Зачем Крым передаст Республике Саха два туристических объекта на полуострове

Представители Крыма продолжает активно развивать тесные связи с другими республиками. Так, во время Петербургского международного экономического форума глава Республики Саха Айсен Николаев сообщил, что власти полуострова намерены передать Якутии два туристических объекта, но при условии, что партнеры со своей стороны их восстановят и сохранят рабочие кадры, после чего жители республики смогут отдыхать на юге страны круглый год, передает ФАН.

Объекты находятся в Феодосии и Алупке, сейчас идут завершающие согласования. По словам Николаева, над этим вопросом велась работа с губернатором Крыма Сергеем Аксеновым с прошлого года. Глава Якутии поблагодарил главу Крыма и Совет министров РК за поддержку.

Известно, что власти Республики Крым уже передали часть южных объектов другим субъектам Российской Федерации с условием восстановления. Речь идет о детском санатории «Пионер», который получила Ингушетия, и детском санатории «Юбилейный», перешедшем Башкирии. Оба находятся в Евпатории. Также сейчас еще изучается и рассматривается вопрос о передаче еще одного объекта Республике Саха в Евпатории.

Кроме того, врио губернатора Белгородской области сообщил недавно, что крымские власти намерены передать им санаторий в Евпатории, где планируется размещать до 260 детей для круглогодичного бесплатного отдыха.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что скоро в Крыму должен появиться свой «Сочи Парк» за 16 миллиардов рублей. Это станет еще одним крупным туристическим объектом на территории полуострова. Его планируют строить в районе Ялты.