношения между ЦАР и Чадом
Все новости
03 июня 21:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:11
Общество
«Без доброго пива нет души разлива»: история и традиции празднования Дня пивовара в России
21:08
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала повзрослевшую крестную дочь
21:07
Армия
Литовкин обозначил дату первых успешных пусков гиперзвуковых ракет в США
21:06
Политика
Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»
21:06
Общество
Деньги в море: в Крыму объяснили, как сделают полуостров яхтенной столицей России
21:05
Политика
Бывший главред Nexta Протасевич назвал давлением критику в адрес Лукашенко
21:02
Политика
Аналитик Рожин: фильм ФЗНЦ о ситуации в Ливии показывает, насколько уязвим мир
21:00
Шоу-бизнес
Барецкий обвинил Тимати в организации судебного процесса против Моргенштерна
20:59
Происшествия
Тетю экс-депутата Гудкова отпустили без меры пресечения
20:57
Общество
Срок приема заявок на конкурс «Профсоюзный Авангард» подходит к концу
20:57
Общество
Роман Протасевич назвал цель митингов в Белоруссии
20:56
Общество
Ученый Викулов объяснил, почему не стоит ждать третью волну коронавируса
20:52
ЦАР
Премьер-министр ЦАР заявил о возвращении мирной жизни в город Бриа
20:52
Общество
Глава Марий Эл рассказал о планах по модернизации транспортной инфраструктуры
20:52
Ближний Восток
В Израиле сообщили о подписании контракта на поставку БПЛА в Азию
20:50
Происшествия
Сотрудника управления по охране окружающей среды осудили в Адыгее
20:50
Общество
Протасевич: литовские налогоплательщики содержат Тихановскую из своего кармана
20:48
Общество
Во Владивостоке планируют облагородить исторический центр города
20:47
Общество
Полные залы и скандальные темы: как проходит второй день ПМЭФ-2021
20:47
ЦАР
Военный обозреватель заявил о желании Франции обострить отношения между ЦАР и Чадом
Все новости

Зачем Крым передаст Республике Саха два туристических объекта на полуострове

Общество
Зачем Крым передаст Республике Саха два туристических объекта на полуострове
Федеральное агентство новостей  /  Всеволод Радченко

Представители Крыма продолжает активно развивать тесные связи с другими республиками. Так, во время Петербургского международного экономического форума глава Республики Саха Айсен Николаев сообщил, что власти полуострова намерены передать Якутии два туристических объекта, но при условии, что партнеры со своей стороны их восстановят и сохранят рабочие кадры, после чего жители республики смогут отдыхать на юге страны круглый год, передает ФАН.

Объекты находятся в Феодосии и Алупке, сейчас идут завершающие согласования. По словам Николаева, над этим вопросом велась работа с губернатором Крыма Сергеем Аксеновым с прошлого года. Глава Якутии поблагодарил главу Крыма и Совет министров РК за поддержку.

Известно, что власти Республики Крым уже передали часть южных объектов другим субъектам Российской Федерации с условием восстановления. Речь идет о детском санатории «Пионер», который получила Ингушетия, и детском санатории «Юбилейный», перешедшем Башкирии. Оба находятся в Евпатории. Также сейчас еще изучается и рассматривается вопрос о передаче еще одного объекта Республике Саха в Евпатории.

Кроме того, врио губернатора Белгородской области сообщил недавно, что крымские власти намерены передать им санаторий в Евпатории, где планируется размещать до 260 детей для круглогодичного бесплатного отдыха.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что скоро в Крыму должен появиться свой «Сочи Парк» за 16 миллиардов рублей. Это станет еще одним крупным туристическим объектом на территории полуострова. Его планируют строить в районе Ялты.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Зачем Крым передаст Республике Саха два туристических объекта на полуострове
россия крым якутия
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 49991 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Экономика 33712 1 июня 2021
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Экономика 26951 1 июня 2021
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Шоу-бизнес 24226 2 июня 2021
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Иностранцы поделились, почему им стало стыдно за отношение Европы к Крыму
Общество 23165 1 июня 2021
Иностранцы поделились, почему им стало стыдно за отношение Европы к Крыму
Рейтинг@Mail.ru